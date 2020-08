Kommentti: Saarikolla ja Kulmunilla jäinen kohtaaminen Nokialla – istuvan puheenjohtajan haastaminen repii keskustaa

Kulmunin kerrotaan ottaneen henkilökohtaisena loukkauksena sen, että Saarikko päätti haastaa hänet puheenjohtajakisassa, Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Olli Waris kirjoittaa.

– Moikka, Katri Kulmuni tervehti Annika Saarikkoa saapuessaan keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien sekä ministeriryhmän yhteiskokoukseen Scandic Edeniin Nokialla tiistaina.

Saarikko tervehti takaisin.

Keittiöpsykologisena arviona voi todeta, ettei kaksikon kohtaaminen kylpylähotellin käytävällä ollut lämmin.

Jäistä vaikutelmaa korosti vielä se, että muut kesätauolta palanneet keskustalaiset tervehtivät toisiaan Nokialla korona-ajan hengen mukaisesti kyynerpäätervehdyksin jollakin kevennyksellä höystettynä.

Poliitikot rakentavat yhtenäisyyden korostamiseksi joskus tekaistuja tilanteita, juodaan vaikka kahvia saman pöydän ääressä, mutta tällaisesta elehdinnästä ei näkynyt Nokialla merkkiäkään. Saarikon leiristä viestitään, että ongelma on nimenomaan Kulmunin päädyssä.

Kulmunin kerrotaan ottaneen henkilökohtaisena loukkauksena sen, että Saarikko päätti haastaa hänet puheenjohtajakisassa. STT:lle Kulmuni valitteli, ettei hän ”jostain syystä saanut Saarikon luottamusta”.

Kulmuni ei ottanut itse Nokialla näihin puheisiin kantaa, vaan tyytyi toteamaan, että jos puoluekokouksessa on muita ehdokkaita, niin niistä äänestetään.

– Se on homman luonne tavallisestikin. Työni on vielä kesken, yksiäkään vaaleja ei ole käyty, joten tavoittelen jatkoa, Kulmuni kommentoi IS:lle.

Keskustan sisäisestä jaosta kertoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen päätös jättää puheenjohtajakisa väliin.

– Kun on vahvoja ehdokkaita, vahvoja persoonia – kisassa on istuva puheenjohtaja, istuva varapuheenjohtaja, suosittu ministeri, niin on aina mahdollisuus, että porukka jakautuu väärällä tavalla, siksi on hyvä, että on henkilöitä, jotka vakauttavat tilannetta ja tuovat jatkuvuutta, Kurvinen perusteli päätöstään.

Saarikon mukaan puolueessa tarvitaan ”avoin keskustelu johtajuudesta, toimintatavoista ja suunnasta”. Tämän voi tulkita piikkinä Kulmunin johtajuutta kohtaan.

Saarikko profiloituu vahvasti istuvan hallituksen takuunaisena.

– Edustan linjaa, jossa keskustan kannattaa pysyä valitulla tiellä. Suomessa on edelleen koronan myötä epävarma ja poikkeuksellinen tilanne. Keskusta saavutti hallitusneuvotteluissa kaikki tavoitteet, joita mukanaolomme vaati. Jos jälkimmäinen ehto edelleen toteutuu, niin on järkevää pysyä hallitusyhteistyössä. Tällaisessa maailmanajassa tätä tilannetta ei millään tavalla edistä se, että kukin hallituspuolue käy vuorotellen uhkailemassa hallituksesta lähdöllä tai hallituskriisillä, Saarikko kommentoi IS:lle.

Ei Kulmunikaan ole hallituksesta mihinkään lähdössä. Kulmunin mukaan budjettiriihessä pitää silti pystyä tekemään päätöksiä 30 000 uudesta työllisestä – ja uusiakin työllisyystoimia pitäisi Kulmunin mukaan ”asettaa”.

Uusien työllisyystoimien läpivienti ei kuulosta helpolta rastilta hallituksessa, jonka toinen jalka on hakaniemeläisessä ay-liikkeessä.

Yhden lisämausteen puheenjohtajakisalle antaa keskustelu EU:n elpymisrahastosta.

Keskustan kenttäväen EU-kriitikoita voivat miellyttää puheenjohtajakisaan lähteneen varapuheenjohtaja Petri Honkosen puheet ”Bryssel-kriittisyydestä”.

– Näen Suomen EU-yhteistyön pienelle maalle erittäin tärkeäksi, ongelma on, että aina kriisin tullen Bryssel pyrkii viemään liittovaltiokehitystä ja integraatiota runnomalla eteenpäin, EU:ssa on oikea demokratiavaje. Kansalaiset eivät hyväksy sitä, Honkonen sanoi IS:lle Nokialla.

Kulmunin mukaan EU ei voi kasvattaa yhteistä velkaa tai yhteisvastuullisuutta. Ongelmana tässä argumentissa on se, että juuri näin koronakriisin varjolla päätettiin tehdä.

Kulmunin mukaan ilman koronaa vastaaviin toimiin ei suostuttaisi. Saarikko julkaisi tiistaina blogin, jossa hän kirjoitti ajattelevansa elpymisrahastosta siten, että poikkeuksellinen kriisi vaatii poikkeukselliset toimet. Saarikon voi nähdä rahtusen EU-myönteisempänä kuin vastaehdokkaansa.

Kun puheenjohtajaehdokkaat ovat asioista suunnilleen samaa mieltä, käydään tiukin taisto mielikuvista. Keskustalaiset puhuvat ”persoonavaalista”.

Kulmuni pyrkii esiintymään puheenjohtajakisassa tavallisen kenttäväen ehdokkaana, joka tekee työtä ”kädet savessa kansan keskuudessa” ja on huolissaan siitä, että keskusta on vuosien saatossa ”elitistinyt”.

– Onko keskusta ollut aina kansan pulssilla? Tunnistan huolia, joita ihmisillä on, näköalattomuutta, huolta pienestä eläkkeestä, pienestä palkasta, lasten koulutiestä. Näihin keskustalla täytyy olla vastauksia, Kulmuni sanoi Nokialla.

Kulmuni on tietysti kansanedustajana, entisenä korkeapalkkaisena ministerinä ja puolueen puheenjohtajana mitä suurimmassa määrin eliittiä itsekin, mutta puheenjohtajakilpailussa mielikuvilla on merkitystä.

Ainakin johonkin pisteeseen saakka: Saarikko lähtee puheenjohtajakisaan ennakkosuosikkina. Ja osaa Saarikkokin mielikuvapelin.

Tuoreessa muistissa ovat Saarikon kampanjastarttiin leipomat korvapuustit. Ihan hyvältä maistuivat.