Saarikko vaatii keskustelua johtajuudesta – Kulmuni: ”Pelaan avoimin kortein ja rehdin päämäärin”

Puheenjohtajavalinta on kenttäväen käsissä, Kulmuni painottaa.

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Annika Saarikko sanoi puolueen kesäkokouksessa Nokialla IS:lle, että keskustassa tarvitaan ”avoin keskustelu johtajuudesta, toimintatavoista ja suunnasta”.

Saarikon kommentti yhdistettiin kokouksessa keskustan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin johtamistapaan.

Katri Kulmuni, onko johtajuuskeskustelulle tarvetta?

– Toimintatapani on se, että pelaan avoimin kortein ja rehdin päämäärin. Uskon, että tämä on kestävin tapa innostaa ihmisiä mukaan sen sijaan, että luvataan kaikille kaikkea. Puoluehallitus tai työvaliokunta kokoontuu johdollani viikoittain, se on varmasti työlästä, mutta tarpeellista. Tätä kautta voimme palata tekemään kansan huoliin vastaavaa politiikkaa. Meillä on pitkältä ajalta tulevaisuustyöt tekemättä ja tätä työtä haluan johtaa.

Onko johtaminen keskustassa ollut riittävän avointa ja vuorovaikutteista?

– Minun tapani johtaa on hyvin avoin. Sallin keskustelun, se voi olla välillä kärkevääkin mutta keskusta elää vain siitä, että meillä on avointa ja railakasta keskustelua.

Sattuuko tällainen kritiikki?

– Olen kertonut tavoittelevani jatkoa puheenjohtajana, keskustan kenttäväki sen päättää, työni on edelleen kesken.

Sanoit, että keskusta on ”elitistinyt”, ja kerroit tekeväsi työtä ”kädet savessa kansan keskuudessa”, pyritkö profiloitumaan kenttäväen ehdokkaaksi vastoin jotakin eliittiä?

– Keskustan kenttäväki päättää aina johtajastaan ja suurista linjoista. Minä kannustan kenttäväkeä käyttämään sitä ääntä.

Keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien sekä ministeriryhmän yhteiskokoukseen osallistuneet keskustavaikuttajat kertoivat pitävänsä puheenjohtajakisaa tervetulleena.

– Henkilövaalit ovat olleet aina väylä käydä puolueen tulevaisuuskeskustelua ja puolueen kehittymisen kipuja läpi. Ei voi myöskään loputtomasti pelätä, että henkilövaaleissa tulee eroja ja intohimoja. Jos asian ympärillä ei ole eroavaisuuksia tai intohimoja, ihmisillä ei jää oikein mitään tunnettakaan, minkä varassa puolue lähtee eteenpäin, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kommentoi.

– Perusongelma on kannatuksen alhaisuus, siihen kaikki haluavat ratkaisuja. Puheenjohtajalta vaaditaan näkemystä, visiota ja strategiaa. Onhan tämä media-aika mennyt sellaiseksi, että pitää olla helposti lähestyttävä ja sosiaalinen henkilö, elinkeinoministeri Mika Lintilä evästi.

– Puoluekokous punnitsee, kenen persoona on paras viemään keskustaa uusille kannatusluvuille. Puheenjohtajan kasvot ovat yhä merkityksellisemmät puoluepolitiikassa, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä katsoi.

– Perusasennoituminen on se, mikä itselleni merkitsee eniten. Millä tavalla pystyy monimutkaisempiakin syy- ja seuraussuhteita käsittelemään, perspektiivi ei ole huomisessa, vaan vuosien päässä, valtiovarainministeri Matti Vanhanen puntaroi.