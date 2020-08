Ulkoministeri Haavisto avaisi matkustamista – edellytyksenä negatiivinen koronatesti: ”Tämä kupla käy kovin pieneksi”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomi on vientivetoinen ja avoin talous, jonka markkinat ovat maailmalla.

Haavisto käytti esimerkkinä Venäjää, joka alkaa edellyttää maahan saapuvilta negatiivista testitulosta.

Hallituksen sisällä on väännetty kättä matkustusrajoituksista.

Toistaiseksi Suomi on noudattanut tiukkaa linjaa, jonka mukaan maahan voi matkustaa vapaasti niistä maista, joissa on ollut enintään 8–10 uutta koronatartuntaa 100 000 henkilöä kohti edellisen kahden viikon aikana.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) avaisi matkustamista sillä edellytyksellä, että henkilöllä olisi todiste negatiivisesta koronavirustestistä. Haavisto käytti suurlähettiläspäivien tiedotustilaisuudessa esimerkkinä Venäjää, joka alkaa edellyttää maahan saapuvilta negatiivista testitulosta.

– Tähän on mennessä toimittu näiden ilmaantuvuuslukujen varassa. Tämä kupla käy kovin pieneksi, koska ilmaantuvuusluvut menevät eteenpäin. Itse ajattelen, että kun testikapasiteetti eri maissa kasvaa, tulisi ehkä mahdolliseksi, että ihmisiltä edellytettäisiin etukäteistestiä tai ehkä useampaakin testiä ennen matkustusta, tällaisilla testidokumenteilla voisi päästä matkustamaan. Kun nämä (testit) tapahtuvat sertifioidussa laboratoriossa, se voisi olla yksi tapa helpottaa tätä, kun miettii talouselämämme toimintaa ja pitkiä karanteeniaikoja. Kannattaisi katsoa tämä mahdollisuus. Ennen kaikkea ajattelen työmatkustamisen helpottamista, meillä on paljon yritysten edustajia, joilla on tarvetta käydä eri maissa Euroopassa ja muualla, Haavisto sanoi.

Suomeen on voinut voinut matkustaa jo tähän asti työn perusteella Schengen-maista.

Niin sanotuista kolmansista maista ei sen sijaan voi matkustaa tällä hetkellä Suomeen muuten kuin rajatuista syistä, kuten huoltovarmuussyistä.

Haaviston esikunnasta kerrotaan, ettei ulkoministeri ole valmistelemassa mitään ”radikaalia” avausta, vaan kyse on yleisistä pohdinnoista. Haavisto sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, ettei Suomi voi vain sulkea rajojaan ja odottaa koronan väistymistä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi IS:lle viime viikolla, että Suomeen ja erityisesti Lappiin pitäisi rakentaa terveellisen ja turvallisen matkustamisen malli, jotta maahan saataisiin turisteja esimerkiksi Britanniasta, Saksasta, Italiasta, Ranskasta ja Venäjältä. Matkustajilta edellytettäisiin negatiivista koronavirustestiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on suhtauduttu Lintilän ajatukseen torjuvasti. Tukkanuottasilla hallituksessa ovat olleet etenkin Lintilä ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd).

Haavisto sanoi puheessaan myös, että Suomi tukee uusien presidentinvaalien järjestämistä Valko-Venäjällä, jossa on järjestetty laajoja protesteja sen jälkeen, kun Aleksandr Lukashenko ilmoitti voittaneensa vaalit ylivoimaisesti.

Haavisto kertoi puhuneensa Lukashenkolle viime marraskuussa Minskissä yhdessä Ruotsin ulkoministerin Ann Linden kanssa kolmesta asiasta, joista yksikään ei toteutunut Valko-Venäjän vaaleissa.

– Puhuimme siitä, että myös oppositioehdokkaiden tulee päästä osallistumaan vaaleihin, vaalien täytyy olla läpinäkyvät ja vapaat ja siellä pitäisi olla Etyjin tarkkailu – ei ollut kansainvälisiä tarkkailijoita, opposition ehdokkaita on vangittu ja ääntenlasku ei ole ollut läpinäkyvää ja luotettavaa. Tämä on johtanut tällaiseen tilanteeseen.

Haavisto mainitsi, että sekä Valko-Venäjä että Venäjä ovat Etyjin jäseniä, ja arvioi, että ratkaisu voisi löytyä Etyjin puitteissa.

Valko-Venäjän ulkoministerin Vladimir Makein kuvailema ajatus perustuslakiprosessista, sitä seuraavasta kansanäänestyksestä ja lopulta vaaleista kuulostaa Haaviston korviin ”hyvin hitaalta tavalta reagoida”.

Haaviston mukaan Venäjällä on suuri rooli kriisin ratkaisussa, sillä Venäjällä ja Valko-Venäjällä on yhteiset työmarkkinat ja valtioliitto, jossa on ”puolustuksellisia elementtejä”. Haavisto ei ottanut Kremlin aikomuksiin kuitenkaan suoraan kantaa.

EU:ssa valmistellaan Haaviston mukaan henkilökohtaisia pakotteita henkilöille, jotka ovat syyllistyneet Valko-Venäjällä väkivaltaan ja vaalituloksen väärentämiseen.