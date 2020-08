SDP kasvattaa suosiotaan kohisten – tutkija listaa syyt menestykselle

SDP saa äänestäjiä erityisesti yli 50-vuotiaista ja naisista. Eläkeläisten keskuudessa puolue on hyvin suosittu.

Ylen julkaisema puoluegallup jatkoi viime aikojen galluptulosten linjaa. Suurin puolue oli Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, jonka kannatus oli gallupin mukaan jopa 23,4 prosenttia.

Puolueen kannatus on siis kasvanut viime eduskuntavaaleista 5,7 prosenttiyksikköä. Tyypillisesti hallituspuolueiden kannatus laskee hallitusvastuun myötä ja tulosta voikin siksi pitää poikkeuksellisena.

– Ei tule vastaavaa nousua mieleen Suomesta, kiteyttää politiikan tutkija, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tohtori ja Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen.

– Toisaalta pitää muistaa, että SDP voitti vaalit harvinaisen matalalla kannatuksella. Vasta nyt puolueen kannatus lähentelee lukemaa, jolla vaalit on keskimäärin voitettu viimeisten parinkymmenen vuoden aikana, hän jatkaa.

Toiseksi suurin puolue oli perussuomalaiset 18,9 prosentin kannatuksella ja kolmanneksi suurin kokoomus 17,3 prosentin kannatuksella.

Vihreät nousi keskustan ohi neljänneksi suurimmaksi puolueeksi.

Puolueista SDP:n, perussuomalaisten, vihreiden ja kristillisdemokraattien kannatus nousi. Pidempää aikaväliä tarkastellessa ainoa selkeä gallupmenestyjä on kuitenkin ollut SDP.

Ylen haastatteleman Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan puolue menestyy erityisesti naisten ja eläkeläisten keskuudessa. Lisäksi se on saanut mittausjaksolla kannatusta vasemmistoliitosta.

Mistä poikkeuksellinen menestys kumpuaa?

Koikkalainen löytää kaksi pääsyytä. Pääministerin vaihdon myötä puolueen kasvot muuttuivat. Sanna Marin vaikuttaa keräävän Antti Rinnettä enemmän suosiota, vaikka Rinne vielä puolueen puheenjohtajana toimiikin.

Lisäksi koronakriisi ei ole vakaalla pohjalla olevissa demokratioissa juuri heiluttanut hallitusten suosiota. Vaikka Suomessa koronakriisi on ainakin tartuntojen ja kuolemien valossa hoidettu eurooppalaiseen tasoon nähden hyvin, ei hallitusten suosio ole laskenut edes maissa, joissa tilanne on ollut vakavampi.

– Vallanpitäjien suosio on pysynyt ennallaan tai vankistunut. Yhdessä pääministerin vaihdon kanssa tämä on ollut päähallituspuolueelle eduksi.

Hallituksen yhteishenki ja vähään jääneet julkiset kahnaukset ovat Koikkalaisen mukaan myös näyttäytyneet äänestäjille luottamusta herättävänä tekijänä. Hallituksen sisäinen dynamiikka ja yhteistyö hyödyttää hallituspuolueista eniten demareita, jotka saavat suurimman osan valokeilasta.

– Hallituksen julkinen riitely puolestaan voisi vaikuttaa SDP:n suosioon negatiivisesti.

Pieni osa kannatusloikkaan voi olla Koikkalaisen mukaan myös kriisiä edeltäneellä julkisella keskustelulla. Äänekäs kansanosa spekuloi tuolloin, ettei viiden erilaisen puolueen yhteistyö voi toimia hallitustasolla, mutta spekuloinnit on suurimmaksi osaksi kumottu.

SDP houkuttelee varsinkin naisäänestäjiä ja yli 50-vuotiaita. Eläkeläisten keskuudessa puolue on yhä hyvin suosittu.

Koikkalaisen mukaan tulos ei yllätä. Jos puolue houkuttelikin naisia uusissa mittauksissa, on puolueen äänestäjistä jo ennestään ollut paljon naisia.

Puolueen naisäänestäjien osuus siis kasvaa entisestään.

Tähänkin Koikkalainen näkee kaksi selitystä.

– Naisia työskentelee paljon julkisella sektorilla. SDP on tullut tunnetuksi puolueena, joka ei juuri kurjista julkista sektoria, eikä nytkään ole tehty Sipilän hallituksen kaltaisia leikkauksia. Naisilla on lisäksi keskimäärin miehiä suurempi kannatus hyvinvointivaltio­tyyppiselle ajattelulle. Sitä ajattelua on ehkä korostettu koronakriisin aikana.

Koikkalaisen mukaan demarit siis tarjoaa julkisella sektorilla työskenteleville henkilöille monia muita puolueita enemmän turvaa.

Eläkeläisten suosio selittyy Koikkalaisen mukaan puolueen perinteikkyydellä. SDP on yli satavuotias puolue. Tuona aikana puolueeseen on liittynyt paljon aktiiveja ja sitä on sitouduttu äänestämään vuosikymmenien ajan.

Esimerkiksi perussuomalaisilla ja vihreillä ei voi olla ikänsä puolesta yhtä paljon vakiintuneita äänestäjiä vanhoissa ikäluokissa.

Lisäksi SDP hyötyy yhä imagostaan pitkäaikaisena työväenpuolueena, vaikka kytkennät luokkiin ovatkin Koikkalaisen mukaan heikentyneet.

Edes eläkelupauksen, niin sanotun vappusatasen, kutistuminen ei näytä syövän puolueen suosiota ikäihmisten keskuudessa.

– Mikään muu puolue ei tarjoa eläkeläisten ja ikäihmisten puolustamiselle paljoa enempää lupauksia tai näyttöjä. Siinä mielessä SDP ei ole sen huonompi kuin muutkaan puolueet, vaikka lupaus ei tällä kertaa toteutunutkaan.

Sen sijaan sille, miksi vasemmistoliiton äänestäjät valuvat SDP:n haaviin, Koikkalainen ei osaa antaa yhtä vastausta.

Li Anderssonin Koikkalainen muistuttaa olevan valovoimainen poliitikko, joka saa arvostusta myös heiltä, joiden poliittinen ideologia on täysin päinvastainen. Anderssonin henkilökohtainen suosio ja puolueen tavoitteiden täyttyminen hallitusohjelmassa ei näytä nostavan puolueen kannatusta.

Toisaalta äänestäjien liikkuminen vasemmistopuolueiden välillä on Koikkalaisen mukaan tutkimuksen mukaan hyvin tyypillistä ja SDP saa säännöllisesti äänestäjiä lähes kaikista eduskuntapuolueista.