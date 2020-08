Tuleva demarijohtaja käytti vaalipuheensa puoluetovereiden kehumiseen.

Huomenna Sdp:n puheenjohtajaksi taputetaan ilman vastaehdokasta pääministeri Sanna Marin (sd).

Marin käytti oman kymmenen minuutin ehdokaspuheenvuoronsa puoluekokouksessa Tampereella lähinnä kiittämällä puoluetovereitaan.

Suurimmat kiitokset Marinilta sai väistyvät puheenjohtaja Antti Rinne.

– Hyvät toverit! Haluan antaa erityisen kiitoksen Antti Rinteelle, meidän puolueen väistyvälle puheenjohtajalle, joka on omalla työllänsä uudistanut puoluetta kuuden vuoden ajan. Kuuden vuoden ajan olen saanut kulkea sinun rinnalla varapuheenjohtajana. En tunne ketään niin ahkeraa ihmistä kuin sinä, Marin sanoi eturivissä istuneelle Rinteelle.

– Olet kiertänyt väsymättä meidän kenttää. Tehnyt 17 tunnin päiviä. Pääministerinäkin olit niin monessa paikassa yhden paikan aikana. Intohimosi oli selvästi se, että halusit kohdata ihmisiä, keskustella heidän kanssaan. Se, että porukalla tehdään, on ollut asiasi, ja se on näkynyt kaikessa, mitä olet tehnyt. Haluan kiittää sinua siitä pyyteettömästä työstä puolueen eteen, jota olet tehnyt. On ollut kunnia olla sinun rinnalla. Sinun johdolla on viety kahdet eduskuntavaalit, kahdet eurovaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit. Paljon on tapahtunut. Kiitos Antti, olet tehnyt meidän eteen tosi paljon, Marin jatkoi.

Marin valitaan Sdp:n puheenjohtajaksi huomisaamuna puoli kymmeneltä. IS seuraa puoluekokousta suorana lähetyksenä aamusta alkaen.