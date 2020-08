Markus Mustajärvi pitää hävittäjähankintaa historiallisena virheinvestointina. Anderssonin mukaan puolue on sitoutunut hävittäjäostoihin.

Vasemmistoliiton kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Markus Mustajärvi teilasi hävittäjähankinnan historialliseksi virheinvestoinniksi puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Savonlinnassa.

– Hankinnalla on lähtöhintana kymmenen miljardia euroa, siihen indeksikorotukset. Kun otetaan huomioon elinkaarikustannukset ja asejärjestelmähankinnat, loppusumma tulee olemaan yli 30 miljardia euroa. Tämä tulee valitettavasti olemaan Suomen historian suurin virheinvestointi, Mustajärvi tylytti.

Mustajärven mukaan Suomen olisi pitänyt hävittäjähankinnan sijasta panostaa tehokkaampaan ja monipuolisempaan ilmapuolustukseen, tykistöön ja maajoukkoihin. Mustajärven mielestä tämän päivän upseerit käyvät eilispäivien uhkakuvilla tulevien aikojen sotia.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi tilaisuuden jälkeen IS:lle, ettei se ole kenellekään uutinen, että ”tämä hävittäjähankinta on vasemmistoliitolle vaikea paikka”.

– Olemme koko ajan sanoneet, että pitäisi pyrkiä alempaan hintaan, mutta olemme siihen hallitusohjelman kirjaukseen sitoutuneet. Varmasti on eri arvioita puolueen sisällä, olisiko joku korvaava ratkaisu parempi vai ei. Puolueen puheenjohtajana käteni ovat sidoksissa hallitusohjelmaan.

Mustajärvi kertoi joutuneensa jo leimatuksi ”ryssän kätyriksi”.

– Uskallan sanoa, että olen sen suhteen aika vankalla pohjalla. Aikoinaan kävin kovan eettisen pohdinnan, alanko opetella ihmisten tappamista. Tein sen johtopäätöksen, että maailma on niin raadollinen, että on oikeus puolustaa läheisiä ja yhteiskuntaa ja omaa henkeäänkin vaikka voimakeinoin. Isäukko oli sotaveteraani- ja invalidi, meni saksalaisten miinaan Savukoskella ja oli tulenpalava kommunisti. Minulla on ihan tarpeeksi ohjenuoraa, kannattaako kumarrella mihinkään suuntaan.