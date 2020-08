Puheenjohtajakisaa käyvä Kulmuni: ”Olen mielelläni maanvaiva, kun kysymys on keskustan tavoitteiden ajamisesta”

Ministerinpaikalta väistynyt Kulmuni haluaa, että hallitus ei lykkää asiaa tuonnemmaksi vaan päättää 30 000 lisätyöllisestä budjettiriihessään.

Puheenjohtaja Katri Kulmunin (kesk) mukaan keskusta pitää kiinni kynnyskysymyksistään hallituksessa ja hallitusohjelmasta.

– Keskustan puheenjohtajana olen ottanut nämä ehdot tosissani ja kokenut velvollisuudekseni huolehtia, että niistä pidetään kiinni, Kulmuni totesi.

– Mediakuiskaajat ovat kertoneet minua pidetyn aivan ”maanvaivana”. On myös sanottu, ettei tiedetä, millä päällä Keskusta milloinkin on. Tähän kaikkeen totean, että minä olen mielelläni maanvaiva, kun kysymys on Keskusta tavoitteiden ajamisesta. Keskusta on oma itsenäinen hallitustoimija ei vasemmiston tai oikeiston kynnysmatto, ja tästä linjasta Keskusta pitää kiinni, Kulmuni jatkoi.

Kulmuni puhui keskustan kansanedustajille eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa.

Kulmuni vakuutti, että syyskuun puolivälin budjettiriihessä hallituksen on löydettävä hallitusohjelman mukaiset 30 000 lisätyöllistä.

– Tänä syksynä, budjettiriihessä, hallituksen on löydettävä yhteinen ymmärrys vaadittavista toimista 30 000 lisätyölliseen ja toimittava – tehtävä päätöksiä. Ei pidä hirttäytyä yksittäisiin esityksiin, ei tarttua heppoisiin ratkaisuihin eikä tyrmätä vaativimpia. On löydettävä kokonaisuus, jolla Suomen kilpailukyky ja talous vahvistuvat ja työllisyys saadaan kestävään kasvuun.

– Toistan: tästä on saatava yhteiset päätökset tänä syksynä, budjettiriihessä, Kulmuni sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on toistellut, että takarajaa voi siirtää budjettiriihestä tuonnemmaksi ja hallitus aikoo syksyn aikana saada kasaan päätökset 30 000 lisätyöllisestä.

Keskusta käy paraikaa puheenjohtajakisaa.

Puheenjohtaja Kulmuni joutui kesäkuussa eroamaan valtiovarainministerin paikaltaan esiintymiskoulutuksesta syntyneen kohun takia. Kulmunin kymmenien tuhansien eurojen esiintymiskoulutukset maksoivat ministeriöt ja veronmaksajat, ei puoluetoimisto.

Kulmuni haluaa jatkaa keskustan puheenjohtajana, ja keskusta valitsee puheenjohtajan puoluekokouksessaan Oulussa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kulmunin kanssa puheenjohtajuudesta kamppailevat kulttuuriministeri Annika Saarikko, kansanedustaja Petri Honkonen ja yrittäjä Ilkka Tiainen.

Kulmuni itse valittiin keskustan puheenjohtajaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa viime syyskuussa, kun puheenjohtaja Juha Sipilä jätti kautensa kesken kevään 2019 suuren vaalitappion jälkeen.