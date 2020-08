Päivi ja Paavo Lipponen olivat sopineet pienimuotoisista häistä. Pääministerimies lähti suunnittelemaan vieraslistaa, ja toisin kävi.

Ex-kansanedustaja ja opettaja Päivi Lipponen kertoo ilahtuneensa pääministeri Sanna Marinin (sd) tuoreista hääuutisista. Vuonna 1998 silloisen pääministerin Paavo Lipposen kanssa avioituneella poliitikkonaisella on vastaavasta tilanteesta omakohtaista kokemusta.

Palatessaan yli 20 vuoden takaiseen päivään Lipponen muistaa, etteivät hääjärjestelyt Suomen vaikutusvaltaisimman miehen kanssa sujuneet kokonaan mutkattomasti.

– Se oli Paavon ainut vapaa viikonloppu moneen kuukauteen. Tämä tietysti vaikutti hääpäivän valintaan. Hänellä oli kaikki muut päivät töitä, Lipponen muistelee.

Lipponen kertoo häiden suunnittelun jääneen kokonaan Paavo-puolison vastuulle. Alun perin aviopari oli sopinut pitävänsä Marinin tavoin väkimäärältään vaatimattomat häät, mutta toimeksi pantuaan Paavo innostui lopulta kutsumaan paikalle 460-henkisen seurueen.

Paavo ja Päivi Lipposen hääpäivä valikoitui Paavon ainoalle vapaalle viikonlopulle moneen kuukauteen.

– Kaksi päivää ennen häitä kuulin, että aiemmin sovittu hääpaikka, Työväentalon ravintola, ei riittänyt vieraille. Paavo oli innostunut kutsumaan paikalle satoja ihmisiä ja ajattelin, että ei voi olla totta. Häät vietettiin sitten ravintolan sijaan isossa juhlasalissa.

Myöhempinä vuosina entisen pääministerin erityisavustaja on Lipposen mukaan muistellut tilannetta, jossa tämä oli lopettelemassa työpäiväänsä hiukan ennen häiden alkamista. Avustaja oli kysynyt esimieheltään, oliko kaikki kunnossa.

– Paavo sanoi, että plaseeraus vielä puuttuu, ja hätkähtänyt avustaja ryhtyi sitten hoitamaan sitä, Lipponen nauraa.

Hääparin onni huomioitiin poliittisissa piireissä yli valtiollisten rajojen. Saksan liittokansleri Helmut Kohl muisti vastavihittyjä lähettämällä parille kookkaat oluttuopit.

Kansalaisten lähettämillä onnittelurahoilla Lipposet perustivat Päivi ja Paavo Lipposen rahaston, joka tukee nuoria taiteilijoita ja järjestää oopperatapahtumia. Vuonna 1998 kertyneellä pääomalla järjestetään vielä tässä elokuussa lasten ilmainen ooppera Helsingin Musiikkitalolla.

Päivi Lipponen muistelee tammikuisten häiden päivälle osuneen paukkupakkasen, joka jäädytti kuvaajien kamerat.

– Se lahja on ollut hyvässä hoidossa ja tuottanut hyvin paljon iloa. Näin monta vuotta olemme voineet tarjota ihmisille ilmaisia kulttuuritapahtumia, Lipponen sanoo.

Juhlapäivänä vieraiden ja hääparin turvallisuudesta vastattiin Lipposen mukaan tarkasti. Paikalla vieraili koko Suomen poliittinen johto ministereistä presidentti Martti Ahtisaareen. Pääministerimiehen vastatessa kutsulistasta huomattava osuus vieraista koostui luonnollisesti poliitikoista ja työelämän yhteistyökumppaneista.

Vihkimistilaisuuden jälkeen Helsingin Vanhan kirkon ulkopuolella parveili Lipposen mukaan runsaasti toimittajia ja kuvaajia. Turvallisuussyistä poliisi oli kuitenkin eristänyt tien, jolta hääauto lähti kuljettamaan avioparia kirkolta Työväentalolle.

Koska hääpäivä ajoittui tammikuuhun, joutuivat varsinkin työhönsä valmistautuneet kuvaajat kiperän tilanteen eteen.

– Monet kuvaajat ovat jälkikäteen manailleet, että silloin oli vuosikymmenen kovin pakkanen. Kamerat jäätyivät, ja he joutuivat palaamaan toimitukseen sulatellakseen niitä. Heillä tuskin on mukavia muistoja, Lipponen naurahtaa.

Lipponen kertoo vuosien osoittaneen, ettei politiikan ja rakkauden yhteensovittaminen ole aina helppoa. Perheeltä vaaditaan valtavaa joustavuutta ja lastenhoidossa vastuu jää pienempää yhteiskunnallista vastuuta kantavalle osapuolelle.

– Pääministerin työ on jatkuvaa siirtymistä tulipalosta tulipaloon, Lipponen muotoilee.

Haasteista huolimatta ex-kansanedustaja on vastavihityn avioparin tulevaisuuden suhteen toiveikas.

– Ajattelin heti Marinin Instagram-päivityksen nähtyäni, että ihanaa, kun he ovat löytäneet toisensa. Päivityksessä lukenut viesti oli niin rakkaudellinen. On upea asia, että he tukevat toisiaan. Elämä näyttää nuorille ihmisille hyvältä.