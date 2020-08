Ministeri Pekonen kertoo sosiaali- ja terveysministeriön valmistelleen eri tasoisia rajoitustoimia, joita voitaisiin ottaa käyttöön alueellisesti.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan rajoitustoimenpiteitä on syytä pohtia alueellisesti.

Pekonen kertoi Ylen aamussa sosiaali- ja terveysministeriön valmistelevan eri tasoisia rajoitustoimenpiteitä, joita voitaisiin ottaa käyttöön alueellisesti.

– Itse ajattelen, että nyt kannattaa kaikkia rajoitustoimia pohtia myöskin alueellisesta näkökulmasta.

Pekonen kertoi, että Suomen lainsäädäntöä on päivitetty kesän aikana niin, että paikallisten rajoitusten toteuttaminen on mahdollista eri tavalla kuin viime keväänä. Esimerkiksi tartuntatautilakia on päivitetty.

– Tautitilanne ei ole samankaltainen kaikilla alueilla. Siksi on järkevämpää tehdä alueellisia rajoitustoimenpiteitä nyt, kun olemme päivittäneet lainsäädäntöä.

– Olemme valmistelleet sosiaali- ja terveysministeriössä jo muutaman viikon ajan tällaisia eri tasoisia rajoitustoimia, joita voitaisiin ottaa käyttöön tautitilanteen edetessä tai jos on juuri tätä alueellista vaihtelevuutta.

Tarkkaa ajankohtaa eri tasoisten rajoitustoimenpiteiden mahdolliselle käyttöönotolle Pekonen ei osaa sanoa.

– Näistä keskustellaan hallituksen kanssa ja kerromme niistä heti, kun on valmista.

Pekonen kertoi aiemmin, että esimerkiksi etätyön tekemistä voisi harkita Suomessa alueellisesti. Pekonen kehotti työnantajia harkitsemaan etätyön jatkamista ilman valtioneuvoston suositustakin.

– Tällöin tilannetta voi tarkastella alueellisesti: onko joillakin alueilla sellainen tilanne, että olisi järkevää siirtyä etätöihin, vaikkei suositusta ole annettu.