Aino-Kaisa Pekonen: Etätyön tekemistä voisi harkita Suomessa alueellisesti

Valtioneuvoston suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyi 1. elokuuta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on pyytänyt tänään etätyösuosituksen päivittämistä. Hänen mukaansa tartuntamäärien kasvu on antanut aihetta arvioida etätöiden jatkamista niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista.

Pekonen kehottaa työnantajia harkitsemaan etätyön jatkamista ilman valtioneuvoston suositustakin.

– Tällöin tilannetta voi tarkastella alueellisesti: onko joillakin alueilla sellainen tilanne, että olisi järkevää siirtyä etätöihin, vaikkei suositusta ole annettu.

Valtioneuvoston suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyi 1. elokuuta. Pekonen kertoo suhtautuneensa päätökseen kriittisesti jo silloin, kun se tehtiin.

– Jo alkukesästä, kun etätyösuositus päätettiin lopettaa 1. elokuuta, suhtauduin päätökseen kriittisesti. Silloin tautitilanne näytti kuitenkin rauhalliselta, joten arvelimme hallituksessa, että etätyösuosituksen purkaminen elokuun alussa on mahdollista.

Hallitus on kertonut arvioivansa etätyösuosituksen tarvetta uudelleen, jos epidemiatilanne sitä edellyttää.

Nyt koronatartuntojen määrä on lähtenyt jälleen kasvuun. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tänään 29 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa.

– Tautitilanteesta johtuen katsoin tarpeelliseksi pyytää päivitystä suositukseen. Tilanteen niin vaatiessa esitän, että uusi suositus otetaan käyttöön, Pekonen kertoo.

Pekonen ei osaa arvioida, kuinka pitkästä etätyösuosituksesta olisi tällä kertaa kyse.

– Siihen vaikuttaa, miten tautitilanne Suomessa kehittyy.

Hän kuitenkin huomauttaa, että erilaisten vaihtoehtojen harkitseminen etätyön osalta olisi mahdollista.

– Esimerkiksi työpaikoilla, joilla on paljon työntekijöitä, voitaisiin olla osittain etätyössä. Työntekijät voisivat vaihdella, kuka on töissä ja kuka kotona. Tällöin työpaikoilla olisi vähemmän työntekijöitä, mutta sosiaaliset kontaktit eivät häviäisi kokonaan.

Pekosen mukaan etätyöntekoon siirtyminen on vaatinut paljon sekä työnantajilta että työntekijöiltä. Vaikka etätyönteko on hänen mukaansa aiheuttanut myös negatiivisia seurauksia, kuten puutteita työergonomiassa, ovat positiiviset seuraukset olleet merkittäviä.

– Koronaviruksen leviäminen estäminen onnistui, kun työmatkaliikenteen ja työpaikkojen kontaktit vähenivät. Tämä on hyvä ja ehkä voisi sanoa lempeä keino torjua virusta.