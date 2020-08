Kokoomuksen Mykkänen: Hallitusohjelma on kirjoitettava uudelleen – ”Vanhanen teki kohtalokkaan virheen”

Oppositiopuolue vaatii hallitukselta uutta hallitusohjelmaa, koska sen mielestä hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois.

Kokoomus haluaa hallitukselta uuden hallitusohjelman.

Ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen (kok) mukaan hallitusohjelmalta on pudonnut pohja pois koronakriisin myötä.

– Hallituksen ohjelmalta on pohja pois ja se on hallituksen suunnaltakin myönnetty. Vaadimme, että hallitus tuo selkeän uudistetun hallitusohjelman tiedonantona eduskunnan käsiteltäväksi, Mykkänen vaati kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

– Hallitusohjelman mukainen tähtäin 75 prosentin työllisyysasteeseen edellyttäisi noin 100 000 työsuhteen lisäystä. Mutta onkohan täällä ketään, joka löisi vetoa sen puolesta, että syyskuun budjettiriihen päätöksillä oltaisiin siirtymässä tuolle uralle? Ei. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) teki kohtalokkaan virheen sisällyttäessään hallitusohjelman keskeiset menolisäykset budjettiesitykseensä ilman, että edellytti ensin riittäviä työllisyyspäätöksiä ehtona menolisäyksille, Mykkänen totesi.

Kokoomus vaatii siis hallitusohjelman kirjoittamista uudelleen.

– Onhan hallituksestakin sanottu, ettei hallitusohjelma ole enää sellaisenaan voimassa. Mutta jos kysyt, että koska se hallitusohjelman uudistus tehdään, ja mitä se oikeasti tarkoittaa, vastaukset vaihtelevat ja niitä yhdistää lähinnä epämääräisyys, Mykkänen sanoi.

– Ehdotamme, että hallitus laatii selkeästi uudistetun hallitusohjelman ja antaa sen tänä syksynä eduskunnan hyväksyttäväksi. Muussa tapauksessa meillä on hallitus, jonka tosiasiallinen ohjelma on jotain muuta kuin se ohjelma, jolle eduskunnan enemmistö on antanut hyväksyntänsä. Hallitus, joka ei enää itsekään usko siihen ohjelmaan, jolla se haki luottamuksensa eduskunnassa alle vuosi sitten. Uuden ohjelman on perustuttava osaamiseen ja työllisyyteen, Mykkänen jatkoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksella ei ole ollut aikeita kirjoittaa hallitusohjelmaansa uudelleen.

Hallitus on ensi kuun budjettiriihessä myös tinkimässä 30 000 lisätyöllisen tavoitteestaan. Hallitusohjelman mukaan tämän syksyn budjettiriihessä hallituksella pitäisi olla esittää 30 000 päätösperusteista työpaikkaa.

Marin on toistellut, että kaikkia päätöksiä tuskin saadaan valmiiksi budjettiriiheen mennessä, vaan hallitus päättää hallitusohjelman edellyttämistä lisätyöllisistä syksyn aikana.