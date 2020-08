Aika varustautua toista aaltoa varten on nyt, sillä jos tautitilanne heikkenee, myös maskien ja muiden suojavarusteiden markkinat voivat heiketä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on huolissaan sairaanhoitopiirien ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden varustautumisesta tautitilanteen heikkenemiseen. Pekosen mukaan suojavarusteita, kuten maskeja, tulisi nyt hankkia syksyä varten varastoon.

– Vaikka hankintoja on tehty toimijoiden omiinkin varastoihin, niin kesän aikana on näyttänyt siltä, että hankintoja on viime aikoina tehty vähemmän ja kulutus on kasvanut, Pekonen kertoo Ilta-Sanomille.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi keskiviikkona, että valtioneuvoston ohje toiseen aaltoon varautumiseksi on ollut, että hankintoja tulee tehdä niin paljon kuin mahdollista niin ulkomailta kuin kotimaasta.

Päävastuu maskien hankinnasta on sairaanhoitopiireillä ja muilla terveyden- ja sosiaalihuollon palveluja tarjoavilla toimijoilla. STM tekee omia hankintaesityksiään Huoltovarmuuskeskukselle, viimeksi viime viikolla yhteensä 40 miljoonan euron edestä. Kesän aikana STM on tehnyt yhteensä 240 miljoonan euron edestä hankintaesityksiä. STM ei siis itse hanki maskeja, vaan tekee niistä esityksiä, jotta mahdollisiin häiriötilanteisiin ollaan varmasti varauduttu.

Pekonen kertoo muistuttaneensa sairaanhoitopiirejä niiden hankintavastuusta viimeksi eilen videotapaamisessa sairaanhoitopiirien johtajien, johtajaylilääkärien, ylilääkärien ja infektiolääkärien sekä aluehallintovirastojen tartuntataudeista vastaavat lääkärien kanssa.

Odotukset kotimaisen maskituotannon kehityksestä eivät ole toistaiseksi toteutuneet.

Pekosen vastuulla ministeriössä on koronakriisiin varautuminen ja valmius, eli kriisinhoidon strategisempi puoli. Sosiaali- ja terveysministeriön toisen ministerin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) vastuulla taas on operatiivinen toiminta tartuntatautitilanteessa. Myös esimerkiksi palvelujärjestelmä ja sairaanhoitopiirien toiminta on peruspalveluiden kautta Kiurun tonttia.

Pekonen tuo esille, että tällä hetkellä esimerkiksi maskien saatavuus on hyvä, mutta tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, kuten keväällä nähtiin. Keväällä suojavarusteista oli todellista puutetta, kun havaittiin, että terveydenhuollossa toimijoilla ei ollutkaan varautumissuunnitelmien mukaisia varastoja.

– Koko ajan täytyy varautua siihen, että mikäli tautitilanne maailmanlaajuisesti heikkenee, niin maailmanmarkkinat suojavarusteiden osalta heikkenevät myös, Pekonen sanoo.

Erityisen kohtalokasta olisi, jos tautitilanne heikkenisi Aasian suuren suojavarustetuotannon maissa, sillä Suomi ja muu Eurooppa ovat edelleen riippuvaisia aasialaisesta tuotannosta niin suojavarusteiden kuin esimerkiksi lääkkeidenkin osalta.

Kotimaisesta tuotannostakaan ei toistaiseksi saada suurta helpotusta. Keväällä kotimaista tuotantoa käynnisteltiin toden teolla, jotta riippuvaisuutta muiden maiden tuottajista voitaisi vähentää. Pekosen mukaan oman tuotannon alku ei ole kuitenkaan käynnistynyt aivan odotetusti.

– Keväällä toivoin, että kesäkuussa maskituotanto olisi jo hyvässä vauhdissa. Nyt näyttää siltä, että se ei vieläkään ole täydellä teholla käynnissä.

– Lisäksi kotimaisen tuotannon suojavarusteissa on ollut haasteita CE-merkintöjen kanssa. CE-merkintä vaaditaan terveyden- ja sosiaalihuollon käytössä oleviin varusteisiin, ministeri lisää.

Kotimaisessa tuotannossa olevia maskeja voidaan kuitenkin hyvin käyttää niin sanottuina kansanmaskeina, vaikka lääketieteelliseen hoitoon niistä ei toistaiseksi olekaan, Pekonen sanoo.

– Sikäli niistä on siis erittäin iso apu, hän arvioi.