Vihreiltä 13 esitystä budjettiriiheen: ruuhkamaksut, eläkeputken poisto, kokeilu ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta...

Hallituspuolue toivoo ratkaisuja ilmastokriisiin ja työllisyyteen.

Vihreiden äänenpainot hallituksesta lähtemisestä ovat toistaiseksi vaimenneet.

Vihreiden väki on aika ajoin uhannut lähdöllä hallituksesta, jos syyskuun budjettiriihessä ei konkreettisia päätöksiä ilmastokriisin torjumiseksi.

Vihreiden ministeriryhmä oli tänään koolla Lahdessa, ja vihreät laati 13 esitystä ilmastokriisin ja työllisyyden ratkaisemiseksi.

Budjettiriiheen vihreiden konkreettisin ilmastovaatimus ovat lämmityspolttoaineiden, kuten turpeen, verotuksen kiristäminen 100 miljoonalla eurolla. Tästä sovittiin Vuosaaren ilmastokokouksessa alkuvuonna.

Lisäksi vihreät haluaa budjettiriihessä päätöksen ruuhkamaksujen lainsäädännön valmistelusta, ja vauhditusta niin sähköautojen latausinfraan kuin kaasuautojen tankkausinfraan ja biokaasutuotantoon.

Budjettiriihessä siis lämmityspolttoaineiden veronkiristys, ruuhkamaksut sekä sähkö- ja kaasuautojen infra riittää vihreille, puheenjohtaja Maria Ohisalo?

– Lämmityspolttoaineiden 100 miljoonaa, siitä on yhdessä linjattu, mutta päätökset ovat viivästyneet koronan vuoksi, ja ne päätökset täytyy viedä maaliin. Kyse on siitä, että hallitusohjelmaan on sitouduttu ja hallitukseen on lähdetty, että ne ovat tärkeitä asioita, joita olemme edistämässä. Jos näyttää siltä, että jossain asioissa ei mennä eteen päin, jokaisen puolueen täytyy silloin sanoa, että – hei, nyt ei olla menossa oikeassa suuntaan. Uskon, että hallituskumppanit myös ymmärtävät tämän, Ohisalo vastasi.

Ruuhkamaksuista ei ole vielä lainsäädäntöä, sitä valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti. Kunnilla olisi halutessaan mahdollisuus ottaa ruuhkamaksut käyttöön.

Vihreät esittää, että ruuhkamaksuista kerättävät eurot kohdennettaisiin joukkoliikenteeseen, sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.

Hallituspuolueilla on eduskunnassa 117 kansanedustajaa, vihreillä 20, ja vihreiden lähtö kaataisi hallituksen.

Työllisyyden kohentamiseksi ja 30 000 uuden työpaikan luomiseksi vihreillä on kaksi ehdotusta, jotka eivät hallituksen vasemmistopuolueille maistu.

Vihreät esittää eläkeputken poistamista, ja kokeilua ansiosidonnaisen työttömyysturvan vapaaehtoisesta porrastuksesta.

– Olemme pitäneet sitä esillä pitemmän aikaa. Kokeilukulttuuri on hyvä tapa nähdä, kun paikoin on ristiriitaisia näyttöjä. Esimerkiksi eläkeputken poistosta on näyttöjä, mutta porrastaminen on aiheuttanut keskustelua, mitkä ne tulokset olisivat. Silloin kokeilu voisi tuottaa tuloksia, ja meidän puolesta tässä voitaisiin edetä niin pikaisesti kuin mahdollista, Ohisalo sanoi.

Vihreiden ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä.