Annika Saarikko pitää keskustan tilannetta vaarallisen huonona – Katri Kulmunilta tiukka vastaus

Saarikko ei halunnut ottaa kantaa siihen, mistä asioista hän on Kulmunin kanssa eri mieltä.

Keskustan kansanedustaja, tiede- ja kulttuuriministerinä ensi viikolla aloittava Annika Saarikko ilmoittautui torstaina odotetusti keskustan puheenjohtajakisaan.

Keskustan tilanne on Saarikon mukaan ”vaarallisen huono”. Puolueen kannatus on jämähtänyt 11–12 prosentin tasolle.

– Keskustaväki ansaitsee vaihtoehdon.

Saarikko myönsi kantavansa osaltaan vastuun keskustan kannatusalhosta toimittuaan puolueen vastuutehtävissä kymmenen vuoden ajan. Yksittäisistä epäonnistumisista Saarikko mainitsi sote-uudistuksen kaatumisen viime hallituskaudella.

Saarikko esiintyi kampanja-avauksessaan Annalan huvilalla Helsingin Vanhassakaupungissa sovittelevasti, jopa varovaisesti.

Kun Saarikolta kysyttiin, mistä asioista hän on eri mieltä istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin kanssa, Saarikko vastasi jättävänsä vertailun toimittajille ja keskustan puoluekokousedustajille.

– Olen valmis vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, joissa kysytään, mikä on minun linjani, Saarikko määritteli.

Kulmuni napautti Saarikolle tiukan vastauksensa Facebook-sivuillaan.

– Odotan, että haastajani kertovat, mitä he tekisivät toisin, Kulmuni kirjoitti ja lisäsi puheenjohtajavalinnan olevan keskustan järjestöväen käsissä.

Katri Kulmuni toivotti Facebook-sivuillaan Saarikon puheenjohtajakisaan mukaan ja toivoi hyvähenkistä kampanjointia. Kuva parin viikon takaa keskustan tilaisuudesta Vantaalta.

Saarikko oli vielä viime syksynä – jättäessään kisan väliin – sitä mieltä, että keskustan kannattaa etsiä itselleen puheenjohtajaa pidemmäksi ajaksi.

Saarikko vakuutti tuolloin, ettei aio havitella puheenjohtajan tehtävää tänäkään vuonna, ja lausahti, ettei hänestä tule lymyilevää varjoa puheenjohtajalle.

Toisin kävi, nyt Saarikko on kaatamassa valtiovarainministerin paikalta esiintymisvalmennuskohun vuoksi eronnutta Kulmunia.

– Puheenjohtajuuden tavoitteluun liittyvistä kohdista vaikein on se, että haastan istuvan puheenjohtajan. Arvostan Katri Kulmunia ja tunnen suurta myötätuntoa tilanteesta, johon hän joutui, Saarikko sanoi.

Kampanja-avauksessa oli paikalla keskustan varsinaissuomalaisten aktiivien lisäksi Saarikon puoliso, valtiovarainministeriön kuntaosastolla lakimiehenä työskentelevä Erkki Papunen.

– Ei tämä yllätyksenä tullut, kun tavattiin, hän oli keskustan varapuheenjohtaja. On tämä ollut nähtävissä. Jos hän tällaista päättää, toki puolisoa tässä tuen, Papunen tuumaili.

Saarikon lakimiespuoliso Erkki Papunen jää kahdeksi kuukaudeksi isyysvapaalle.

Perheen nuorempi lapsi, Kaarlo, täyttää syyskuussa vuoden.

– Jään itse pariksi kuukaudeksi isyysvapaalle, sen jälkeen lastenhoito järjestetään normaalilla tavalla. Elämä vaatii aika paljon lähipiiriltä, apua tarvitaan hyvin monenlaisiin tilanteisiin, Papunen kertoi.

Saarikko mainitsi, että hän haluaa antaa sekä omille pojilleen että suomalaisille omakohtaisen esimerkin siitä, että pienten lasten äiditkin voivat toteuttaa itseään vaativissa tehtävissä ja kantaa vastuuta.

– Toimintakulttuuri muuttuu perheystävälliseksi, ei itsestään vaan sitä muuttamalla, Saarikko sanoi.

Saarikko ilmoitti jo avauspuheenvuorossaan, ettei hän vaatisi itselleen puheenjohtajana valtiovarainministerin salkkua. Näin ollen Matti Vanhasen ”projekti” voisi venyä jopa vuoteen 2023 asti.

– Matti Vanhanen saa hoitaa valtiovarainministerin tehtävää niin kauan, kun hän katsoo sen itse mahdolliseksi, Saarikko lupasi.

IS kysyi, näkeekö Saarikko ongelmia siinä, että puolueen raskain salkku ei olisi puheenjohtajan hallussa.

– Mikä on raskain salkku? Totta kai perinteisesti on ajateltu, että se on valtiovarainministeri. Ajattelen niin, että vastuualueena tiede ja korkeakouluelämä, ja vastuutehtävä opetusministeriössä erityisesti koulutuspolitiikan äärellä, on myös erittäin painava ja kiinnostava kokonaisuus, Saarikko vastasi.

Annika Saarikko toivoo puheenjohtajakisaan ”useampia keskustalaisia vastuunkantajia”, jotta keskusta ei joutuisi kohtaamaan puoluetta repivää kahden ehdokkaan kamppailua.

Tiedotustilaisuudessa nousi esiin EU:n 750 miljardin euron elpymisrahasto. Kulmuni on peräänkuuluttanut Oulun puoluekokouksessa laajaa keskustelua liittovaltiokehityksestä, yhteisistä vastuista ja yhteisestä finanssipolitiikasta.

Saarikko sanoi, ettei Suomi ole sitoutunut siihen, että ”tämän kaltaisesta tulisi mitenkään pysyvä käytäntö”, mutta kertoi olevansa sitoutunut ratkaisuihin, joita hallitus on tehnyt elpymisrahastosta ja EU:n rahoituskehyksestä.

– Pidän oikeutettuna sanoa ääneen nettomaksajakeskustelusta, että vaikka se harmittaa, että Suomi maksamassa enemmän, on hyvä tehdä vertailu nettomaksajien- ja saajien välillä, minkälaiseen maajoukkoon haluamme kuulua oman elintasomme ja yhteiskuntamme osalta.