Kommentti: Keskustassa alkaa hurja kaksintaistelu – jo nyt kentällä sekä Kulmunia että Saarikkoa haukutaan olan takaa

Katri Kulmuni ja Annika Saarikko olivat sulassa sovussa Loimaan torilla heinäkuun alussa, mutta jo ennen Saarikon torstaista ilmoitusta kepun harventunut kenttäväki on käynyt kuumana puheenjohtajavalinnan suhteen.

Keskustan Annika Saarikko pitää torstaina tiedotustilaisuuden, joka ei voi muuta tarkoittaa kuin sitä, että hän haastaa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Kulisseissa peli on jo nyt kovaa. Omaa ehdokasta kehutaan, mutta kilpailijaa haukutaan olan takaa, kirjoittaa politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Annika Saarikko palaa keskustan ministerivitjaan tiede- ja kulttuuriministeriksi vanhempainvapaalta ensi viikon torstaina, mutta sitä huomisen info ei koske.

Jos arvata saa, Saarikko ilmoittaa haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin keskustan Oulun puoluekokouksessa syyskuun alussa.

Muu olisi teatteria.

Kulmuni vastasi puolestaan saman tien ilmoittamalla jatkavansa laajaa kuntakierrostaan. Hän kertoi olevansa valmis ”kiertämään jokaisen keskustakunnan”.

Kepussa pahasti harventunut kenttäväki käy jo nyt kuumana tulevan kaksintaistelun takia.

Kepu ei olisi kepu, jos vastaehdokkaita selän takana kehuttaisiin. Ei – kumpaakin haukutaan olan takaa heti sen jälkeen, kun oma ehdokasta on saatu hätäisesti ylistettyä. Ja joskus toisinkin päin.

Saarikon kannattajat kehuvat, miten pirteän vaihtoehdon keskusta hänestä saisi. Samalla suunavauksella muistutetaan, että Kulmuni ei ole saanut avauksia aikaan, visio puuttuu ja kepun kannatus sen kuin alenee.

Lisäksi konsulttikohun aiheuttama alkukesän ero valtiovarainministerin paikalta oli huonosti hoidettu ja toiminta harkitsematonta. Kuulemma piiritkään eivät tykkää, kun Kulmuni puheenjohtajakiertueellaan niitä häiritsee.

Kulmunin kannattajat puolestaan muistuttavat, ettei tällä ole vajaan vuoden puheenjohtajuutensa aikana takana yksiäkään käytyjä vaaleja.

Kepussa olisi ennenkuulumatonta, että puheenjohtaja vaihdettaisiin pelkkien gallupien pohjalta. Varsinainen mittaus on vasta ensi kevään kuntavaaleissa. Siellä tavoite onkin kova, varsinkin, kun ehdokasasettelu laahaa. Viime kerralla 2017 keskusta sai 17,5 prosentin kannatuksen.

Samalla Kulmunin kannattajat muistuttavat pahaenteisesti, ettei Saarikko ole mikään varsinainen vaihtoehto. Yksi ihminen ei mitään muuta, eikä Saarikko ole auringontekijä. Se ettei edellishallituksessa sote edennyt Saarikon ollessa perhe- ja peruspalveluministerinä, muistetaan myös usein mainita. Oletettu kansansuosio on äkkiä kaluttu, lisätään.

Lisäksi kentälle myydään kahta tietoa: Kulmuni haluaa kuulemma kepun oppositioon jo alkusyksystä, Saarikko ei. Tästä kertoisi se, että Kulmuni on arvostellut EU:n elvytyspakettia ja luvannut esiintyä jämäkästi, mitä talouteen ja työllisyyspolitiikkaan tulee.

Saarikon myötä kepu jatkaisi hallituksessa, ministerit saisivat jatkaa, samoin iso avustajakaarti hyvällä palkalla, maahan ei tulisi poliittista kriisiä ja luottoluokitus säilyisi.

Kepun kentällä kannattaa pitääkin pää kylmänä, mitä uskoa.

– Nyt ei kannata luottaa keneenkään, sanoo muuan kepuveteraani.

Myös ehdokkaiden taustavoimista keskustellaan.

Saarikon taustavoimiksi epäillään ns. epäpyhää kepun liberaalisiiven ja lestadiolaisten yhteenliittymää, jossa hääräävät ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk) ja toisen ex-pääministerin, nykyisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen (kesk) entiset ja nykyiset erityisavustajat.

Kulmunin kova arvostelu on puolestaan saanut solidaarista myötäkaikua kentällä, eli peli ei ole vielä selvä.

Se on toki sanottava, että jos Saarikko kisaan ilmoittautuu – kuten on syytä olettaa – hän on vahva ennakkosuosikki. Sitä todistavat kyselytkin.

Mutta pelkästä Saarikko–Kulmuni-kaksintaistelusta ei ole kyse.

Kisaan ilmoittautunee muitakin. Ehdokkuudella saa nimeä esiin ja muistutuksen kepun kentälle:

– Minäkin olen olemassa!

Tällaisia ehdokkaita voisivat olla esimerkiksi eduskuntaryhmän eteläpohjalainen puheenjohtaja Antti Kurvinen, keskustan keskisuomalainen varapuheenjohtaja Petri Honkonen tai pirkanmaalainen kansanedustaja Jouni Ovaska.

Ja jos ehdokkaita ei ala ilmaantua, tai peli ei kunnolla käynnisty, ties vaikka elinkeinoministeri Mika Lintilä Toholammilta lähtisi kisaan mukaan.

Etäisesti keskustan tilanne tuo mieleen sdp:n puheenjohtajaruletin 1990-luvun alussa. Sdp sai tarpeekseen eriparikenkiin pukeutuneesta, änkyttävästä Pertti Paasiosta ja vaihtoi tämän liituraitamieheen, STS:n pankinjohtajaan Ulf Sunqvistiin. Siinäkään ei hyvin käynyt, vaan muutos ja vaihtoehto löytyi vasta kun Paavo Lipponen otti sdp:n haltuunsa vuonna 1993.

Se ero keskustan ja sdp:n välillä toki on, että sdp:n gallupkannatus oli tuolloin jopa 36 prosentin tasolla. Kepu leijuu hätäisesti yli 10 prosentin rajan yläpuolella.

Kepulle siis kyse on elämästä ja kuolemasta.

Saapa nähdä, alkaako nyt sellainen käytäntö, että keskustakin vaihtaa johtoaan vuoden välein?

Joka tapauksessa kepun kentällä kuhisee kuukauden ajan ja lujaa.

Ketä kiinnostaa enää sdp:n puoluekokous Tampereella elokuun lopussa? Sen ainoa anti on, että jollakin saattaa palautua mieleen, että sdp:tä onkin johtanut vielä Antti Rinne eikä Sanna Marin, mutta Tampereella tämä itsestäänselvyys korjataan ja kirjataan.