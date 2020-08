Ministeri Pekonen etätyösuosituksen palauttamisesta – ”Ei välttämättä tarvita valtioneuvoston suositusta tai käskyä”

Valtioneuvoston laaja suositus etätyön tekemiselle päättyi viime lauantaina, sosiaali- ja terveysministeri on väläyttänyt uutta suositusta etätyön tekemiseen.

Hallitus ei ole vielä keskustellut etätyösuosituksen palauttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) puhui jo eilen etätyösuosituksen puolesta.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön edustajat toivoivat tämän aamuisessa tiedotustilaisuudessa etätöiden jatkumista.

Laaja suositus etätyön tekemiselle päättyi elokuun alussa, lauantaina, ja STM olisi heti vetämässä liinoja taas tiukemmalle.

Ministeri Pekonen, etätyösuositus poistui kuusi päivää sitten, miksi pitäisi mennä takaisin etätyösuositukseen?

– Kun alkukesällä rajoituksia poistettiin, hallituksessa katsottiin, että etätyösuositus voidaan purkaa elokuun 1. päivä. Silloin peilattiin senhetkiseen tautitilanteeseen, ja tilanne näytti rauhalliselta. Takaraivossa pidettiin, että kaikkiin rajoituksiin voidaan palata, jos tautitilanne niin vaatii. Nyt kun etätyön suositus poistui, näyttää siltä, että tautitilanne on kääntymässä vähän pahempaan suuntaan. Tässä on kyse lempeästä rajoitustoimesta, jolla suositellaan siirtymään etätyöhön. Se kannattaa ottaa varhaisessa vaiheessa käyttöön – ja pyysin siihen eilen päivitystä.

Hallitus lomailee, mutta on päätösvaltainen. Onko etätyösuosituksesta keskusteltu hallituksessa?

– Ei ole hallituksessa käyty tästä vielä keskustelua. Olen eilen pyytänyt päivitystä tähän suositukseen, ja virkamiesten kanssa on käyty keskustelua siitä, että löytyisikö uudenlaisia etätyön tekemisen muotoja. Keväällä suositus oli laaja. Nyt pohdittiin, että olisiko esimerkiksi isommalla työpaikalla osa etätöissä ja osa jatkaisi työskentelyä työpaikalla. Ajattelin myös alueellista näkökulmaa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että koko Suomi siirtyy työskentelemään etätöihin, jos tautitilanne on erilainen eri alueilla.

Ministeri Aino-Kaisa Pekonen on pohtinut alueellista etätyösuositusta, ja ministerin mukaan isoimmilla työpaikoilla osa väestä voisi tehdä etätöitä ja osa olla konttorilla.

Jos tartuntoja on esimerkiksi Vaasassa tai Raumalla, kenen tehtävä olisi antaa suosituksia etätöistä?

– Tässä on kyse suosituksesta, tämä ei ole mahtikäsky. Tietenkin työpaikoilla voidaan tehdä riskiarviota. Jos katsotaan, että omalla alueella tautitilanne on lähdössä kasvuun, silloin peräänkuulutan yhteisvastuuta, että voidaan siirtyä etätyöskentelyyn omilla ohjeilla. Ei välttämättä tarvita valtioneuvoston suositusta tai käskyä, missä etätöihin siirrytään. Se on työpaikan edun mukaista, että tautiryppäitä ei pääse syntymään ja yritykset tekevät omaa riskianalyysia, milloin olisi järkevä siirtyä etätöihin, ja millä laajuudella.

Etätöitä ei voi siis lailla säätää, ja se on vain pelkkä suositus?

– Se on suositus. Kuten keväällä nähtiin, kyllä suomalaiset ovat noudattaneet kiitettävästi suosituksia, joita asiantuntijoiden kanssa pohditaan. Se on yksi syy, miksi tautitilanne on pysynyt rauhallisena, Pekonen vastasi.

Hallituksessa rajoituksista Pekosen vastuulla ovat vain etätyöt.

Valtaosa rajoituksista on peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) valmistelussa. Rajakysymykset kuuluvat sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr) ja kouluasiat opetusministeri Li Anderssonille (vas).

Aimo osa ministereistä on parhaillaan kesälomalla, muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd).

Lakeja säätävä eduskunta palaa istuntotauolta töihin syyskuun 1. päivä.