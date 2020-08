Oppositiopolitiikka oli jäähyllä, mutta ei ole enää, Petteri Orpo lupaa.

Kokoomus patistaa hallitusta kiirehtimään työllisyystoimien kanssa. Puolue vaatii myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille, pienyrittäjien sosiaaliturvan muuttamista pysyväksi ja terapiatakuun saattamista voimaan.

– Valtiovarainministeriö esitti juuri oman listansa, joilla Suomeen saataisiin lisää työtä. Pääministeri Marin on kuitenkin jo ilmoittanut, että syyskuun budjettiriihessä niistä on turha odottaa ratkaisuja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Jyväskylässä.

– Koronakriisi ei saa olla veruke sille, ettei päätöksiä tehdä. Koronakriisi on syy, miksi päätökset pitää tehdä juuri nyt.

Orpon mukaan kokoomus esittelee huomenna keskiviikkona omat keinonsa sadantuhannen työpaikan luomiseksi.

Orpo aloitti kaksipäiväisen kokouksen kuitenkin esittämällä huolensa Valko-Venäjän tilanteesta. Kokoomusjoukko reagoi avaukseen aplodein.

Kokoomusjohtajan mielestä nyt on oikea hetki myös päätöksille, jotka lisäävät oikeudenmukaisuutta työelämään. Puolue vaatii, että budjettiriihessä tehdään päätös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta kaikille.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki nosti ajatuksen keskusteluun jo aiemmin kesällä. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu, että asiasta tehdään selvitys tämän vaalikauden aikana.

Orpon mukaan koronakriisi osoitti, kuinka epäoikeudenmukaisesti nykyinen ansiosidonnainen työttömyyskorvaus kohtelee ihmisiä. Myös kasvava pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien joukko on hänestä käytännössä täysin ilman turvaverkkoa.

– Saimme asian korjattua väliaikaisesti osana koronatoimia. Se ei kuitenkaan riitä. Oikeudenmukaisuus edellyttää, että myös pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvasta tehdään pysyvä.

Lisäksi kokoomus vaatii hallitusta käyttämään 35 miljoonaa euroa terapiatakuun toteuttamiseen, jotta mielenterveyden ongelmista kärsiville taattaisiin nopea hoitoon pääsy. Takuuta esitettiin eduskunnalle kansalaisaloitteessa.

Kokoomus esittää myös ”kestävän kasvun verouudistusta”, jossa verotuksen painopiste siirretään työstä ja yrittämisestä kulutukseen ja haittoihin.

– Me esitimme ensimmäisessä vaihtoehtobudjetissamme miljardin euron painopisteen siirtoa ansiotulon verotuksesta ympäristölle haitallisten asioiden verotukseen. Tässä kokoomus on valmis menemään myös pidemmälle. Latu on nyt saatava auki ja sillä on edettävä määrätietoisesti.

Kokoomus esittää myös, että valtion tulee nostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostuksia joka vuosi sadalla miljoonalla eurolla tästä hetkestä vuosikymmenen loppuun. Tämän lisäksi kokoomus toistaa aiemman esityksensä yliopistojen pääomittamisesta miljardilla eurolla.

– Juuri osaamiseen olisi suunnattava rahaa myös EU:n elvytyspaketista, joka tuo Suomeen jopa kolme miljardia euroa. Hallituksen on edellytettävä, että Suomi saa käyttää osan näistä varoista osaamisen kehittämiseen.

Orpo lupasi myös oppositiopolitiikan paluuta.

– Keväällä oppositiopolitiikka oli koronan vuoksi jäähyllä. Ei ole enää. Koronatoimissa tuemme, mutta muussa maan asioiden hoitamisessa tulemme haastamaan vasemmistohallituksen vastuuttoman politiikan.