Kommentti: Saarikko lähtee kepukisaan vahvana ennakkosuosikkina – ja siihen on syynsä

Annika Saarikko ilmoittautui odotetusti keskustan puheenjohtajakisaan haastamaan istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Saarikko lähtee kisaan ennakkosuosikkina – kiitos vahvojen taustavoimien, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala

– Keskustan tilanne on vaarallisen huono.

– En halua olla olla ihminen, joka jää nurkkapöytään jupisemaan.

Näillä sanoilla Annika Saarikko ilmoittautui haastamaan Katri Kulmunin keskustan puheenjohtajan paikasta Oulun puoluekokouksessa syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Varsinaissuomalainen Saarikko on kisan ehdoton ennakkosuosikki.

Aloitetaanpa tämä analyysi kuitenkin maakuntasanalla Pohjois-Pohjanmaa.

Miksi?

Siksi koska Pohjois-Pohjanmaan keskustapiiri on keskustan suurin piiri, puolueen sisäinen mahtitekijä. Lisäksi puoluekokous pidetään Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan pääkaupungissa.

Ja siksi koska Pohjois-Pohjanmaa on suurimmilta osin Annika Saarikon takana puheenjohtaja Jussi Ylitalo mukaan lukien.

Pohjois-Pohjanmaan keskustapiiristä tulee Oulun puoluekokoukseen arviolta liki 500 edustajaa, joista siis suurin osa tukee Saarikkoa.

Jos puoluekokoukseen tulee korona-aikoina vajaat 2 000 – yhden arvion mukaan 1 700 – edustajaa, Saarikon pohjapotti on jo merkittävä ellei ratkaiseva.

Pohjois-Pohjanmaa antaa myös kasvot juuri sille lestadiolaisuuden ja kepun liberaalivoiminen ”epäpyhälle allianssille”, joka on ryhmittynyt Saarikon taakse.

Kepun istuva puheenjohtaja Katri Kulmuni on kerännyt taakseen yleisiä kannattajien nimilistoja, mutta Saarikon tukijoukot tulevat keräämään taakseen piirivastaavien nimilistoja.

Ja piireissä valinta tehdään.

Jussi Ylitalo on Tyrnävältä Pohjois-Pohjanmaalta, kuten Saarikkoa tukeva ex-kansanedustaja, lestadiolaisvaikuttaja Tapani Töllikin (kesk). Paikkakunnalle suunnitellaan elokuulle kansalaistilaisuutta, joka kääntynee Saarikon tukitilaisuudeksi. Saarikon taustalla vaikuttaa myös ex-pääministeri Juha Sipilä, pohjoispohjalaisia hänkin.

Nimilistoillakin on merkitystä. Mutta kahteen suuntaan. Esimerkiksi Kulmunia tukee parivaljakko Paavo Väyrynen & Mauri Pekkarinen. Väyrysen nimellä ei pitkälle pötkitä, vaikka Kulmuni toki saa taakseen Lapin ja Perä-Pohjolan.

Joka tapauksessa kisa muuttuu ennen syyskuuta likaiseksi – tai alkaa sitä jo olla.

Saarikon yhdeksi ongelmaksi saattaa muodostua kepun kentälle liiallinen liberaalisuus. Jo nyt Kulmunin kannattajat muistuttavat keskustaväkeä, miten Saarikko kymmenen vuotta sitten varapuheenjohtajana meni kannattamaan valtiollista imaamikoulutusta.

Kyseessä olisi myös ensimmäinen kerta, että keskusta vaihtaisi puheenjohtajaansa ilman, että tämä olisi käynyt läpi yksiäkään vaaleja. Moni kysyy, vaihtaako puolue johtonsa pelkkien gallupien takia. Seuraava vaalit ovat kevään kuntavaalit.

Peli ei ole tietenkään täysin selvä, sillä kun Saarikko nyt avasi kisan, ensi viikolla tullee muitakin.

Ensi viikolla odotetaan keskustan eteläpohjalaisen ryhmäjohtajan Antti Kurvisen ilmoitusta. Kepun ryhmyri ei olisi tietenkään voinut haastaa istuvaa puheenjohtajaa, ellei Saarikko olisi tehnyt sitä ensin.

Sama pätee puolueen keskisuomalaiseen varapuheenjohtajaan, kansanedustaja Petri Honkoseen.

Muitakin voi ilmaantua. Elinkeinoministeri Mika Lintilä pitää nimeään esillä, mutta harva jaksaa uskoa, että hän ehdokkaaksi lähtee. Kansanedustaja Eeva Kallin nimi pyörii myös kuvioissa. Moni varapuheenjohtajaksi aikova saattaa nostaa nimensä myös puheenjohtajapörssiin, mikä saattaa sotka tilannetta merkittävästikin.

Oulun puoluekokouksen suurin varjo on kuitenkin koronavirus, joka jo nyt vähentää osallistujien määrää. Jos toinen aalto iskee, moni pohtii, voidaanko puoluekokousta järjestää silloin ollenkaan.

Ja tätä ei kannata unohtaa:

Yhdeksi puoluekokouksen suurimmaksi asiakysymykseksi, joka vaikuttaa myös puheenjohtajavaaliin, nousee keskustan kanta EU:n massiiviseen korona- ja elpymispakettiin.

Asia aiotaan nostaa puoluekokouksessa äänestykseen: Kyse on siitä, hyväksyykö keskusta kesällä sovitun ratkaisun ja sen, että Suomi on nettomaksajana yhteisessä EU:n velanjaossa. Kysymys on keskustalle äärimmäisen herkkä.

Siinä samalla keskusta joutuu ottamaan kantaa myös hallitusasemaansa. Se vaikuttaa myös puheenjohtajapeliin, jos tai kun ehdokkaat joutuvat ottamaan jo etukäteen asiaan kantaa.

EU-paketti on taatusti pinnalla koko elokuun ajan.

Tämä näkyi myös Saarikon infossa. Hän julisti jo julistamalla nyt luottamusta pääministeriin ja hallitukseen, jossa keskustan paikka hänen mukaansa on.

Kuvaavaa on, että Saarikko myös korosti korostamalla, että Matti Vanhanen (kesk) jatkaa valtiovarainministerinä ja hän itse tiede- ja kulttuuriministerinä, johon tehtävään Saarikko palaa ensi viikolla.

Molemmat olivat mukavaa kuultavaa keskustan nykyministereille ja heidän erityisavustaja- ja valtiosihteerijoukkiolle.

Mutta Oulussa keskusta linjaa siis myös jatkonsa hallituksessa.

Kulmuni on se kriittinen vaihtoehto, joka ei olisi keskustaa hallitukseen alun perin vaalitappion jälkeen edes halunnut.

Saarikko on sitten se toinen vaihtoehto.