Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi iltakoulun antia medialle noin kello 20.15.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) esittämä kahden viikon pakkokaranteeni riskimaista saapuville on herättänyt eripuraa hallituksessa.

Hallitus on saanut keskiviikkona iltakoulussaan lisäselvitystä karanteeniasiaan. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on puolestaan selventänyt hallitukselle, miten toiseen aaltoon on varauduttu.

