Koronakevät teki Hanna Kososen ministerin pätkäpestistä raskaan – kertoo, mikä oli kylmäävin päätös hallituksessa

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) ei vielä pysty antamaan urheilu- ja kulttuurialalle kirkasta näkymää syksyyn. Kevään hankalimmat hetket liittyivät hänen mukaansa rajoitusten poistamiseen: mitä, jos siitä seuraakin taudin leviämistä ja rajoitukset pitää ottaa taas käyttöön?

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) ei ole antanut itselleen lupaa kiintyä ministeriauton takapenkkiin, vaan on valmentanut itseään alusta lähtien siihen, että kyse on pätkäpestistä. Kosonen siirtyy elokuun alussa rivikansanedustajaksi, kun Annika Saarikko (kesk) palaa äitiysvapaalta tehtävään.

– Valta on aina vain lainassa, ja sitä nöyränä on saamassaan tehtävässä. Olen hyvällä mielellä senkin takia, että jatkaja on supernainen, Kosonen sanoo Saarikosta.

Toisen kauden kansanedustaja sanoo oppineensa pestissä ministereiden olevan ihmisiä siinä missä muutkin. Kaikkien maiden ministerit painivat samojen haasteiden ja eri suuntaan vedon kanssa. Ministeripesti on vahvistanut Kososessa ajatusta siitä, että omista ihanteista ja arvoista on kaiken keskellä pidettävä kiinni.

– Viiden puolueen hallituksessa päätöksiä pitää sovittaa yhteen viiden eri ajatusmaailman kanssa, mutta samalla on oltava hyvin uskollinen omille ihanteille ja arvoille. Se on ravinto, jolla tätä jaksaa tehdä. Tämäkin on kestävyyslaji, ja siitä minulla on vähän kokemusta.

Hanna Kosonen on hiihtosuunnistuksen maailmanmestari. Krasnojarskin MM-kilpailuissa 2000 hän voitti pronssia normaalimatkalta ja viestikultaa.

Hiihtosuunnistuksen maailmanmestari viittaa huippu-urheilijataustaansa. Tehtävään sopivat hyvin myös aiemmat työt kulttuurituottajana ja alaa konsultoineena yrittäjänä.

– Jos elämänpolkuni on ollut vähän kummallinen, niin tässä tehtävässä tekemistäni erilaisista asioista on ollut hirveästi hyötyä. Uskon vahvasti, että ihminen on perimmältään hyvä. Salkussa yhdistyvät hienolla tavalla tiedollinen, kulttuurillinen ja kehollinen sivistys. Olen päässyt sitä sivistynyttä ihmisyyttä tukemaan.

EU-puheenjohtajakauden jälkeen Kosonen ehti elää normaalia ministerielämää vain kaksi kuukautta ennen kuin hallitus joutui kovaan koronapainiin. Kosonen jää historiaan kulttuuriministerinä, jonka johdolla urheilu- ja kulttuuritoiminnot ajettiin Suomessa koronan vuoksi alas.

Hän ei edelleenkään pysty antamaan pahoin runnellulle kulttuuri- ja urheiluväelle kirkasta näkymää syksyyn, vaikka koronatartuntojen pysyessä aisoissa kokoontumisrajoitukset poistuvat lokakuussa. Tauti on saatu Suomessa painettua alas, mutta koronavirustartuntoja on maailmassa juuri nyt enemmän kuin koskaan.

– Eri puolilta Eurooppaakin näemme, että rajoitusten höllentämisen jälkeen viruslinkoja syntyy. Tilanne on yhä vahvasti päällä, ja siksi sumuvaihe jatkuu.

” Eri puolilta Eurooppaakin näemme, että rajoitusten höllentämisen jälkeen viruslinkoja syntyy. Tilanne on yhä vahvasti päällä, ja siksi sumuvaihe jatkuu.

Kososen kesään ovat perinteisesti kuuluneet kaksi Suomen suven suurta tapahtumaa: Jukolan viesti ja Savonlinnan oopperajuhlat. Tänä vuonna kumpaakaan ei pystytty järjestämään, ja se on jättänyt myös ministeriin syvän jäljen.

– Kouraisi syvältä, kun sattumalta kuulin Toscan säveliä. Olen sen niin monesti kuullut oopperajuhlilla, ja iski karulta tuntuva todellisuus, ettei sitä tänä kesänä linnan seinien sisälle pääse kuuntelemaan.

Jukolan viestin yönä ministeri lohduttautui katsomalla Yleltä tulleita suunnistuskisan uusintoja ”ihokarvat pystyssä”.

