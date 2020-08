Sdp uusi visuaalisen ilmeensä, katso uusi logo – asiantuntija IS:lle: ”Elementit eivät ole erityisen persoonallisia”

IS kysyi asiantuntijan mielipidettä Sdp:n visuaalisen ilmeen muutoksesta.

Sdp julkisti Tampereen puoluekokouksensa aikana myös uuden visuaalisen ilmeensä.

–– Edellisen kerran päivitystyötä tehtiin ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Halusimme tehdä visuaalisesta ilmeestä modernimman ja helppokäyttöisemmän. Tärkeä lähtökohta uudistustyölle oli, että ilmettä on helppo käyttää tämän päivän nopeatempoisessa digiympäristössä, summaa Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi ilmeuudistuksen tavoitteista tiedotteessa.

Kuka toteutti uuden logon ja graafisen ilmeen?

– Tekijä on SEK, Sdp:n viestintäpäällikkö Iida Vallin kertoo Ilta-Sanomille.

SEK on suomalainen markkinointiviestinnän yhtiö.

Sdp:n uusi muistuttaa hyvin paljon vanhaa, mutta se on muodoltaan neliömäisempi. Väri on myös entistä vaaleampi.

Vallin kertoo työn tavoitteista.

– Saimme jäseniltämme selkeän toiveen siitä, että ilme olisi ennen kaikkea uudenaikainen, ihmisläheinen ja Sdp:lle sopiva. Uudistuksen lähtökohtana oli tunnistettava ilme, josta välittyy inhimillisyys ja lämpö. Ajattelen, että nämä toiveet onnistuimme täyttämään, hän sanoo.

Näin puolue kuvaa uutta ilmettä tiedotteessaan.

– Sdp:n uusi punaisen sävy on lämpimämpi, tukiväreinä on vaaleampi ja tummempi punainen, fontti aiempaa ryhdikkäämpi ja päivitetyn logon muotokieli on yksinkertaisempi. Uudistusta tehdessä kartoitettiin myös Sdp:n jäsenistön toiveita.

Ruusu on perinteinen kansainvälinen työväenliikkeen symboli. Ruusun terälehti on kuvattuna Sdp:n logossa. Sen rinnalle tuotiin uudenlainen moderni ruusu-ikoni.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta visuaalisesta ilmeestä.

– Puolueen tunnusta on muutettu maltillisesti. Entistä yksinkertaisempi neliömuoto ja kompakti väri tuntuu perustellulta ja sopii verkko- ja ruutuviestintään samoin kuin ruusukuvion pelkistäminen kaksiulotteiseksi, Saku Heinänen kertoo Ilta-Sanomille.

Heinänen on toiminut graafisena suunnittelijana, piirtänyt kirjainmuotoilijana muun muassa Ylen fonttiperheen sekä opettanut Aalto-yliopistossa professorina.

– Elementit eivät ole erityisen persoonallisia, mutta Sdp:n niistä tunnistaa takuulla. Versaalina käytetty fontti on selkeä, jopa uhmakas, ja ylimalkaan visuaalisen ilmeen uudistus henkii gallupeissa pitkästä aikaa menestyvän pääministeripuolueen itsevarmuutta. Kun ajat kuitenkin ovat kovat, huomiotaherättävien kauneusleikkauksien välttäminen lienee viisasta, hän sanoo.