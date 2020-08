Marin liputti talouspolitiikan pehmeiden keinojen puolesta: ”Kun päätöksiä tehdään, on niiden oltava vaikuttavia ja ihmisten näkökulmasta reiluja”

Pääministeri väläytti yhdeksi työllisyyskeinoksi eläkeputken poistoa.

Puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd) puhui maanantaisessa linjapuheessaan talouspolitiikan pehmeiden keinojen puolesta.

Marin vakuutteli puheessaan Sdp:n puoluekokouksessa Tampereella, että syyskuun budjettiriihen päätökset ovat reiluja kansalaisille.

– Kun päätöksiä tehdään, on niiden oltava vaikuttavia ja ihmisten näkökulmasta reiluja. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitsemme toimia myös työelämän laadun parantamiseksi, Marin totesi.

Hallitusohjelman mukaan budjettiriihessä hallituksella pitäisi olla esittää 30 000 lisätyöllistä, päätösperusteista työpaikkaa.

Pääministeri väläytti yhtenä mahdollisena päätöksenä eläkeputken poistoa.

– Lisäpäivien eli eläkeputken poisto on nostettu yhdeksi keinoksi ikääntyneiden työntekijöiden työelämässä pysymiseksi. Samalla on kuitenkin parannettava ikääntyneiden työntekijöiden turvaa, Marin sanoi.

Pääministeri on toistanut, että budjettiriihessä hallituksen ei tee päätöksiä kaikista hallitusohjelman mukaisista 30 000 lisätyöllistä. Linjapuheessaan Marin sanoi, että hallitus tekee budjettiriihessä päätöksiä ja luo näkymän työllisten määrän kasvattamiseksi.

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että teemme päätöksiä, joilla kasvatetaan työllisten määrää 60 000. Hallitus tulee tekemään syyskuun budjettiriihessä päätöksiä ja luomaan näkymän, joilla työllisten määrää kasvatetaan 30 000, Marin totesi.

Marinin mukaan talouspolitiikka on jatkossakin elvyttävää.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta, joka mitoitetaan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla. Erityisesti huonossa suhdannetilanteessa tarvitaan määrätietoista elvytystä, eikä sitä tule lopettaa liian aikaisin, Marin kertoi.

– Aiempien kriisien hoidossa tehdyt virheet on vältettävä. Se tarkoittaa paitsi kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa, myös sosiaalisen kriisin torjuntaa. Talouden vakaan kehityksen kannalta on tärkeää, että yhteiskunnan eheys ja luottamus eivät rapaudu. Mitä pienemmäksi kriisin yhteiskunnalliset kustannukset, kuten hoivavelka tai työttömyyden pitkittyminen, jäävät, sitä nopeampaa kriisin jälkeinen talouskasvu on, Marin sanoi.

Kaksipäiväinen budjettiriihi pidetään syyskuun puolivälissä.