Koronakevät tarkoitti myös Kososelle (vas.) pitkiä päiviä ja vaikeita päätöksiä. Rinnalla tiedotustilaisuuksissa nähtiin esimerkiksi pääministeri Sanna Marin ja opetusministeri Li Andersson.

Heinäkuun alusta Suomessa on saanut järjestää yli 500 hengen tilaisuuksia ulkona katsomoita tai festivaalikenttiä lohkomalla. Elokuun alusta tapahtumia on tarkoitus pystyä järjestämään samoilla hallituksen asettamilla säännöillä myös sisätiloissa. Kososen mukaan urheilu- ja kulttuurialan toimijat ovat sisäistäneet hyvin, että rajaustoimia on ollut pakko tehdä kansalaisten turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi.

– Tiedämme, että Ruotsin vaihtoehdossa taloudelliset tappiot ovat suhteessa melko samanlaiset kuin Suomessa, vaikka he ovat pitäneet ovia auki.

Kosonen on tyytyväinen siihen, että pienempiä tapahtumia on jo kesäksi lähdetty järjestämään. Isoja festivaaleja hallituksen asettamilla säännöillä ja nopeasti eteen tulleilla rajoitusten höllentämisillä ei ole ollut mahdollisuutta saada pystyyn.

– Vaadittavat erikoisjärjestelyt ovat edelleen aika isoja toteuttaa, ja festivaalijärjestäjät ymmärtävät tilanteen. He eivät halua, eivätkä voi ottaa sitä riskiä, että tauti pääsisi leviämään heidän tapahtumissaan. Halusimme kuitenkin mahdollistaa erityisjärjestelyt, jos joku pystyisi ne toteuttamaan.

” Tiedämme, että Ruotsin vaihtoehdossa taloudelliset tappiot ovat suhteessa melko samanlaiset kuin Suomessa, vaikka he ovat pitäneet ovia auki.

Kosonen kaipaa muiden suomalaisten tapaan jo kovasti elävän musiikin, urheilun ja teatterin pariin. Kukaan ei kuitenkaan pysty varmuudella sanomaan, milloin Suomessa seuraavaksi voidaan istua täydessä teatterisalissa sisätiloissa.

– Meidän pitää opetella tarjoamaan palveluja myös etänä digitaalisesti. Samalla pitää uskoa siihen, että joskus palataan normaaliin. Silloin yleisöllä on valtava tarve päästä kokemaan taidetta, kulttuuria ja liikuntaa yhdessä. Kuinka hyvältä sitten tuntuukaan, kun voi olla läsnä paikalla ja ihmisiäkin saa taas halata.

Jotta ihmiset uskaltavat oikean ajan koittaessa palata teatterisaleihin, hallituksen tulee Kososen mukaan viestiä ihmisille selkeästi vaaran olevan ohi. Vielä niin ei voi tehdä.

– Olemme tähänkin asti pyrkineet viestimään selkeästi, miten ihmisten tulisi elää. Melkoiselta hullutukselta sellaiseen joutuminen on tuntunut, mutta tauti on meidät siihen pakottanut.

Ministeri Kosonen kaipaa itsekin jo yleisötapahtumiin. Hänen kesäänsä ovat perinteisesti kuuluneet Jukolan viesti ja Savonlinnan oopperajuhlat.

Hallitus on joutunut tukemaan urheilu- ja kulttuurialaa merkittävästi, jotta se selviäisi pahimman yli. Urheiluun liittyvää elvytystä on tehty 20 miljoonalla, kulttuurikentälle on laitettu 80 miljoonaa. Jossain vaiheessa valtion kantokyky tulee vastaan.

– Siitä hallitus sitten neuvottelee. Nyt on vähän pidempi näkymä. Selvää on, että tappioita tulee ja velkaa jää maksettavaksi joka puolelle.

Koronakeväänä hallitus on joutunut tekemään päätöksiään monesti tunti tunnilta. Koulujen päättyessä koronatilanne alkoi näyttää laantumisen merkkejä, ja hallituksessa pystyttiin hivenen huokaisemaan. Neuvotteluja ei enää ollut aamusta iltaan. Koulujen päättymispäivänä Kososen tytär tuli kotiin rohkeusdiplomin kanssa. Diplomissa luki, että sen kantaja puolustaa muita ja vastustaa vääryyttä.

