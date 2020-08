Orpo vaatii hallitukselta työllisyystoimia – Marinin lausunto ”käsittämätön”

Kokoomus siirtäisi verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittaveroihin.

Kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa suututtaa pääministeri Sanna Marinin (sd) lausunto, ettei vielä budjettiriihestä ole odotettavissa päätöksiä työllisyystoimista.

– Minusta se on käsittämätön lausunto, Orpo sanoi tiistaina Jyväskylässä.

– Maan hallituksen on pääministerin johdolla tartuttava tähän asiaan riihessä. Se on hallituksen tehtävä ja velvollisuus.

Kokoomuksen mukaan työllisyystoimien valmistelun pohjaksi pitäisi ottaa valtiovarainministeriön viime viikolla julkistama lista mahdollisista työllisyystoimista.

– Minusta on erikoista, että kun tämä meidän vasemmistohallituksemme koronakriisin hoidossa aina viittaa ja vetoaa asiantuntijoiden neuvojen mukaan toimimiseen, työllisyydessä ja taloudessa samojen ihmisten ja puolueiden mielestä asiantuntijat ovat väärässä.

Orpo vastasi lehdistön kysymyksiin Jyväskylässä, missä puoluejohto aloitteli kaksipäiväistä kesäkokoustaan.

Kokoomuksen mielestä tärkeimmiksi työllisyystoimiksi Orpo nimesi eläkeputken poiston ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisen kannustavammaksi. Hän myös lisäksi paikallista sopimista edes kokeiluluontoisesti koronakriisin ajaksi.

Orpo korosti myös, ettei työn verotusta pitäisi kiristää. Sen sijaan kokoomus ohjaisi verotusta haittaveroihin, kuten päästöjen verotukseen. Myös muoviveron mahdollisuutta pitäisi kokoomusjohtajan mukaan tutkia.

Suomella on edelleen myös erittäin suuret ympäristölle haitalliset tuet, Orpo lisäsi.

– Mikä vimma Suomessa ja vasemmistopuolueilla erityisesti on verottaa sitä, mistä meidän hyvinvointimme kasvaa, eli työtä ja yrittämistä. Verotetaan sitä vähemmän, ja enemmän sitä joka haittaa.

Orpo ei antanut selkeää vastausta siihen, siunaako kokoomus EU:n elvytyspakettia. Eduskunta aloittaa paketin käsittelyn vasta syksyllä, ja silloin siihen perehdytään huolella, hän vetosi.

– Kokoomus tukee ehdottomasti sitä, että EU:lla on ratkaisu. EU menee eteenpäin, se on Suomen etu. Mutta tulemme käydään kriittistä keskustelua siitä, mikä paketin sisältö on.

Orpon mukaan määrärahoja vähennettiin Suomelle tärkeimmistä asioita, eli tutkimuksesta, rajaturvallisuudesta ja EU:n yhteisen puolustuksen kehittämisestä. Hänestä laina- ja avustusrahan saajilta on myös vaadittava kovempaa ehdollisuutta.

Suomen talouden vaikea tilanne ei ole saanut talouspuolueeksi mielletyn kokoomuksen kannatusta nousuun. Miksei kokoomus ole onnistunut kääntämään tilannetta gallupnousuksi?

Kulunut kevät on muodostanut merkittävän osan koko tähänastisesta eduskuntakaudesta, ja sitä on vahvasti leimannut koronakriisin hoito, Orpo totesi.

– Kokoomus kertoi heti alusta lähtien, että tuemme hallituksen toimia. Tässä ei ole hallitus-oppositio-rajoja. Koko kevään ja kesän aikana ei ole ollut tilaa eikä haluakaan perinteiselle oppositiopolitiikalle.

Maan muiden asioiden hoito on kokoomuksen mielestä kuitenkin ollut niin vastuutonta, että on taas aika vahvalle oppositiopolitiikalle ja omien vaihtoehtojen esittämiselle. Vain sen kautta kokoomus voi kestävällä tavalla nostaa kannatustaan, Orpo uskoo.