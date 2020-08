Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ministeriön kansliapäällikön paikalta sivuutettu Päivi Sillanaukee siirtyy ulkoministeriön teemalähettilääksi syyskuun alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, entinen kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee siirtyy syyskuun alusta alkaen ensi toukokuun loppuun asti henkilökiertoon ulkoministeriöön Business to Government (B2G) -alustan terveydestä ja hyvinvoinnista vastaavaksi temaattiseksi suurlähettilääksi.

Ministeriön mukaan hän hoitaa tänä aikana myös erikseen sovittavia, kokonaisuuteen hyvin sopivia STM:n kansainvälisiä tehtäviä.

Sillanaukeen UM-paikalla yritettäneen siivota myös sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstöongelmia.

Sillanaukee oli sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä 2012–2019 ja hän olisi halunnut jatkaa tehtävässään myös seuraavan viisivuotiskauden. Antti Rinteen (sd) hallitus nimitti kansliapäälliköksi kuitenkin demaritaustaisen Kirsi Varhilan porvaritaustaisen Sillanaukeen paikalle viime lokakuussa.

Sillanaukee haukkui nimityksen poliittiseksi. Sillanaukeen itsensä nimesi aikoinaan kansliapäälliköksi Paula Risikko (kok).

Varhila oli sitä ennen osastopäällikkönä Sillanaukeen alainen, eli ministeriössä on nähty alainen-esimies-esimies-alainen -kiertoa, joka ei ole parantunut ministeriön työilmapiiriä.

Varhilan aikana Sillanaukeen tehtäviä ministeriössä on vähennetty. Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstöongelmat ovat olleet esillä varsinkin viime kevään maskikohun jälkeen.

Nyt Sillanaukeelle siis löytyi paikka ulkoministeriöstä.

Ulkoministeriöön on 1.6.2020 alkaen perustettu uusi verkostomaisesti toimiva Business to Government (B2G) –alusta, jolla pyritään vahvistamaan Suomen kykyä tarjota huippuosaamiseemme perustuvia ratkaisuja aloilla, joita koskevissa päätöksissä valtiollisilla ja kansainvälisillä toimijoilla on tärkeä rooli. Alusta on kiinteä osa Team Finland -yhteistyötä, kuten ministeriön sisäisessä tiedotteessa kerrotaan.

Alustalla on määrä hakea tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä julkisella sektorilla ja julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä.

Ulkoministeriön sisäisen tiedotteen mukaan Päivi Sillanaukee hyödyntää pilotin terveydestä ja hyvinvoinnista vastaavana temaattisena suurlähettiläänä vahvaa osaamistaan ja kokemustaan tästä tehtäväkentästä. Tavoitteena on myös syventää ja vahvistaa ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyötä tällä osa-alueella.

– Päivin tueksi ja yhteistyön varmistamiseksi tulee STM:n sisäinen, keskeisistä johtajista koostuva epävirallinen sparrausryhmä, tiedotteessa kerrotaan lopuksi.