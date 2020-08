EK:n Häkämies syyttää Krista Kiurua ja tämän ministeriötä hidastelusta: ”Nyt tilanne lähentelee kaaosta”

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että sosiaali- ja terveysministeriö ja ministeri Krista Kiuru (sd) hukkasivat koko alkukesän koronan toiseen aaltoon varautumisessa ja toimivat vasta pakon edessä.

Etelärannassa työantajalinnakkeessa katsellaan kauhunsekaisin tuntein, mitä koronan toinen aalto tekee Suomen taloudelle ja teollisuudelle.

Ensimmäisenkin korona-aallon jälkimainingit lyövät Suomeen viipeellä eli hyvää ei ole odotettavissa sen paremmin epidemian estämisen kuin taloudenkaan osalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen (kok) syyttävä sormi osoittaa Ilta-Sanomien haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriöön sekä perhe- ja peruspalveluministerin Krista Kiurun (sd) suuntaan.

– Viime päivien tiedot koronan toisen aallon etenemisestä ja STM-johtoisesti tehdyt linjaukset osoittavat, että alkukesä hukattiin varautumisen nostossa. Näin on erityisesti testaamisen osalta, jossa tämän päivän tilanne lähentelee kaaosta, Häkämies sanoo.

– Tuntuu, että STM tekee uusia päätöksiä vain pakon edessä. Ministeriöt ovat päällikkövirastoja ja niiden johtamisesta vastaa ministeri. Tässä tapauksessa peruspalveluministeri Krista Kiuru, Häkämies lisää.

Häkämies muistuttaa, että EK julkisti jo 29. huhtikuuta raportin, jossa esitettiin testikapasiteetin merkittävää lisäämistä ja yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa.

– Emme saaneet STM:ltä vastakaikua näille ehdotuksille, ne menivät kuuroille korville ja tulos on nähtävissä. Pikatestien käyttöönotolla on kiire ja tähän on saatava luvat välittömästi.

EK vaatii, että Suomessakin on ”pikaisesti” otettava käyttöön myös niin kutsuttu Tanskan malli, jossa valtio vastaa kustannuksista ja oireettomatkin altistuneet pääsevät testiin ja saavat tuloksen hallituksen tavoitteen mukaisesti vuorokaudessa.

Tämä mahdollistaisi myös epidemian hallinnan ja jäljittämisen. Häkämiehen mukaan jäljittämisen mahdollistava puhelinsovellus koronavilkku on otettava laajasti käyttöön.

– Vaikuttaa siltä, että STM teki aiemmin myös kaikkensa estääkseen kasvomaskisuosituksen antamisen ja taipui vasta pakon edessä, Häkämies lisää.

– Tässä vastuu on meillä kaikilla. Suomalaiset tarvitsevat nyt tekoja eikä puheita.

–Vaikuttaa siltä, että STM teki aiemmin myös kaikkensa estääkseen kasvomaskisuosituksen antamisen ja taipui vasta pakon edessä, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

EK on esittänyt myös erityisen koronaneuvoston perustamista, jossa tilannekuva ja toimenpiteet jaettaisiin valtionhallinnon, tiedemaailman, yritysten ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kesken.

Esitys on sukua ”koronanyrkille”, jota presidentti Sauli Niinistö esitti jo koronan alkuvaiheessa kevättalvella.

– Nykyinen tapa toimia ei riitä, vaan tarvitaan nopeampaa ja ketterämpää johtamista. Nyt täytyy kansakunnan edun nimissä valjastaa kaikki voimat koronan toisen aallon torjumiseen ja suomalaisten terveyden turvaamiseen. Suomalaiset yritykset ovat tähän valmiita.

Häkämies ihmettelee myös, miten ohjeistuksissa on edelleen ihmisiä ja suomalaisia perheitä hämmentäviä ja ristiriitaisia linjauksia.

– Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa flunssaoireisia lapsia koskeva ohje on edellyttänyt negatiivista testitulosta ennen kouluun tai päiväkotiin paluuta. Testien tukkeutuminen on johtanut perheiden ja lasten kannalta kestämättömään tilanteeseen, joka näkyy nyt arjessa niin kodeissa kuin työpaikoilla.

– Ruotsissa on käytössä kotinäytteenotto, joita valtio tarjoaa jokaiselle kansalaisella kolme kappaletta. STM:n olisi edesautettava myös tämän välineen hyödyntämistä Suomessa nopeasti, eikä vasta kun olemme syksyn flunssa-aallon kanssa selkä seinää vasten.

Matkustamisessa Suomen hallituksen juuri tekemät päätökset rajoituksista ovat Häkämiehen mukaan osittain perusteltuja, mutta paikoin liian tiukkoja.

– Jotta taloutemme ei syöksyisi täydelliseen taantumaan tulee hakea turvalliset keinot työmatkustamiseen.

– Kiireellisissä tapauksissa moni yritys on varmasti valmis siihen, että Suomeen ulkomailta saapuvalta asiantuntijalta voidaan edellyttää negatiivista testitulosta ja että hänen työskentelyolosuhteet rajataan turvallisiksi, jotta vältyttäisiin karanteenilta. Yritysten intressissä on toimia turvallisesti.

Häkämies haluaakin vedota kansalaisten vastuullisuuteen erityisesti lomamatkustamisessa riskimaihin.