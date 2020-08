Näin työmarkkinajärjestöt kommentoivat Sanna Marinin avausta työajan lyhentämisestä – tavoitteet osin jopa vastakkaisia

Sanna Marin kutsui palkansaajaliikkeen pohtimaan, kuinka suomalaisten työaikaa voitaisiin lyhentää.

Palkansaajat kommentoivat varovaisesti Sdp:n vastavalitun puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin avausta työajan lyhentämisestä. Vaikka työajan odotetaan pitkällä aikavälillä lyhenevän edelleen, se ei lukeudu palkansaajajärjestöjen lyhyen aikavälin tavoitteisiin.

Marin kutsui linjapuheessaan palkansaajaliikkeen mukaan pohtimaan, kuinka suomalaisten työajan lyhentämisessä voitaisiin edetä.

– Tulevalla puoluekokouskaudella meidän on luotava selkeä visio ja konkreettiset askelmerkit siitä, millä tavoin Suomi voisi edetä kohti lyhyempää työaikaa ja suomalaiset työntekijät kohti parempaa työelämää. Tähän työhön kutsun palkansaajaliikkeen mukaan, Marin sanoi.

Palkansaajaliike teki viime sopimuskierroksella ”aika ison työajanlyhennysoperaation”, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta muistuttaa. Työaika lyheni 24 tunnilla.

– Pitkällä aikavälillä työaika on vähentynyt, ja varmaan niin tapahtuu jatkossakin. Mutta lyhyen aikavälin tavoite SAK:ssa on ehkä enemmänkin osa-aikaisten työntekijöiden toimeentulon turvaaminen ja lisätuntien saaminen heille, Eloranta sanoo.

Hän nimeää lyhyen aikavälin tavoitteiksi myös työaika-autonomian ja joustojen lisäämisen. Palkankorotukset ovat olleet viime sopimuskierroksilla niukkoja, ja niiden jyvittäminen työajan lyhentämiseen näkyisi myös kulutuskysynnässä ja sitä kautta Suomen taloudessa.

– Ainakin täällä meidän päässä tulot on sen verran pieniä, että myös palkankorotukset tarvitaan.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola pitää ajatusta työajan lyhentämisestä selvittämisen arvoisena. Työelämässä muuttuu nopeasti ja arvotutkimusten mukaan etenkin nuoret arvostavat vapaa-aikaa aiempaa enemmän.

– Jos tätä lähdetään pohtimaan, STTK on mukana pohdinnassa, Palola sanoo.

Myös hän kiinnittää huomionsa pitkän aikavälin kehitykseen.

– Historiallisesti työn tuottavuuden paraneminen on näkynyt työntekijällä joko palkan paranemisena ja/tai lyhentyneensä työaikana. Mihin tämä olisi muuttumassa? Palola kysyy.

Myös Akava on mukana keskusteluissa, jos sellaisiin kutsutaan. Varsinainen työpäivän lyhentäminen ei kuitenkaan ole akavalaisten ensisijainen työaikaan liittyvä huoli.

– Akavalaisethan tekevät paljon harmaata ylityötä, jota ei korvata. Se pitäisi ensin saada kuntoon, puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo.

Jos työntekijäpuolella suhtaudutaan Marinin avaukseen näin innottomasti, mitä sanotaankaan työnantajapuolella?

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tulkitsee Marinin kutsun puoluekokouksessa pidetyksi visiopuheeksi. Lähiaikojen tavoitteeksi se sopii hänestä huonosti, kun Suomi yrittää juuri päästä irti koronasta.

– Tähän aikaan se on viesti, johon on mahdoton yhtyä, Häkämies sanoo.

Marin esitti kutsunsa palkansaajaliikkeelle, Häkämies toteaa.

– Toivon mukaan Sdp kuulee tässä työssä myös yrittäjiä ja yrityksiä.

Marin otti puheessaan esille myös eläkeputken poiston.

– Lisäpäivien eli eläkeputken poisto on nostettu yhdeksi keinoksi ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pysymiseksi. Samalla on kuitenkin parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa. Ilman työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostamista emme tule saavuttamaan tavoitettavamme ikääntyvien nykyistä korkeammasta työllisyydestä. Kaiken ajattelun keskiössä on oltava realistinen käsitys ihmisten tilanteista ja aito halu auttaa ihmisiä jaksamaan ja pärjäämään työssä, Marin sanoi.

Palkansaajajärjestöt odottavat, että eläkeputken poistosta tullaan keskustelemaan ennemmin tai myöhemmin. Edellytyksenä keskustelulle on kuitenkin, että samalla puhutaan juuri työntekijöiden turvasta ja työssä jaksamisesta.

Pelkkä etuuksien poisto ei ongelmaa ratkaise, Eloranta sanoo.

– Kaikki eivät kuitenkaan työllisty, vaikka olisi kuinka paljon hyvää tahtoa ja talouskasvuakin.