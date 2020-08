Marin painottaa IS:n haastattelussa olevansa paitsi pääministeri ja puolueen puheenjohtaja, myös perheenäiti. – Ajattelin viettää tasapainoista elämää tehtävistäni huolimatta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) tasapainoilee ajankäytössää tästä viikonlopusta lähtien kolmen roolin välillä. Hän painottaa olevansa paitsi Sdp:n puheenjohtaja ja pääministeri myös perheenäiti.

– Pääministerinä ensisijainen tehtäväni on tietenkin johtaa Suomea ja sitä työtä, mitä yhdessä muiden puolueiden kanssa tehdään. Se on erittäin vastuullinen ja tärkeä tehtävä.

Puolueen puheenjohtajana Marinilla on edessään ensimmäisen vaalit keväällä, kun Suomi äänestää kuntavaaleissa. Niissä tavoitteena on tietenkin voitto.

– Näiden roolien lisäksi olen myös pienen lapsen äiti. Perhe on minulle tärkeä asia elämässä ja kyllä minun on tarkoitus olla myös ihan täysimääräisesti perheenäiti ja oman tyttäreni elämässä läsnä, Marin listaa roolejaan.

Pääministeri ja puheenjohtajan töiden yhdistäminen on ollut monille Marinin edeltäjille haasteellista yhä nopeammin liikkuvassa maailmassa. Marinin mukaan hän ei pääministerinä ja äitinä pysty kiertämään Sdp:n kenttää joka viikonloppuna.

– Ei ole niin, että tulen vain kiertämään eri puolilla Suomea, enkä näen omaa perhettäni. Ajattelin tasapainoista elämää viettää näistä tehtävistä huolimatta.

Marin katsoo, että aikaa perheelle on vain yksinkertaisesti järjestettävä. Sen vuoksi hän ei eilen osallistunut illalla pidettyyn Tampereen kaupungin vastaanottoon vaan meni kotiin tapaamaan Emma-tytärtään.

– Että hänkin näkee äitiä. Ehdin viettämään tytön kanssa muutaman tunnin aikaa ja leikkimään hänen kanssaan. Nämä on ovat niitä valinnanpaikkoja, joita arjessa kohtaamme.

Sdp valitsi Marinin täysin yksituumaisesti puheenjohtajaksi tämän kotikaupungissa Tampereella. Pirkkalassa varttuneen pääministerin poliittinen ura alkoi Tampereella ensin demarinuorissa ja sitten kunnallispolitiikassa.

– Puheenjohtajaksi valinta olisi tuntunut hienolta ja arvokkaalta olisi se tapahtunut missä tahansa paikkakunnalla, mutta totta kai Tampere on itselle läheinen kaupunki, kotipaikka. Täällä on ihana olla. Olen tosi iloinen siitä, että olemme täällä porukalla.

Tampere oli Marinille ihanteellinen paikka myös siksi, että hän saattoi viettää aikaa myös perheensä parissa kotona puoluekokouksen lomassa.

Marin ja hänen pitkäaikainen puolisonsa Markus Räikkönen avioituivat pääministerin kesälomalla Kesärannassa vietetyissä häissä. Räikkönen ei vaimonsa suurena päivänä ole paikalla Tampere-talossa. Sdp on rajoittanut osallistujamäärän minimiin koronariskiä vähentääkseen.

– Puoluetoimisto totta kai kohteliaasti kysyi minulta haluaisinko, että puolisoni tulisi tänne. Yhdessä päädyimme siihen, että on parasta noudattaa turvallisuusmääräyksiä ja toimia tasa-arvoisesti niin, ettei minunkaan puolisoni tänne tule.

Kun Marin katsoo taaksepäin poliitikon uransa alkuun hän näkee jokaisen tehtävän kasvattaneet häntä aina seuraavaan.

– Olen saanut oppia paljon ja kohdata monenlaisia ihmisiä. Olen oppinut kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Marin kukitettiin aamupäivällä Sdp:n puheenjohtajaksi Queenin Don’t stop me now -kappaleen säestyksellä. Pääministeri on aiemmin tunnustanut fanittavansa metalliyhtye Rage Against the Machinia, joten kappalevalinta herätti kysymyksiä.

– Queen on klassista rokkia ja aivan mielettömän upea bändi. Ei ole kahta sanaa siinä, eikö voisi fanittaa Rage Against Machinia ja samalla pitää Queenin musiikista. Se on upeaa ja inspiroivaa.

Kappalevalinta oli heti selvä, kun puoluetoimisto oli esitellyt Marinille listan erilaisia kappalevaihtoehtoja.

– Yhdellä vilkaisulla tulin siihen tulokseen, että Queeniä valitaan.

Marinilla on puoluekokouksessakin minuuttiaikataulu.

– Muutaman tunnin ajattelin, jostain nipistää ja kirjoittaa huomista linjapuhetta valmiiksi. Se on vielä työstössä ja vaiheessa, mutta kyllä se huomiseksi valmistuu.

Illalla Sdp kerääntyy iltajuhlaan.

– Siellä on tarkoitus yhdessä tovereiden kanssa juhlistaa puoluetta ja niitä asioita, joita yhdessä ajamme.

Sdp hyväksyi puoluekokouksessa uuden periaateohjelman, josta Marin oli erityisen ylpeä.

Marin on ollut Suomen pääministeri vasta joulukuusta lähtien. Syliin on ehtinyt kaatua viljalti haasteita: Antti Rinteen dramaattinen ero, koronakriisi, EU:n elvytyspaketti.

– Emme voi valita olosuhteita, joissa toimimme, mutta silti meidän pitää ottaa vastaantulevat tehtävät ja asiat annettuina.