Keskustan puheenjohtajakisa: Kulmunin ja Saarikon jäiset välit näkyivät Hämeenlinnassa koko päivän

Keskusta valitsee puheenjohtajan parin viikon kuluttua, mutta puheenjohtajakisaa käydään sammutetuin lyhdyin.

Keskustan puheenjohtajakisasta ei ollut juuri merkkiäkään puheenjohtajatentissä Hämeenlinnan torilla.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni ja hänen haastajansa – kulttuuriministeri Annika Saarikko, kansanedustaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen – eivät millään lailla haastaneet toisiaan runsaan tunnin mittaisessa väittelyssä.

Ehdokkaiden oli vaikea myös toisiaan haastaa, koska puolueen viestintäpäällikkö Laura Ruohola kysyi ehdokkailta heidän luontosuhteestaan, koronakriisin hoidosta, mielenterveysongelmista, perhekäsityksistä tai maaseudulle ja pikkukaupunkeihin muuttamisesta.

Puheenjohtajakamppailu kahden viikon päästä lauantaina käydään Kulmunin ja Saarikon välillä.

IS kysyi kärkikaksikolta, miten puheenjohtajakamppailu näkyy keskustassa.

– Kun lavalta katsoo väkeä, huomaa että ihmiset vaihtavat sanoja ja mittailevat meitä. Kyllä varmasti puolueessa on odottava ja jännitteinen tunnelma, Saarikko sanoi.

– Minähän olen istuva puheenjohtaja ja haen jatkoa. Jos jollain on joku muu linja, hän kertoo niistä, Kulmuni vastasi.

Keskusta tekee parhaansa, jotta puolue ei jakautuisi kahteen leiriin. Myös Honkosen ilmoittautuminen kisaan vähensi hivenen jännitettä kahden kilpailevan leirin välillä.

Kulmunin ja Saarikon etäiset välit näkyivät myös Hämeenlinnassa

Kulmuni on silminnähden nyreissään haastajilleen, etenkin Saarikolle.

Kulmunin viileä suhtautuminen näkyi selvästi.

Puheenjohtajatentin aikana Kulmuni ei ehkä kertaakaan katsonut vierellään seisonutta Saarikkoa, eikä järin kahta muutakaan ehdokasta.

Kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Honkonen oli tentissä asiallinen historianopettaja ja metsänomistaja Saarijärveltä.

Honkonen heitti myös puheenjohtajatentin ainoan haastamisen, kun hän esitti työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista, ja tilalle minimipalkkalakia.

Suurelle yleisölle ja keskustaväellekin tuntematon Ilkka Tiainen jätti itsestään sympaattisen kuvan.

Puheenjohtajatentti järjestettiin osana keskustan eduskuntaryhmän kesäkokousta.

Kärkikaksikon jäätyneet välit näkyivät koko päivän.

Kun ennen kokouksen alkua puolueväki jutteli keskenään mukavia kahvikupin ääressä Verkatehtaan aulassa, Kulmuni ja Saarikko eivät samaan seurueeseen mahtuneet.

Päivän tiedotustilaisuudessa Saarikon puheenvuoron aikana kaksikko oli tovin rinnakkain, mutta Kulmuni ei edes vilkaissut kilpasisartaan.

Puheenjohtaja Kulmuni oli melko paljon myös omissa oloissaan.

Lounastauon aikana Saarikko nautti ateriansa terassin puolella isossa seurueessa, Kulmuni tuli lounaalle vasta kun muut olivat jo syöneet kahvivaiheessa ja istahti sisälle.

Keskustassa istuvaa puheenjohtajaa ei ole juuri haastettu.

Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi viime syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa Juha Sipilän (kesk) luovutettua vaalitappion jälkeen.

Keskustaväki ei ole Kulmunia kampittanut vuoden aikana. Kulmuni erosi kesäkuussa valtiovarainministerin paikalta, kun paljastui veromaksajien piikkiin laitettu noin 60 000 euron esiintymiskoulutus, jossa ministeriä oli prepattu myös keskustan puheenjohtajan tehtävien hoitoon.

Keskustan puheenjohtajakisan tilanteesta ei ole julkaistu vielä yhtään varteenotettavaa kyselyä, Kulmuni vai Saarikko.

Tilanne on aidosti auki, ja kärkiehdokkaat uskovat mahdollisuuksiinsa tulla valituksi.

– Keskustan väki on valinnut minut kolme kertaa varapuheenjohtajaksi, ja olen ollut ministerinä useamman vuoden. Tässä ei kannata kauheasti väittää olevansa mitään muuta kuin se mikä on, ja antaa itsensä käyttöön, jotta puolueessa ilo ja itsetunto voisivat palata, Saarikko sanoi.

– Saamalla enemmän ääniä. Minulla on työt kesken. Ajattelen, että keskeisin tavoite on menestyä kuntavaaleissa. Neljät hävityt vaalit on takana, ja minun aikana ei ole käyty yksiäkään vaaleja. Sitä työtä minä teen, jos keskustan puoluekokous antaa siihen luottamuksen, Kulmuni sanoi.

Keskustan puheenjohtaja valitaan kahden viikon päästä lauantaina puoluekokouksessa Oulussa.