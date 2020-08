Päähallituspuolue haluaa elvyttää.

Sdp nosti kesäkokouksensa päätteeksi kolme tärkeintä asiaansa tulevaan budjettiriiheen.

Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen (sd) kertoi, että oppivelvollisuusiän nosto 18 vuoteen, kuntien tukeminen ja veikkausvoittovarojen laskun kompensointi järjestöille ovat Sdp:n kärkiteemat.

– Erittäin tärkeää on oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuttoman toisen asteen eteneminen. Kuntien tilanne on toinen tärkeä asia. Kuntia tukevia toimia tulee jatkaa myös ensi vuonna. Kolmas asia on, että rahapelituottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa järjestöjen toiminnan alasajoa, Salonen sanoi.

Sdp julkaisi kymmenen painopistettään syksyn budjettiriiheen.

Päähallituspuolue on esittänyt vain elvyttävää talouspolitiikkaa, ei leikkauksia mihinkään.

IS kysyi demareilta, miten paljon Sdp:n esitykset maksavat. Vastauksen antoi valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd).

– Syksyn aikana varmistuu, että pieneneekö alijäämä joka tälle vuodelle on ennustettu. Näillä toimilla, joita tässä esitetään, on olennaisesti pienempi vaje kuin tänä vuonna. Se pysyy reilusti alle 10 miljardissa eurossa. Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) esittelemä pohjalinja on näillä uudistussisällöillä suunnilleen toteutettavissa. Hallitusohjelmassa on sovittuna, että on sitä elvytysvaraa ja tulevaisuusinvestointeja, ja EU:sta tulee lisätuki. Velkaantuminen ei kiihdy, vaan olennaisesti vähenee tähän vuoteen verrattuna, Koskinen sanoi.

Hallitus on ottanut tälle vuodelle velkaa noin 20 miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Vanhanen on arvioinut, että ensi vuonna Suomi velkaantuu 5–7 miljardia euroa.

Hallituksen kaksipäiväinen budjettiriihi on syyskuun puolivälissä.