Vanhanen puolustaa EU:n elvytyspakettia Suomen tuplamaksajaroolista huolimatta: ”Paketin avulla talous saadaan elpymään koko unionin alueella”

Vanhasen mukaan EU-tasoinen elvytys on viennin takia välttämätöntä.

EU:n elvytyspaketti on Suomen etu nettomaksajaroolista huolimatta, valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) painotti Politiikan toimittajat ry:n lounastilaisuudessa perjantaina.

– Viennin takia olen puoltanut vahvasti eurooppalaista koordinaatiota elvytyksessä, Vanhanen sanoi.

Suomi on saamassa EU:n elvytyspaketista kolmen vuoden aikana 3,2 miljardia euroa.

Suomi vastaavasti maksaa elvytyspakettiin maksuja 6,6 miljardia euroa vuosina 2021–2058.

Keskustaa hallitusneuvotteluiden talousryhmässä edustanut Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä ilmaisi Helsingin Sanomissa huolensa EU-maiden yhteisestä velasta, jota hoidetaan EU:n jäsenmaksuilla ja EU-tason veroilla.

Vanhanen sanoo, ettei hän ole vähätellyt paketin kautta Suomelle tulevaa velkaa.

– Päinvastoin, meille elvytysmiljoonat, joita sieltä tulee, pitää omassa päässä tuplata, koska meille se nettohinta on kalliimpi, me maksamme ne tulevina vuosikymmeninä takaisin. Ne investoinnit, joita tehdään, eivät perustu ilmaiseen rahaan, vaan me itse maksamme ne takaisin oikeastaan kaksinkertaisena. Kyllä se velka otetaan ihan samanlaisena velkana kuin muukin valtionvelka, tulevina vuosina tulee noin 300 miljoonan vuosittainen erä sieltä.

Arvio Suomen tuplamaksajaroolista perustuu juuri siihen jakoon, että Suomi saa 3,2 miljardia ja maksaa 6,6 miljardia.

Vanhasen puoluetoveri, europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen kritisoi tuoreeltaan pakettia kirjoittamalla Twitterissä, että Suomi sai piikkiinsä nettona 3,4 miljardin laskun, ”jonka lahjoitamme maille, joiden talouden ennustetaan elpyvän nopeammin kuin Suomen”.

Vanhasen mukaan Pekkariselta jäi huomaamatta, että jos Suomen elpyminen tapahtuu hitaammin kuin muiden maiden, Suomi saa ”huomattavasti” suuremman osuuden potista. EU-komission talousennusteen mukaan Suomen talouskasvu on ensi vuonna hitainta kaikista EU-maista.

– Tämän syksyn ja ensi vuoden talouskehitys eri maissa vaikuttaa siihen, miten 30 prosenttia potista jaetaan. Niin sanottua nettoasemaa ei voida vielä laskea.

Vanhasen mukaan vientivetoisen maan kannattaa joka tapauksessa maksaa siitä, ”jos ja kun paketin avulla talous koko unionin alueella saadaan elpymään”.

– Meitä vauraammat maat maksavat samasta syystä vielä enemmän.

Omien elvytyshankkeiden tulee olla Vanhasen mukaan vaikuttavia juuri Suomen nettomaksajaroolin vuoksi.

Kriitikoilta Vanhanen peräänkuuluttaa vertailua siitä, mitä kansallisella elvytyksellä saadaan aikaan EU-koordinoituun elvytykseen verrattuna.

– Uskon siihen, että koordinoitu toiminta auttaa, nojaan finanssikriisin kokemuksiin. Euromaiden hyvin johdonmukainen keskinäinen yhteistyö auttoi merkittävästi finanssikriisin hallintaan saamisessa.

Elvytys on ollut Vanhasen mukaan ”jättimäistä” myös kansallisesti: hallitus sopi kesäkuussa 5,5 miljardin lisätalousarviosta. Talouden tasapainottamisen eli suomeksi sanottuna leikkausten ja veronkorotusten aika voi koittaa Vanhasen mukaan aikaisintaan 2022.

– Elvytystä yleensä seuraa finanssipolitiikan kiristäminen, se on tulevaisuudessa edesssä. Nyt lisätään alenevassa kierteessä kansalaisten ja yritysten luottamusta, että kyllä suomalaiset tästä selviävät.

EU:n elvytyspaketti puskettiin kriitikkojen mukaan läpi Brysselissä ilman laajaa keskustelua. Vanhasen mukaan hallituksella oli ”selkeä eduskunnasta saatu mandaatti tehdä sopimus”.

– Se meni reunaehtojen mukaan. Suomella itsellään oli hyvin kriittinen kanta komission alkuperäiseen ehdotukseen nähden, se muuttui merkittävästi.