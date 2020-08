Suomi on ottanut ennätysmäärän velkaa, ja talouden perusongelmat eivät ole hävinneet. Hallitus on tosipaikan edessä syyskuun budjettiriihessä, jota vetää valtiovarainministeri Matti Vanhanen keskustan uuden puoluejohdon ohjeistamana, ja pääministeri Sanna Marinin tehtävänä on sovitella eri puolueiden näkemykset yhteen.

Ihme pitäisi tapahtua, jos hallituksella olisi esittää 30 000 päätösperusteista uutta työpaikkaa budjettiriiheen mennessä, kirjoittaa politiikan toimittaja Mika Lehto.

Muistatteko mikä oli hallitusohjelman keskeinen tavoite?

Normaalioloissa 75 prosentin työllisyysaste, 60 000 uutta päätösperusteista työpaikkaa ja julkinen talous tasapainossa vuoteen 2023 mennessä.

Tuli korona, mutta budjettiriihessä reilun kuukauden kuluttua hallituksella pitäisi olla ohjelmansa mukaan esittää 30 000 päätösperusteista työpaikkaa, rakenteellisilla uudistuksilla luotuja laskennallisia työpaikkoja.

Työpaikat olivat hallitusohjelmassa niin keskeinen tavoite, että sitä varten perustettiin seitsemän (7) kolmikantaista työryhmää.

Työryhmät ovat toimineet yli vuoden, ja jo pitkään on tiedetty, että työryhmillä ja hallituksella ei ole esittää 30 000 uutta työpaikkaa tämän syksyn budjettiriihen mennessä.

30 000 on luku, johon sisältyy valtavasti painetta - niin hallituksessa vasemmiston ja keskustan välillä kuin työmarkkinaosapuolten kesken.

Toistaiseksi ongelmaa on vain palloteltu, pysytty poteroissa ja mitään ei ole saatu aikaiseksi, ei kunnolla edes yritetty.

Osa työryhmistä on sopuun päässyt, mutta työpaikkojen suhteen tulos on laiha. Helpoista asioista on helppo sopia.

Esimerkiksi työvoimapolitiikan palvelurakenteita pohtinut työryhmä esittää kuntakokeilua ensi vuoden alussa. Kokeilukunnissa ei tuhansittain työpaikkoja synny, kun työllisyyspalvelut siirretään kunnan kontolle.

Työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttamista selvittäneen työryhmän tuloksia on vastaavasti Talent boost -ohjelma, tai osatyökykyisille pohditaan omassa ryhmässä uusia työllistymismalleja.

Tie tapaa nousta pystyyn, jos riidat ovat periaatteellisia ja oma kanta joustaa kuin ratakisko.

Sdp ja vasemmistoliitto eivät Hakaniemen yli kävele, tämä hallitus ei tee heikennyksiä työntekijöiden asemaan euroakaan.

Palkkatukea ja etuuksia selvittänyt työryhmä on ollut ryhmistä aktiivisin. Sen pitäisi saada tuloksia aikaan budjettiriiheen mennessä.

Palkkatukeen hallitus on luvannut panostaa, palkkatuella työpaikkoja ei järin synny, mutta etuuksiin puuttumalla syntyisi.

Työryhmä ei tule pääsemään minkäänlaiseen yhteisymmärrykseen etuuksista, muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksesta.

Ay-liike ja Sdp eivät halua, että tämä hallitus heikentää millään lailla työttömyysturvaa.

Ainoa, mikä voi, ehkä, tulla kysymykseen budjettiriihessä on työttömyysputken poisto.

Työmarkkinaosapuolet sopivat jo yli vuosi sitten työttömyysputken alarajan nostosta 62 vuoteen.

Toinen keskeinen työllisyysryhmä on paikallisen sopimisen ryhmä.

IS:n tietojen mukaan ryhmä on tänään perjantaina ollut viimeksi koolla, ja kuten tiedettyä, työnantajat ja työntekijät ovat kaukana toisistaan paikallisessa sopimisessa.

Paikallista sopimista pohtiva työryhmä tarvitsisi hallitukselta aktiivista otetta, ja demarivetoisen hallituksen kanta on tiedossa.

Paikallisesta sopimisesta ei edes laihaa sopua löydy, ainakaan budjettiriiheen mennessä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja varapuheenjohtaja Ville Skinnari (sd) ovat toistaneet, että päätöksiä 30 000 työpaikasta voidaan siirtää budjettiriihestä myöhempään syksyyn.

Hyvin suurella todennäköisyydellä näin käy, vaikka hallituskumppani keskusta on puheissaan pitänyt kiinni 30 000 päätösperusteisesta työpaikasta budjettiriiheen mennessä.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk) ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) vielä heinäkuun alkupuolella vakuuttelivat, että tavoitteena on päättää budjettiriihessä 30 000 uudesta työpaikasta.

Nämä puheet hiljenivät kuukausi sitten, kun IS paljasti Marinin hallituksen sopineen lisäpöytäkirjalla maalin siirtymisestä.

Hallitukselle riittää, jos 30 000 saadaan kasattua syksyn aikana.

Työllisyystavoitteesta lipsuminen aiheuttaa suuria paineita keskustassa. Paineet ovat pinnan alla kuplimassa politiikan kesätauon aikana.

Keskustan puoluekokous syyskuun alussa on ratkaiseva myös Marinin hallitukselle.

Entinen pääministeripuolue ottaa lukua kanveesissa, roiman vaalitappion jälkeen langennut hallituspaikka on syönyt kannatusta entisestään ja lukemat ovat nyt kymmenen prosenttia.

Minkälaista politiikkaa keskusta haluaa hallituksessa tukea, miten puoluekokous evästää keskustajohtoa? Onko keskusta hallituksessa taloudellinen omatunto vai punavihreiden hallituskumppaneidensa aisankannattaja?

Keskustalla on budjettiriihessä vastavalittu puheenjohtaja, budjetista vastuussa on valtiovarainministeri Vanhanen, ja keskustan pelikirja on toistaiseksi avoin tapaus.

Keskustan puoluekokouksesta on budjettiriiheen puolitoista viikkoa – ennusteissa on tyvenen sijasta myrskyä. Ellei ikäviä ja vaikeita päätöksiä lykätä taas tuonnemmaksi, ja kukin osapuoli pitää parempana olla puhtaasti aatteellinen kuin ahtaasti puutteellinen.