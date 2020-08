HS:n mukaan hallituksen torstain keskustelu käytiin varsin rauhallisissa merkeissä.

Hallitus kävi torstaina pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla vakavahenkisen kurinpalautuskeskustelun tämän viikon tapahtumien vuoksi. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta perjantaina hallituspiirien lähteisiinsä viitaten.

Hallituksen jäsenet ovat näyttäneet olleet keskenään erimielisiä sen jälkeen, kun perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) piti maanantaina tiedotustilaisuuden rajoilla tehtävistä koronatesteistä ja pakkokaranteeneista.

Kiuru ilmoitti tuolloin, että kriisimaista Suomeen saapuvat aiotaan asettaa kahden viikon pakkokaranteeniin vankeusrangaistuksen uhalla. Lausunto oli liikaa monelle ministerille ja se keräsi kummeksuntaa myös oikeusoppineilta.

Marin on sittemmin painottanut useampaan otteeseen, etteivät karanteeniratkaisut ole poliittisia, vaan viranomaispäätöksiä.

Hallituksen oli määrä keskittyä torstaina neuvottelussa koronaviruksen torjuntaan, mutta pelisääntöjen kertaaminen kesti noin tunnin verran.

HS:n tietojen mukaan keskustelu sujui varsin rauhallisesti, ja Kiurun toimia julkisesti kovasti kritisoineet Anna-Maja Henriksson (r) ja Mika Lintilä (kesk) olivat jo rauhoittuneet – ainakin päällisin puolin.

HS:n mukaan pääministeri Marin painotti kokouksessa hallituksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän systemaattisuutta ja yhtenäisyyttä. Sanojen koettiin kohdistuvan ensisijaisesti Krista Kiuruun, mutta laajemmin myös koko hallitukseen.

Kiuru painotti IS:n haastattelussa, ettei ole huolissaan vain ulkomailta Suomeen tuotavista koronatartunnoista.

– Meillä on esimerkkejä lähipiirin tai perheen juhlista, joissa jopa puolet paikalla olleista ovat saaneet koronatartunnan. Joukkoaltistumiset kertovat siitä, että todellisuus on saattanut unohtua kesän aikana. Monissa maissa tautitilanne on pahentunut hyvinkin nopeasti. Nyt jo Helsingin ja Uudenmaan alueella huomataan, että tuhansista testatuista on alkanut löytyä enemmän koronaa.

Kiuru totesi haastattelussa myös, että koronapandemian hoidossa on huomattu, että joka asiaan löytyy monenlaisia kommentoijia.

– Oma linjani on se, että en puutu sellaisten hallinnonalojen asioihin, joiden valmistelussa en ole ollut itse mukana. Alkuviikon keskustelun jälkeen ei liene enää kenellekään epäselvää, että tartuntatautiviranomaisilla on tartuntatautilain mukainen mahdollisuus määrätä pakkokaranteeniin ja ohjata koronatestiin riskimaista saapuvat. Kyseessä ei ole poliittinen päätös, vaan tartuntatautilain mukainen toimi.