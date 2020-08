Li Andersson sättii virkamiesten ajattelua: ”Me emme ole sitoutuneita valtiovarainministeriön laskukoneeseen”

Anderssonin mielestä valtiovarainministeriön ”laskukone” tuottaa liian yksioikoisia tuloksia.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo IS:lle, ettei vasemmistoliitto ole sitoutunut valtiovarainministeriön laskukaavoihin hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista tarkasteltaessa.

– Me emme ole sitoutuneita valtiovarainministeriön laskukoneeseen, vaan olemme koko ajan painottaneet, että vm:n lisäksi pitää hyödyntää myös muiden ministeriöiden asiantuntemusta työllisyyspolitiikassa, kuten työ- ja elinkeinoministeriön ja miksei muidenkin asiantuntijoiden asiantuntemusta.

Tuottaako vm:n laskukone vääriä tuloksia?

– Vm:n laskukone, kun sitä käytetään liian yksioikoisesti, tuottaa laskelmia, joissa oletetaan, että kun sosiaaliturvaa leikataan, työllistymisen taloudelliset insentiivit kasvavat. Tämä laskentakaava ei huomioi suhdannetilannetta, miten paljon on vapaita työpaikkoja tai minkälaisia puutteita on ihmisen työkyvyssä, osaamisessa tai kielitaidossa.

Andersson sätti vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Savonlinnassa pitämässään puheessa eri etujärjestöjä siitä, että niiden kannanotoissa näkyy ”valtiovarainministeriön virkamiesten ajattelu, jonka mukaan työllisyyttä saadaan lisättyä sillä, että leikataan sosiaaliturvaa”.

Hallituksella pitäisi olla hallitusohjelman mukaan budjettiriihessä kasassa työllisyystoimet, joiden avulla saadaan työllistettyä 30 000 henkilöä.

Vasemmistoliiton tiukan kielteinen kanta valtiovarainministeriön laskukaavoihin kielii siitä, että pelkästään työllisyystoimien laskutavasta tulee hallituksen sisällä vääntöä.

Andersson ei ota kantaa myöskään työllisyystoimien tarkkaan numeeriseen tavoitteeseen, mutta sanoo, että päätöksiä on tehtävä mahdollisimman paljon. Vielä syyskuussa paketin ei tarvitse olla valmis, Andersson sanoo.

– Budjettiriihestä pitää tulla myös päätöksiä, ei enää aikatauluja, mutta koska olennaisinta on, että saamme tehokkaita työllisyystoimia aikaiseksi, niin jos jonkun työllisyystoimen valmisteluun tarvitaan kuukausi tai kaksi, ei se ole kynnyskysymys meille.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kutsui puheessaan vm:n virkamiesesitystä työllisyystoimista leikkauslistaksi ja sanoi, että ”positiivisia keinoja ovat tasa-arvoinen perhevapaauudistus, päivähoitomaksujen alentaminen sekä ulosoton suojaosan korottaminen”.

Arhinmäki iloitsi siitä, että vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite, oppivelvollisuuden pidentäminen, on toteutumassa.

Kuntaliitto on esittänyt oppivelvollisuusiän nostamisen siirtämistä koronatilanteen vaikutukset huomioiden.

Anderssonin mukaan uudistus kyetään toteuttamaan, vaikka korona on sysännyt kuntia talousahdinkoon. Anderssonin mielestä oppivelvollisuuden pidentäminen on yksi tämän vaalikauden tärkeimmistä työllisyysreformeista, joka nostaa työllisyysastetta ja pitkässä juoksussa parantaa julkisen talouden tasapainoa.

– Lähtökohtana on, että uudet tehtävät korvataan täysimääräisesti kunnille lisärahoituksella. Se rahoitus on päätetty jo hallitusneuvotteluiden yhteydessä, ja sen pitää toteutua täysimääräisesti.

Onko valtion piikki siis tältä osin auki?

– Valtion piikki on auki siltä osin, että se on päätetty jo, sinne tulee pysyvää lisärahoitusta 129 miljoonaa, jolla uudet tehtävät katetaan, minkä lisäksi tulee vielä pysyvää lisärahoitusta oppilas- ja opiskelijahuoltoon 29 miljoonaa. Näistä rahoista myös budjettiriihessä täytyy pitää kiinni.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan finanssipoliittisia kiristystoimia tehdään aikaisintaan 2022.

Andersson ei ota kantaa mahdollisten leikkausten ja veronkiristysten aikataulutukseen.

– Emme ota siihen kantaa ennen kuin tiedämme, minkä tyyppisessä talous- ja työllisyystilanteessa silloin ollaan. Jos talous- ja työllisyystilanne on hyvä, finanssipolitiikkaa on syytä kiristää. Jos se on heikko, ei ole syytä kiristää vaan päinvastoin pitää sitä elvyttävänä tai lievästi elvyttävänä.