Opposition kansanedustajat tivasivat Sanna Marinilta vastauksia muun muassa EU-maiden velkavastuisiin ja tukirahojen käytön valvontaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi keskiviikkoiltana Ylen A-Studiossa oppositiokansanedustajien Kai Mykkäsen (kok) ja Riikka Purran (ps) kysymyksiin koskien uunituoretta EU:n elpymispakettia.

Marin oli Suomen edustajana neuvottelemassa EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koronakriisistä elpymiseen tarkoitetusta elpymisvälineestä Brysselissä perjantaista tiistaihin.

Eurooppa-neuvoston hyväksymä neuvottelutulos sai kotimaassa osakseen kovaa kritiikkiä. Marin itse on useaan otteeseen todennut olevansa tyytyväinen neuvottelutulokseen ja sen olevan Suomen kannalta hyvä.

Mykkäsen mukaan avustuspaketti olisi ollut tärkeää sitoa tiukemmin aitoihin rakenteellisiin uudistuksiin, kuten ilmastotavoitteisiin, investointiohjelmaan sekä tutkimus- ja kehitysrahastoihin. Hän huomautti, että paketista tiputettiin pois paljon uusia asioita ja rahoitus kohdennettiin jo olemassa oleviin asioihin.

– Paketin hintalappu kyllä laski – ja se oli tavoitteenakin – mutta laatu samalla heikkeni. Tämä palasi siihen, mihin aina ennenkin: jaetaan rahaa perinteisiin otsikoihin ja nämä uudet asiat, joita komission kuukauden takainen esitys vielä sisälsi enemmän, jäivät lapsenosuuteen, Mykkänen sanoi.

Marin totesi, ettei ole realistista saada kaikkia komission esittämiä uudistuksia samalla, kun paketin hintaa halutaan alaspäin. Hänen mukaansa vaatimus siitä, että kolmannes rahoituksesta tulee käyttää ilmastotoimiin, on merkittävä edistysaskel.

– Tässä päätetyssä elpymisvälineessä kohdistetaan nimenomaisesti koronakriisin seurauksiin paremmin rahoitusta. Aikaisemmassa versiossa oli enemmän budjetin paikkailua, Marin sanoi.

Mykkänen viittasi keskustelussa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin puheeseen, jossa hän totesi neuvottelutuloksen olevan historiallinen askel kohti EU-maiden välisiä tulonsiirtoja. Mykkänen ilmaisi huolensa kehityksestä ”tulonsiirtounionin” suuntaan.

– En usko, että Ranskan presidenttikään aivan ymmärtää, kuinka merkittävä tämä Suomen vaatimus tarkkarajaisuudesta ja enimmäisvastuiden rajaamisesta on. Se tosiasiallisesti rajaa meidän vastuumme enimmäismäärän, emmekä ole yhteisvastuullisia kaikesta, Marin vastasi Mykkäselle.

Marinilta kysyttiin lisäksi, kuinka elpymispaketti konkreettisesti vaikuttaa eri EU-maiden talouskasvuun ja työllisyyteen ja miten varmistetaan, että myönnetyt tuet kohdennetaan sellaisiin kohteisiin jotka vahvistavat jäsenmaiden taloutta.

Varojen käytön valvonta on Marinin mukaan keskeistä, ja se kytketään eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Jokainen jäsenmaa tekee oman elpymissuunnitelmansa, jonka he käyvät läpi yhdessä komission kanssa. Elpymissuunnitelmat hyväksytetään vielä lisäksi Eurooppa-neuvostossa.

– Hollannin esityksestä tähän tuli vielä tiukennus, että jos varoja käytettäisiin sellaisiin kohteisiin, joista ei ole yhdessä sovittu, on mahdollista nostaa se Eurooppa-neuvoston keskusteluun yhdenkin jäsenmaan vaatimuksesta. Eli tähän tuli tällainen ”hätäjarru”, Marin sanoi.

Suomen elpymissuunnitelma voisi Marinin mukaan sisältää esimerkiksi ilmastotoimia, selkeitä investointeja vihreisiin työpaikkoihin, digitalisaation edistämistä ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa.

– Meidän iso haasteemme on työllisyysasteen nostaminen, ja me tarvitsemme tähän eväitä. Jokaisella maalla on oma suunnitelmansa, jossa he kertovat millä tavalla he investoivat niin, että kasvua saadaan aikaiseksi, Marin sanoi.

Riikka Purran mukaan ei ole lainkaan selvää, miten elpymispaketti tulee vaikuttamaan Suomen vientiin. Hän tivasi Marinilta vastausta siihen, miten mekanismi toimii. Purra peräänkuulutti kansallisia elvytystoimia ja näki nyt sovitun kaltaisten sopimusten edistävän liittovaltiokehitystä.

– Me elvytämme tässä kokonaisuudessa Euroopan yhteistä taloutta. Kaikkien jäsenmaiden taloutta, myös Suomen, koska mekin saamme osamme tästä elvytysvälineestä. Kun investoimme siihen, että Eurooppa on tulevaisuudessa entistä kilpailukykyisempi, vahvistamme koko Euroopan taloutta.