Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen on tehnyt kantelun oikeuskanslerille pääministeri Sanna Marinista (sd.).

MTV:n mukaan Sanna Marinista on tehty 12 muutakin kantelua.

Tynkkynen kertoo kantelustaan Facebookissa ja viittaa kanteluunsa myös Twitter-tilillään.

Tynkkysen mukaan Sanna Marin ei pääse EU:lle kumartamisesta ja suomalaisille kuuluvien miljardien eurojen lähettämisestä vastuuttomille maille seurauksitta.

– Moni teistä pyysi, että tekisin kantelun oikeuskanslerille pääministerin toimista, sillä kuten asiantuntijat ovat todenneet, tuhlailemisen lisäksi hän näyttää kävelleen jopa perustuslakivaliokunnan yli, mikä on täysin ennenkuulumatonta. Kyseinen valiokunta valvoo, että Suomessa noudatetaan perustuslakia, mikä on kaikkien lakien äiti, Tynkkynen sanoo.

Tynkkynen moittii pääministeri Marinia vahvalla sanavalinnalla kutsuen Marinia "epäisänmaalliseksi".

Tähän kantelu liittyy

Tynkkysen kantelu liittyy EU-huippukokoukseen, jossa neuvoteltiin 750 miljardin euron elvytyspaketista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista.

Pääministeri Marin oli Suomen edustajana neuvottelemassa EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koronakriisistä elpymiseen tarkoitetusta elpymisvälineestä Brysselissä perjantaista tiistaihin.

Eurooppa-neuvoston hyväksymä neuvottelutulos on saanut Suomessa osakseen myös kovaa kritiikkiä, mutta Marin itse on useaan otteeseen todennut olevansa tyytyväinen neuvottelutulokseen. Hänen mukaansa se on Suomen kannalta hyvä.

Oppositiokansanedustaja Kai Mykkäsen (kok) mukaan avustuspaketti olisi ollut tärkeää sitoa tiukemmin aitoihin rakenteellisiin uudistuksiin, kuten ilmastotavoitteisiin, investointiohjelmaan sekä tutkimus- ja kehitysrahastoihin.

Mykkänen huomautti Ylen A-studiossa keskiviikkona, että paketista jätettiin pois paljon uusia asioita ja rahoitus kohdennettiin jo olemassa oleviin asioihin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Riikka Purran mukaan ei ole lainkaan selvää, miten elpymispaketti tulee vaikuttamaan Suomen vientiin. Purra oli mukana A-studion keskustelussa keskiviikkona.