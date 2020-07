EU etsii uusia tapoja kerätä varoja – tämä tiedetään sopimukseen kirjatuista vaihtoehdoista

EU-komission ottamaa lainaa halutaan lyhentää myös omilla varoilla eikä vain jäsenmaksujen korotuksilla. Ilta-Sanomat esittelee huippukokouksessakin esillä olleet vaihtoehdot.

Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehet kokoontuivat 17.–21. heinäkuuta neuvottelemaan EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027 ja uudesta elpymisvälineestä, jonka on tarkoitus vastata koronakriisin aiheuttamiin talousvaikeuksiin jäsenvaltioissa. Maat löysivät sovun tiistaina aamuyöstä yli 90 tunnin neuvottelujen jälkeen.

EU on ensimmäistä kertaa ottamassa yhteistä velkaa markkinoilta näin suurissa määrin. Päämiehet pääsivät sopuun yhteensä 750 miljardin lainasta muodostettua elpymisrahastoa ja monivuotista budjettia varten.

Komission ottamat lainat maksetaan takaisin useissa erissä vuosina 2028–2058. EU-komissio ottaa jäsenmaille yhteistä velkaa, jotta velkataakka jo entuudestaan ylivelkaantuneilla mailla, kuten Italialla, Kreikalla ja Espanjalla, ei kasvaisi liian suureksi.

Laina on tarkoitus kattaa korotetuilla jäsenmaksuilla. Esimerkiksi Suomen vuosittainen jäsenmaksu kasvaa arvioiden mukaan noin 100 miljoonaa euroa vuodessa uudella rahoituskehyskaudella.

EU:n tavoitteena kuitenkin on, että lainaa pystyttäisi ainakin osittain maksamaan takaisin lisäämällä EU:n omia rahoituskanavia ja sitä kautta kasvattamalla EU:n omia tuloja. Silloin takaisinmaksu ei kaatuisi ainoastaan jäsenvaltioiden niskaan.

Omien varojen enimmäismäärä on määritelty 1,4 prosenttiin jäsenmaiden bruttokansantulosta, mutta komissio haluaisi nostaa sitä väliaikaisesti 0,6 prosentilla.

Ilta-Sanomat esittelee tämänhetkiset tiedot uudessa sopimuksessa esitetyistä vaihtoehtoisista varainhankintatavoista. Viikonlopun aikana sovittiin vain muovimaksun käyttöönotosta. Muovimaksu ei kuitenkaan yksinään riitä kattamaan komission ehdottamaa 0,6 prosenttiyksikön nostoa. Muiden vaihtoehtojen osalta EU-komission käskettiin jatkaa selvityksiä.

1. Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuva maksu

Kansankielellä muoviveroksi ristitty uusi maksu koostuisi ainakin aikaisempien tietojen mukaan jäsenvaltioilta perittävästä kilokohtaisesta maksusta, jossa jokainen kierrättämätön muovipakkauskilo maksaisi 80 senttiä. Komission laskelmissa maksu tuottaisi 6,6 miljardia euroa vuodessa. Muovimaksu on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alusta alkaen.

2. Päästökauppajärjestelmän laajentaminen merenkulku- ja ilmailualoille

EU:n päästökauppajärjestelmä perustettiin vuonna 2005 ja sen tavoitteena on vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä. Järjestelmässä olevien yritysten on hankittava usein maksullinen lupa jokaista ilmaan päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohden. Komissio haluaisi laajentaa järjestelmän koskemaan myös merenkulku- ja ilmailualoja päästökauppajärjestelmän uudistamisen yhteydessä.

3. Hiilidioksidipäästöjen tullimekanismi

Esitetyn tullimekanismin tavoitteena on ylläpitää sisämarkkinoiden kilpailukykyä estämällä niin sanottua hiilivuotoa. Hiilivuoto tarkoittaa tilannetta, jossa yritys saattaa siirtää tuotantonsa sellaisille alueille, joilla ilmastopolitiikka ja päästötavoitteet ovat lähtömaata löysemmät. Tullimekanismin kautta kolmansista maista tuleville tuotteille voitaisi asettaa erillinen hiilitulli. Tullimekanismi on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2023.

4. Digivero

Nykyisissä verosäännöissä oletuksena on yrityksen fyysinen läsnäolo jonkin maan alueella. Digiveron avulla halutaan verottaa digitaalisesta toiminnasta saatavia voittoja. Komissio on ehdottanut yhtiöverosääntöjen uudistamista siten, että voittoja verotettaisi siellä, missä yrityksillä on merkittävä digitaalinen läsnäolo. Digivero kohdistuisi etenkin suuriin teknologiayrityksiin, kuten Facebookiin. Myös digivero pyritään saamaan käyttöön vuodesta 2023 alkaen.