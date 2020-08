Pakkokaranteenista erimielisyyttä hallituksessa – Henriksson yllättyi Kiurun jykevistä keinoista: ”Onko se ylipäänsä mahdollista?”

Henriksson kuuli pakkokaranteenista ensimmäistä kertaa, kun Kiuru piti asiasta tiedotustilaisuutta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedotti maanantai-iltana, että riskimaista Suomeen saapuvat aiotaan asettaa vankeusrangaistuksen uhalla kahden viikon pakkokaranteeniin. Kiurun mukaan riskimaista saapuvia ohjataan myös pakollisiin koronatesteihin.

– Olemme ottaneet kovat piippuun, Kiuru ilmoitti.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla valmisteltavat jykevät koronantorjuntakeinot tulivat uutisena paitsi suurelle yleisölle myös oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r).

– Minulla ja ministeri Harakalla oli yhteinen tapahtuma Pietarsaaren seudulla ja illalla, kun lähdin kohti Helsinkiä, seurasin tätä tiedotustilaisuutta ja siinä kuulin nämä asiat ensimmäistä kertaa. Kyllä se tuli yllätyksenä. Etukäteisviestiä ei tullut, Henriksson kertoo IS:lle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan ”terveysturvallisuutta rajoilla on rakennettu jo 4–5 viikon ajan”.

Henrikssonin yllättymisestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Opetusministeri, hallituksen johtoviisikkoon kuuluva Li Andersson (vas) ei ota kantaa siihen, yllättyikö hän Kiurun ulostulosta.

– Pidän itse tärkeänä, että tiukennamme testaus- ja karanteenikäytäntöjämme riskimaista saapuvien osalta. Toimintamalli on nyt STM:ssä valmistelussa, ja siinä määritellään tarkemmin, miten testaus- ja karanteenipäätökset toteutetaan ja kuinka laajasti.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ilmoittaa pitävänsä hyvänä, että ”lentokentillä testataan ja sitovien karanteenien nykyistä laajempaa käyttöä selvitetään”.

Opetusministeri Li Andersson (vas) sanoo, että karanteenin laajuus tarkentuu valmistelun aikana.

Mikko Kärnä (kesk) kommentoi tiedotteessaan, että ”olisi ollut aivan suotavaa, että Krista Kiuru olisi informoinut hallituskumppaneitaan jollain tavoin etukäteen ennen eilistä tiedotustilaisuuttaan”.

– Kansanedustajana ei ole mukava lukea tällaisia uutisia lehdestä, Kärnä kritisoi.

Henrikssonin mukaan hallituksen sisäisessä tiedonkulussa ei ole isompaa ongelmaa, vaan kyse on yksittäistapauksesta.

– Varmasti se, että ihmiset ovat olleet jonkin verran kesälomalla, on vaikuttanut tähän.

Pääministeri Sanna Marin (sd) palaa kesälomaltaan töihin keskiviikkona, ja hallitus käsittelee koronatoimia iltakoulussa Säätytalolla.

– On hyvä, että hallituksessa keskustellaan rauhassa ministeri Kiurun ja sosiaali- ja terveysministeriön linjauksista tai ehdotuksista linjauksiin, Henriksson muotoilee.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tiistaina, että ”THL suunnittelee parhaillaan toimintamallin käytännön toteutusta yhteistyössä alueiden ja muiden viranomaisten kanssa”.

Toteutusta siis suunnitellaan jo, vaikka hallituksen sisällä vielä kipuillaan karanteenilinjauksen suhteen.

Henriksson haluaa selvyyttä siihen, ”onko ylipäänsä mahdollista” asettaa tartuntatautilain nojalla jostakin tietystä maasta saapuvaa joukkoa ”laajamittaiseen pakkokaranteeniin”.

– Silloin on myös yksilön oikeusturvasta kyse.

Toisaalta Henriksson lisää, että pakkokaranteeni on mahdollinen tartuntatautilain nojalla, jos koronavirukselle altistuneet ihmiset eivät itse ymmärrä olla omaehtoisessa karanteenissa.

– Jos lääkäri toteaa, että muu ei auta, lääkäri panee sen täytäntöön, mutta siitä minulla ei ole tietoa, voidaanko joukko ihmisiä asettaa pakkokaranteeniin.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi maanantai-illan tiedotustilaisuudessa, että tartuntatautilain pykäliä sovelletaan ensimmäistä kertaa ”massapäätöksellä”. Salmisen mukaan uutta lainsäädäntöä ei tarvita.

THL kiristi jo lauantaina karanteeniohjeistuksiaan, mutta nykyinen malli perustuu yhä omaehtoisuuteen. Salmisen mukaan ”se ei näytä toimivan”.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan pakkokaranteenia ei ole haluttu ottaa aiemmin käyttöön. Salmisen mukaan linjausta oli pakko muuttaa, koska omaehtoinen karanteeni ei näytä toimivan.

Henriksson sen sijaan näkee, että vapaaehtoisella karanteenilla on pärjätty tähän mennessä ”aika hyvin”.

– On ollut hyvä, että meillä on ollut mahdollisuus käydä esimerkiksi töissä Ruotsin puolella ja olla vapaaehtoisessa karanteenissa. Se on ollut toimiva järjestelmä varsinkin Tornio–Haaparanta-seudulla, Länsi-Pohjan rajalla ja Ahvenanmaalla. Jos tehdään uusia linjauksia, täytyy olla kokonaisvaltainen tilannekuva ja vaikutusten arviointeja, mitä tämä merkitsee.

Ruotsi ei ole Suomen tämän hetkisen linjauksen mukaan turvallisten maiden joukossa, mutta länsinaapurista on voinut silti tulla Suomeen esimerkiksi hääjuhliin ja sukutapahtumiin.

Viime torstaina Ohisalo ilmoitti, että sisärajalla maahanpääsyn syyksi riittää vakiintuneen parisuhteen lisäksi ”muunlainen seurustelusuhde”. ”Muunlaisella seurustelusuhteella” viitataan muihinkin kuin vakiintuneisiin pareihin.

Kiurun mukaan ”seurustelusuhteet ja pakottavat perhesyyt ovat antaneet tilaa sille, että maahantulon kriteereissä on väljyyttä, joka on johtanut siihen, että myös riskimaista on matkustettu”.

Kiuru sanoi pitävänsä erittäin suurena riskinä sitä, jos maahantulon kriteereitä ei tiukenneta.