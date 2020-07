Kiinnitä huomiota kolmeen seikkaan – tällaisista asioista EU-maiden johtajat vääntävät suljettujen ovien takana

Tutkija Antti Ronkainen ei suhtaudu elpymisrahastoon ja velanottoon varauksetta. Hänen mukaansa poliitikot eivät tuoneet tarpeeksi esille mahdollisia muutoksia.

Suomi neuvottelee muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa parhaillaan EU:n seuraavasta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä ja 750 miljardin euron elpymisrahastosta. EU-johtajat tapasivat perjantaina kasvokkain ensimmäistä kertaa koronakriisin puhkeamisen jälkeen. Kokous jatkuu viikonloppuna.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kompro­missiehdotuksessa jäsenvaltioille jaettaisiin kokonais­summasta avustuksina 500 miljardia ja lainoina 250 miljardia euroa. Tätä pakettia varten EU on ottamassa lainaa.

Suomen linjoja viikonlopun kokoukseen on toistettu julkisuudessa ahkerasti. Suomi on linjannut haluavansa pienentää elpymisvälineen kokoa ja lisätä sen lainapainotteisuutta. Lisäksi Suomi haluaa, että otettavan lainan takaisinmaksusta sovittaisi jo nyt käytävissä neuvotteluissa.

Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta listaa kolme teknisempää seikkaa, joihin tulisi hänen mukaansa kiinnittää tarkasti huomiota. Ronkainen muistuttaa, että nämä asiat saattavat olla Suomen neuvottelutaktiikassa mukana, mutta ne on päätetty jättää kertomatta julkisuuteen.

Ensimmäinen asia on tukien jakamiseen liittyvä päätöksentekoprosessi. Neuvotteluissa on päätettävä, kuinka suuri enemmistö Eurooppa-neuvostossa tarvitaan, jotta yksittäinen tuki jollekin jäsenmaalle voidaan hyväksyä.

Toisena tulee kiinnittää huomiota siihen, millä perusteilla tuki määräytyy.

– Komission alkuperäisessä ehdotuksessa katsottiin koronakriisiä edeltäneitä työttömyyslukuja, mikä ei ole missään määrin perusteltua, jos rahaston idea on vastata koronan vaikutuksiin.

Puheenjohtaja Michelin uudessa ehdotuksessa kolmasosa tuista määräytyisi koronavaikutusten perusteella, mutta kaksi kolmasosaa edelleen komission alkuperäisen ehdotuksen mukaan, eli sen perusteella, mitä on tapahtunut ennen kriisiä.

Kolmantena tärkeänä asiana Ronkainen pitää ehdollisuutta. Jäsenvaltioiden on sovittava siitä, millä ehdoilla tukia jaetaan. Päätettävänä on, sidotaanko tuen saaminen esimerkiksi joihinkin rakenneuudistuksiin.

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) painotti torstaina tiedotus­tilaisuudessa, että valiokunta penää tarkkaa valvontaa, jotta tukirahoja ei käytetä sellaisiin kohteisiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Hallituksen on seurattava valiokunnan linjauksia.

EU:n muutoksista ei puhuttu tarpeeksi

Nämä asiat voivat siis olla Suomen neuvottelutyöpakissa, mutta niitä ei olla haluttu tuoda julkisuuteen. Se on ymmärrettävää, sillä tapana ei ole ollut paljastaa kaikkia näkökantoja julkisesti ennen neuvotteluita. Asia, josta Ronkaisen mukaan julkisuudessa olisi kuitenkin pitänyt puhua on yhteisvastuullisesta velasta koituvat muutokset EU:ssa.

– Suomessa on keskusteltu pääasiassa siitä, onko elpymisrahasto EU-oikeuden ja Suomen perustuslain mukainen. Tämän lisäksi olisi pitänyt enemmän keskustella avoimesti elpymisrahastoon ja EU:n yhteiseen velkaan liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä.

Ronkainen näkee, että asiaan täytyy hakea perspektiiviä hieman kauempaa – nimittäin Brexitistä. Iso-Britannia vastusti kaikkea poliittista integraatiota unionissa.

– Nyt, kun Iso-Britannia on poissa, otetaan velkaa sekä budjettiin että elpymisrahastoon, mikä luo painetta fiskaaliunionin muodostamiseen. Summat eivät ole rahassa mitattuna merkittäviä, mutta poliittisesti, periaatteellisesti ja historiallisesti ne ovat, Ronkainen sanoo.

Tätä keskustelua ei ole käyty, koska äänessä ovat olleet asiantuntijat eivätkä poliitikot, sanoo Ronkainen. Poliitikkojen olisi pitänyt tuoda tätä esille.

Samaten Ronkainen pitää poliitikoilta tietoisena valintana sitä, että on keskitytty puhumaan vain elpymisrahastosta, vaikka viikonlopun neuvottelupöydällä on myös monivuotinen rahoituskehys. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että velkaa ei oteta vain rahastoa varten, vaan myös budjettiin.

– Koronakriisin takia ollaan ottamassa 750 miljardia velkaa, josta 130 miljardia laitetaan budjetin kasvattamiseen. Sen avulla kasvatetaan koheesiorahoja, maataloustukia, rajavalvontaa, ympäristötukia ja tutkimukseen ja innovaatioon laitetaan lisää rahaa.

– Nyt ollaan tekemässä kaksi periaatteellista päätöstä luomalla kriisi-instrumentti velalla ja rahoittamalla budjettia velalla. Vaikka nyt sanotaan, että on tämä kertaluonteista ja johtuu globaalista pandemiasta, niin tulevaisuudessa budjettineuvotteluissa joudutaan taas tekemään päätöksiä siitä, nostetaanko jäsenmaksuja, leikataanko koheesiorahoja ja maataloustukia vai otetaanko lisää velkaa. Lisävelka voi silloin olla taas houkutteleva vaihtoehto.

– Jos tulee vaikkapa seuraava eurokriisi, on helpompi luoda samanlainen instrumentti.

Suomi on löytänyt osittain yhteneviä kantoja esimerkiksi Hollannin kanssa. Hollannin pääministeri Mark Rutte ja Suomen pääministeri Sanna Marin löysivät toisensa Brysselissä.

Ronkainen arvioi, että Suomen kannalta tärkeintä on, että rahoituskehyksessä maataloustukien osuus säilyy. Se on todennäköistä, jos yhteiseen velanottoon suostutaan.

Ronkainen uskoo, että maat todella yrittävät saada ratkaisun viikonlopun aikana. Yleinen oletus kuitenkin on, että toinen huippukokous järjestetään, jos päätöstä ei saada aikaiseksi. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja neuvoston puheenjohtaja Michel ovat viime aikoina tavanneet jäsenvaltioiden muita johtajia aktiivisesti ja puhelinlinjat ovat käyneet kuumina myös muiden jäsenvaltioiden kesken.

– Jos toinenkin huippukokous epäonnistuisi, se olisi vakava mainehaitta unionille. Koronatoimet pitäisi päättää mahdollisimman nopeasti, sillä vuoden loppuun mennessä täytyisi sopia myös Iso-Britannian ja EU:n välisestä vapaakauppasopimuksesta, Ronkainen päättää.