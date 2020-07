Europarlamentaarikko aikoo matkustaa Hondurasiin tapaamaan tyttöystäväänsä.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen kertoo Ylelle matkustavansa kesälomallaan Keski-Amerikassa sijaitsevaan Hondurasiin tapaamaan hondurasilaista tyttöystäväänsä.

Ylen mukaan mepin suunnitelmissa on lentää Lontoosta Mexico Cityyn ja kulkea sieltä maata pitkin Guatemalan kautta Hondurasiin.

Koronavirustilanne Keski-Amerikassa on edelleen vakava. Guatemalassa on koronan takia julistettu hätätila ja ulkomaalaisille on asetettu maahantulokielto, kerrotaan ulkoministeriön nettisivuilla.

Hakkarainen anoi diplomaattipassia ulkoministeriöstä ja sai sen. Hän uskoo, että diplomaattipassin avulla hänet päästetään maahan, vaikka Guatemalan ja Hondurasin välinen raja on suljettu.

– Lähden heti kun pääsen, Hakkarainen kommentoi.

Hakkaraisen rakas on 30-vuotias Stephanie Orantes. Pari meni kihloihin viime vuoden joulukuussa. Orantes kertoi Ilta-Sanomille helmikuussa, että aikoo muuttaa Suomeen ja haluaa lapsia Hakkaraisen kanssa.

Ulkoministeriön mukaan Hondurasissa on varsin tiukat rajoitukset koronaviruspandemian takia. Maa sulki kaikki rajansa 15. maaliskuuta ja kaikki lähtevät ja saapuvat kaupalliset lentoyhteydet on keskeytetty. Maassa on myös maskipakko ja rajoituksia, milloin on sallittua käydä välttämättömillä asioilla kodin ulkopuolella.