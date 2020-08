Setä Arkadia alias Timo Haapala nostaa sekavan viikon koronasankareiksi ministeri Krista Kiurun ja presidentti Tarja Halosen. Kiuru aiheutti hämmennystä, Halonen loukkasi ruotsalaisia.

Tällä viikolla se on taas nähty: korona liikkuu, tieto ei. Tai kyllä tietokin liikkuu, mutta ei Suomen hallituksen sisällä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) piti maanantaina haupitsimaisen taistelukatsauksen koronan pakkokaranteeneista vankeusrangaistuksineen. Kansa kuunteli, sikäli kun puheesta selkoa sai, ministerin viestiä naama valkoisena. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilta (rkp), elinkeinoministeri Mika Lintilältä (kesk) ja kaiketi muultakin hallitukselta jäi monttu auki, sillä hallituksessa asiasta ei oltu puhuttu sanaakaan. Oikeusoppineet ovat ihmetelleet Kiurun puheita, oikeuskanslerikin on saanut useita kanteluita. Ruotsin paluumuuttajat pelkäsivät, että joutuvat Turun satamasta suoraan Turun linnaan.

Yksi ymmärtäjä Kiurulla kuitenkin on: Pääministeri Sanna Marin (sd), joka on Kiurulle pääministeripaikkansa velkaa viime joulukuulta. Mutta jossakin tuli raja vastaan: Torstain koronainfoon Kiurua ei enää uskallettu päästää, vaan sen veti Marin itse. Setä A. luki kuitenkin ilahtuneena Kiurun haastattelun aviisistamme. Siinä hän antoi ymmärtää, että näillä henrikssoneilla ja lintilöillä ”puhetta riittää”, mutta tekoja on kuulemma vähemmän, toisin kuin ”etulinjan” Kiurulla (IS 14. 8.).

Ettäs tiijätte! Sen perusteella voinee sanoa, että Kiuru on hallituksen ainoa mies, kuten tavattiin sanoa taannoin Marjatta Väänäsestä (kesk)!

Ja tästä pomppu presidentti Tarja Haloseen, joka meni toissa viikolla kertomaan ruotsalaisille diplomaattiseen tyyliinsä, mitä heidän koronarauhaansa kuuluu – juuri ennen kuin Suomen naisvaltaisen hallituksen sotkuinen tiedonkulku paljastui: – Meidän läntinen naapurimme Ruotsi ei vaikuta selvinneen niin hyvin, mutta siellä ovat miehet johdossa, Halonen analysoi ja pääsi sillä Aftonbladetin ykkösjutuksi.

Joku irvileuka muistutti, että Euroopan surkein koronatilanne on Belgiassa. Siellä valtaa pitää naispääministeri Sophie Wilmès, minkä Halonen tosin unohti mainita. Unohtaa Halonen joskus myös muita juttuja – kuten muutamien lausumiensa ihmisoikeusjuttujen yhteydessä sen, että hän presidenttinä jakoi Suomen valtion korkeat kunniamerkit eli suurristit 2009 Syyrian presidentille Bashar al-Assadille ja Kazakstanin presidentille Nursultan Nazarbajeville, noille koko maailman kunnioittamille ihmisoikeusritareille. Mutta osaa Halonen olla tiukkakin, esimerkiksi 2007, kun hän kieltäytyi ylentämästä reservin kapteenia Sauli Niinistöä majuriksi.

– Sanokaa sille Niinistölle, että kyllä ylipäälliköksi pääsee pienemmilläkin natsoilla, Halosen kerrotaan tokaisseen tuolloiselle nimityksiä esitelleelle puolustusvoimainen komentajalle Juhani Kaskealalle.

Maailma jatkuu koronasta huolimatta. Kepukin aikoo pitää puoluekokouksensa syyskuun alussa Oulussa, tai ei vain Oulussa, vaan koko maassa. Maalaisliiton väki kerätään koolle koronan takia ympäri Suomen ihmeellisellä piirihybridimallilla, jonka onnistumisesta ei ole mitään takeita. Lisäksi Paavo Väyrynen on jo ounastellut, että kyseessä on laiton viritys.

Setä A. on joka tapauksessa pahoillaan, ettei Ouluhallissa nähdä edes kepun perinteistä lippumarssia, sillä kansallispukujen lisäksi tänä vuonna olisi voitu ihastella myös eri maakuntien kasvomaskiloistoa. Olisiko uljaampaa näkyä kuin keskustan aatelippua kantava varapuheenjohtaja Juha Rehula Hollolan kansallispuku ja -maski yllään!

Yhtä kaikki. Valittiinpa kepun johtoon Katri Kulmuni tai Annika Saarikko, niin varmin voittaja on Tekir ja sen pääjehu Harri Saukkomaa, tuo kepun hovikonsulentti. Kulmuni joutui jo Saukkomaan kanssa tehdyn konsultoinnin takia kalppimaan valtiovarainministerin paikalta. Kuluneella viikolla selvisi, että Saukkomaa koulutti edellishallituksen aikana myös Saarikkoa ja Anu Vehviläistä keväällä 2018 hulpeaan 700 euron tuntihintaan 20 000 euron edestä.

PS 1. Hyvääkin tapahtuu! STM:n kansliapäällikön paikalta syrjäytetylle Päivi Sillanaukeelle junailtiin B2G-alustan temaattisen suurlähettilään paikka ulkoministeriöön. Tervemenoa Star Trek -poimuajolla ja diplomaatipassilla vaikka Vulkanus-planeetalle tapamaan paikallista B2G-temaattista suurlähettilästä, Mr. Spockia.