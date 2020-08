Pääministeri Marin puhui lyhyesti puoluekokouksen aluksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) lupaili puolueväelleen hoitaa koronakriisiä elvyttäen, pehmein keinoin.

Marinin mukaan talouspolitiikan ydin on se, että kansa ei saa kokea koronakriisin hoitoa epäoikeudenmukaiseksi.

– Samalla on syytä korostaa sosiaalisen kriisin torjunnan merkitystä. Mitä paremmin siinä onnistutaan, sitä pienemmäksi yhteiskunnan kustannukset jäävät. Ja sitä helpompaa on myös päästä kestävään kasvuun kriisin jälkeen. Myös talouden vakaan kehityksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaalinen eheys ei kriisin johdosta entisestään rapaudu.

– Kriisi ei saa synnyttää kokemusta seurausten epäoikeudenmukaisesta kohdentumisesta. Tämän ajatuksen on oltava talouspolitiikan ydin, Marin sanoi Sdp:n puoluekokouksessa Tampereella.

Sanna Marin huudetaan sunnuntaiaamuna Sdp:n uudeksi puheenjohtajaksi ilman vastaehdokasta.

Marinin mukaan hallitus tekee syksyn aikana päätökset ohjelmansa mukaisista 30 000 lisätyöllisestä.

– Päätösten voimaantulo on ajoitettava oikein, suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla. Sdp:lle tärkeintä on, että työllisyyttä vahvistetaan oikeudenmukaisella tavalla ja kestävillä keinoilla. Tehtävät päätökset eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun, Marin totesi.

