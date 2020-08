Opetusministeri Li Andersson: Jos lapsen flunssaoireet eivät liity koronaan, yksi oireeton vuorokausi kotona riittää

Virallista todistusta negatiivisesta koronatestistä ei vaadita kouluun tai päiväkotiin palaamisen yhteydessä, Andersson tähdensi.

Koronatestit ovat ruuhkautuneet eri puolilla Suomea. Viime aikoina erityisesti lasten testaaminen on ruuhkauttanut testauspalveluja.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan avainasemassa on lääketieteellinen arvio, joka tehdään, kun lapsella havaitaan oireita.

– Jos lapsella on yleisiä flunssaoireita, joista arvioidaan, että ne eivät liity koronaan, on varsin kohtuullista edellyttää vain, että on oireettomana vuorokauden ennen kuin palaa. Silloin ei voi syntyä tilannetta, jossa tartutetaan muita. Jos on sen tyyppisiä oire-epäilyjä, että annetaan lähete koronatestiin, on toki viisaampaa palata vasta, kun on saanut negatiivisen testituloksen, Andersson kommentoi IS:lle Savonlinnassa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Virallista todistusta negatiivisesta koronatestistä ei tarvitse esittää kouluun tai päiväkotiin palaamisen yhteydessä, Andersson tähdensi.

– Virallista todistusta ei tarvitse esittää, sellaista ei ole sisältynyt ohjeeseen missään vaiheessa. Kyllä me myös luotetaan vanhempiin.

Andersson painotti, että lasten täytyy olla jatkossakin testauksen piirissä, sillä myös lapset ovat sairastuneet koronaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoi tietävänsä pienten lasten isänä, että lapsilla on oireita, oli koronatilanne tai ei.

– On ollut tilanteita, joissa on tavallaan yhdestä niiskaisusta sanottu, että pitäisi mennä koronatestiin. Koronatestin tulos ei ole se vaatimus, vaan se, että lapsi on terve, Arhinmäki sanoi.

Testiaikoja ei ole ollut välttämättä tarjolla linjojen kuormittumisen vuoksi. Arhinmäen mukaan pitäisi pikaisesti selvittää, miten omaolo-sivustoa voi käyttää lasten puolesta vanhempien tunnuksilla.

Lisäksi pitäisi Arhinmäen mukaan avata ilman ajanvarausta toimivia walk in- ja drive in -pisteitä, joihin pääsisi omaolosta saadulla lähetteellä.

Rahasta testaus ei jää Arhinmäen mukaan kiinni, sillä hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille ja sairaanhoitopiireille testauskulut.