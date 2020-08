Tällaiset olivat Sanna Marinin ja Markus Räikkösen häät

Helsingin Kesärannassa järjestettyihin häihin osallistui kansanedustajan mukaan nelisenkymmentä henkeä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Markus Räikkösen häihin osallistunut kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) kuvailee Helsingin Kesärannan lauantaisia juhlatunnelmia koskettaviksi. Kansanedustajan mukaan häitä oli odotettu kauan, ja vieraat viihtyivät tilaisuudessa hyvin.

– Oli suuri kunnia kuulua kutsuttujen joukkoon. Häät olivat aivan ihanat, intiimit ja koskettavat. Sää oli kaunis, samoin puheet ja itse hääpari, Kymäläinen kertoo Ilta-Sanomille.

Häihin osallistui Kymäläisen mukaan nelisenkymmentä henkeä. Osallistujiin kuului myös tuoreen avioparin kaksivuotias Emma-tytär.

Juhlat vietettiin valtaosin ja vihkimistä myöten ulkotiloissa. Vaikka poliitikkoja oli Ilta-Sanomien selvitysten perusteella runsaasti paikalla, jätettiin politiikka puheenaiheena juhlapäivän ajaksi lomalle.

– Nyt keskityttiin vain avioparin rakkauden ja avioliiton ympärille. Tämä oli varmasti jokaiselle mieleinen kokemus näin kesällä ja siinä juhlapaikassa. Poliitikoilla on se työn ulkoinen aika ja elämä, kuten kaikilla muillakin.

Kymäläinen kertoo tutustuneensa Mariniin vuonna 2015, kun nuori tamperelainen nousi eduskuntaan Pirkanmaan ääniharavana 10 911 äänellä.

Suna Kymäläinen kertoo tutustuneensa pääministeri Sanna Mariniin vuonna 2015.

– Sen jäljiltä yhteydenpitomme on tiivistynyt ja siirtynyt myös vapaa-ajalle. Kuten kaikissa ihmissuhteissa, myös työtoveruuteen rakentuvissa tuttavuuksissa on niitä, joidenkin kanssa tulee vuosien varrella läheisemmäksi ja ystävystyy. Näin meillä on Sannan kanssa käynyt, ja sen kautta olen totta kai tutustunut myös puolisoon, Kymäläinen sanoo.

Kansanedustaja Ilmari Nurminen kertoi Twitterissä olleensa hääjuhlissa. Hän tutustui Mariniin aikoinaan Tampereen demarinuorissa.

– Hääpäivänne oli sanoinkuvaamattoman kaunis, täynnä rakkautta ja iloa. Juuri sellaiset kuten tekin olette. Kiitos että sain olla jakamassa sen kanssanne, Nurminen kirjoittaa.

Hääkuvaajana toiminut Minttu Saarni kertoi Instagramissa, että pariskunnan häiden kuvaaminen oli suuri kunnia. Hän lisäsi päivitykseensä punaisen sydämen ja toivotti paljon onnea upealle parille.

Marin kertoi itse tulevista häistään Voguelle viime keväänä. Tuolloin hän sanoi, ettei tiedossa ole kirkkohäitä, vaan siviilivihkiminen. Kumpikaan ei kosinut toista, vaan naimisiin meno oli yhteinen päätös. Kiireinen pari etsi itselleen sopivan hääpäivän kalenterista, eikä hääpäivää oltu keväällä vielä päätetty.

Marin kuvaili myös, etteivät hän ja tuleva sulhanen ole lainkaan ”hääihmisiä”, mutta he tahtovat naimisiin ja järjestää läheisilleen juhlat.

– Olen äitini ainoa lapsi, ja en voisi tehdä hänelle niin, ettemme järjestäisi häitä. Kaikki kaverimme ovat myös jo vannottaneet meitä pitämään isot bileet.

Sanna Marin on nähty hääpuvussaan myös itsenäisyyspäivänä vuonna 2018.

Marinin hääpukuna oli sama valkoinen silkkisatiinista tehty asu, jota hän käytti Linnan juhlissa 2018.

Marinin tuore aviomies Markus Räikkönen on samanikäinen kuin Marin eli syntynyt vuonna 1985. Hän on koulutukseltaan merkonomi.

Räikkönen on ollut perustamassa konsultti- ja it-alan yrityksiä ja toimii myös eri yritysten hallituksissa. Tällä hetkellä hän työskentelee tamperelaisen Markkinointiakatemian viestintäjohtajana.