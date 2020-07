Financial Times: EU:ssa pelättiin Sanna Marinin illalliskommentin kaatavan koko sopimuksen

Sanna Marin vastasi tiukasti Espanjan pääministerin vaatimuksiin sunnuntain illallisella. Lehden mukaan silloin syntyi pelko, että koko sopimus saattaa kaatua.

Kun Sanna Marin (sd) haastoi Espanjan pääministeriä Pedro Sánchezia jäsenvaltioiden yhteisellä illallisella sunnuntai-iltana, EU-johtajien keskuudessa heräsi pelko, että neuvottelut päättyvät epäonnistumiseen, kirjoittaa talouslehti Financial Times. Lehden mukaan sunnuntain illallisella tapahtunut välikohtaus merkkasi kohtaa, jolloin Suomi liittyi osaksi ”nuukaa nelikkoa”.

EU-jäsenvaltioiden johtajat neuvottelivat yli neljä päivää kestäneessä kokouksessa EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koronakriisin talousvaikutusten taltuttamiseen tarkoitetusta elpymisvälineestä.

Financial Timesin lähteiden mukaan Marin olisi puuskahtanut Sánchezille, että on muiden kuin ”nuukan liittouman” aika tulla vastaan. Hetkeä ennen Sánchez oli vaatinut, että avustusten tukiosuutta elpymisrahastopaketista tulisi nostaa, mikä taas olisi ollut vastoin nuukien vaatimuksia.

– Pöydän ympärillä on johtajia, jotka ovat jo saaneet tyhjän sijaan 350 miljardia. Mitä te olette tehneet (sen eteen)? Me olemme tulleet vastaan. Nyt on teidän vuoronne, lehti sanoo Marinin ilmoittaneen tiukasti.

FT:n diplomaattilähde arvioi, että illallisella sovun kaatuminen oli lähellä.

– Silloin nuukasta nelikosta tuli viisikko, diplomaatti sanoi.

Suomen mukaan maa ei ole ollut mukana missään liittoumassa, vaikkakin löysi yhtymäkohtia etenkin nelikon kantojen kanssa.

Neuvottelut epävarmaan tilaan suistaneen illallisen jälkeen viisikko tapasi vielä Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin. Näissä neuvotteluissa sementoitiin alkuperäiselle nelikolle, eli Hollannille, Itävallalle, Tanskalle ja Ruotsille, niiden vaatimat maksupalautukset ja soviteltiin elpymisvälineen tuki- ja lainasuhteet sellaiseen malliin, että maat saattoivat ne seuraavina päivänä hyväksyä. Suomi ei saanut maksupalautuksia eikä ole neuvottelujen alusta asti myöskään vaatinut niitä.

Yksi jutun kirjoittajista, FT:n Brysselin-kirjeenvaihtaja Mehreen Kahn, jakoi kuvakaappauksen tekstin Marinia koskevista osista Twitterissä.

– Macron syytti nelikon käyttäytyvän kuin David Cameron. Hänellä on ongelma: 4(5) David Cameronia on paljon kiusallisempi (ongelma) kuin vain yksi, Kahn kirjoittaa.

Hän viittaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi uutistoimisto AFP:n mukaan presidentti Macron tulistui nuukien maiden johtajille ja erityisesti Hollannin pääministeri Mark Ruttelle. Macronin mukaan tiukkaa linjaa ajanut Rutte toimi neuvotteluissa kuin Iso-Britannian entinen pääministeri David Cameron, jonka kova linja päättyi Macronin mukaan huonosti. Cameron hävisi maassa pidetyn brexit-äänestyksen ja menetti sen seurauksena pääministerin paikkansa.