Kommentti: Keskusta on liemessä Oulun puoluekokouksen ja koronan kanssa

Keskustan sisällä käy kova vääntö, pitäisikö Oulun syyskuun alun puoluekokous siirtää koronan takia. Hyviä vaihtoehtoja ei ole olemassakaan. Keskusta on liemessä puoluekokouksensa kanssa, tiivistää politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Koronan toinen aalto vaikuttaa monella rintamalla.

Keskustaan se iskee pahasti myös puoluekokouksen kautta.

Keskustan puoluekokous järjestetään Oulussa 4. – 6. syyskuuta, ja siitä odotetaan lähinnä Katri Kulmunin ja Annika Saarikon kaksintaistelua puheenjohtajan paikasta. Petri Honkonen on statisti, samoin yrittäjä Ilkka Tiainen.

Siis jos järjestetään.

Keskustan sisällä käy kiivas keskustelu, pitäisikö puoluekokous siirtää suosiolla ensi kevääseen. Nyt kun Suomen koronatilanne vain pahenee, myös keskustelu aiheesta puolueen sisällä kovenee.

Asia ei ole yksinkertainen miltään kannalta.

Kepu on suomeksi sanottuna liemessä puoluekokouksensa kanssa. Tilannetta käsitellään puoluehallituksen kokouksessa torstaina.

Puoleen keskustelupalstoilla lasketaan jo, ketä puoluekokouksen siirtäminen hyödyttäisi.

Karkea jako on se, että Kulmunin kannattajat ovat sitä mieltä, että puoluekokousta pitäisi siirtää ja Saarikon kannattajien enemmistö sitä mieltä, ettei pitäisi. Esimerkiksi Paavo Väyrynen on kannattanut puoluekokouksen siirtämistä julkisestikin.

Toisin kuin muilla puolueilla, ongelmia aiheuttaa puoluekokouksen massiivisuus. Ouluhalliin odotetaan 1 700-2 000 virallista edustajaa, joilla on äänioikeus. Ja muut päälle. Kaikkiaan paikalle tulee ehkä noin 3 000 ihmistä.

Jo nyt pelätään, että riskiryhmiin kuuluvat viralliset edustajat, esimerkiksi iäkkäät, eivät uskalla Ouluun tulla. Siitä tulee jo yksi vääristymä tulokseen.

Koronapelko ei ole turha.

Jo tilastollisesti puoluekokouksessa on taatusti taudille altistuneita tai viruksen kantajia. Osa pelkää, että puoluekokouksesta tulee viruslinko, vaikka Ouluhallissa porukka jaetaan 500 virallisen edustajan ryhmiin. Se olisi keskustalle myös mainehaitta.

Siinä mielessä puoluekokouksen siirtäminen olisi helpointa. Uuden kokouksen koolle kutsuminen vaatii viisi kuukautta, mutta luonnollisesti se venyisi ensi kesäkuuhun.

Siinä tapauksessa Katri Kulmunikin saisi edes yhdet vaalit käytäväkseen, nimittäin kevään kuntavaalit.

Mutta jos puoluekokousta ei pidetä, elämään jää se vaikutelma, että Kulmuni olisi hävinnyt Saarikolle ja toimii vain laina-ajalla. Siitä asetelmasta huhtikuun kuntavaaleihin on vaikea mennä. Jos kuntavaaleissa tulee rökäletappio, alkaa keskustelu, miksei puheenjohtajaa vaihdettu.

Kepu on puun ja kuoren välissä. Hyviä vaihtoehtoja ei ole.

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen sanoo, että puolue odottaa hallituksen kokoontumissuosituksia syyskuun osalta.

– Se on yksi vaihtoehto, että kokousta joudutaan siirtämään, Pirkkalainen myöntää.

Samaan aikaan pidettävään kokoomuksen puoluekokoukseen suunnitellut alueelliset etäpisteet eivät keskustan osalta onnistu. Siihen puoluekokous on liian suuri.

Muutenkin ajatus keskustan puoluekokouksen pitämisestä edes osin etänä on ajatuksenakin mahdoton. Puoluekokouksessa on valiokuntaäänestyksiä, piirien ryhmittymisiä; kaiken lisäksi äänivaltaiset pitäisi erottaa muista läsnäolijoista.

Puheenjohtajaa ei puolestaan voi äänestää postivaalilla, siihen säännöt eivät anna mahdollisuutta.

Keskustan tilanne alkaa käydä jo sääliksi, siksi pomppuista sen meno on ollut – Kulmunin koulutuskohua ja ministerieroa unohtamatta.

Porina koronapuoluekokouksen ympärillä on nyt niin kovaa, että osa on jo unohtanut, että puolueen kannatus on laskenut kuin lehmän häntä ja on hätäisesti pysynyt kymmenen prosentin paremmalla puolella. Hallituksessa keskusta taistelee asemastaan.

EU:n massiivinen elpymispakettikin pitäisi myydä puoluekokousväelle. Siitäkin on tarkoitus äänestää puoluekokouksessa.

Lisäksi aika loppuu: puoluekokoukseen on vain nelisen viikkoa.