– Se oli tämän kevään huippuhetki. Muistin taas todella kirkkaasti, miksi olen politiikkaan lähtenyt ja mitä ihanteita haluan olla viemässä eteenpäin, vaikka tämä on välillä aika raadollista puuhaa.

Kososen mukaan kylmäävintä hallituksessa on lopulta ollut päättää kiinni laitetun Suomen avaamisesta kohti normaalia.

– Siinä oli vielä vahvempi usva edessä: Mitä tapahtuu, jos jokin rajoitus puretaan? Entä jos tauti alkaa taas levitä ja meidän pitää taas vetää kiinni? Edestakaisin sahaus ei olisi ollut henkisen kriisikestävyyden kannalta helppoa suomalaisille.

Kosonen kertoo syksyllä käynnistyvästä hyvinvointihankkeesta, joka on tarkoitettu tukemaan lasten ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tarjontaa ns. Suomen mallin mukaan.

Kosonen myöntää hallituksen menneen pitkälti ”pintahengityksellä” kesäkuussa nähtyyn taudin hiipumiseen asti. Työtä helpotti, että Suomi tuli taudin leviämisessä muita maita aavistuksen perässä. Toimia ehdittiin tehdä oikeaan aikaan.

– Rohkeutta se vaati todella paljon. Teimme rajuja toimia. Uusimaa eristettiin, ja koulut laitettiin kiinni. Lopulta oli helppo tukeutua asiantuntijoiden selkeään näkemykseen siitä, mitä voi olla tulossa ja mikä vain auttaa.

Kun Suomi meni kiinni, vaarantuivat monen nuoren liikuntaharrastukset. Kososen mukaan ministeriössä selvitetään, millaisia vaikutuksia harrastustoiminnan katkeamisella on voinut olla nuoriin. Hän katsoo, että hallituksen koronakriisissä räätälöimällä hyvinvointipaketilla nuoria voidaan tukea kriisin yli.

– Syksyllä lähtee liikkeelle myös kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tarjonta lapsille ilmaiseksi koulupäivän yhteydessä niin sanotun Suomen mallin avulla. He pääsevät kokeilemaan erilaisia lajeja, onnistumaan ja kokemaan iloa sekä riemua.

Koronakriisin laannuttua politiikka on taas palannut politiikkaan, mikä on näkynyt viime päivinä hallituksen sisäisessä väännössä. Keskiviikkona julkisuuteen nousivat muiden hallituspuolueiden ja keskustan välillä vallitsevat erilaiset näkemykset työllisyystoimien aikataulusta.

– Olemme sitoutuneet hyvään hallitusohjelmaan, Kosonen sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vahvisti viisikon sopineen, että päätöksiä kaikista 30 000 uudesta työpaikasta ei pystytä tekemään syyskuun budjettiriihessä. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen puolestaan sanoi, ettei hän ole missään vaiheessa muiden puolueiden näkemyksiä kuitannut.

– Työllisyystoimia pitää mahdollisimman nopeasti päästä toteuttamaan.

Kososen mukaan keskustan on vaikeuksista huolimatta ”syytä pysyä hallituksessa”.

– Olemme sitoutuneet hyvään hallitusohjelmaan. Siitä löytyy paljon liimaa.

Ministerikapulan pian ottava Saarikko pohtii keskustan puheenjohtajakisaan lähtöä. Takarajaksi hän on asettanut ministerin tehtäviin paluun. Kosonen ei ota kantaa siihen, tarvitseeko keskusta suosta ylös noustakseen puheenjohtajakisaa, eikä ole kiinnostunut tavoittelemaan esimerkiksi varapuheenjohtajuutta.

– Se on selvää, että ihan itse olemme tähän tilanteeseen päätyneet. Toivon, että puoluekokouksen jälkeen meillä koittavat tasaiset, selkeät ja rauhallisemmat ajat. Ehtisimme keskittyä tärkeisiin asioihin, joita hallituksessa olemme edistämässä.

” Se on selvää, että ihan itse olemme tähän tilanteeseen päätyneet.

Kosonen viettää kesälomaansa pätkissä enimmäkseen Savonlinnassa Saimaan rannalla. Lomaan mahtuu muutama lyhyempi kotimaanmatka kahden tyttären kanssa. Entinen huippu-urheilija aikoo päästä myös takaisin hyvään kuntoon yhdessä kumppanin kanssa raskaan koronakevään jäljiltä uimalla Saimaassa ja juoksemalla sen rantojen metsäpoluilla.

Ja vaikka Tosca ei soi tänä vuonna Savonlinnassa, Kosonen kannustaa suomalaisia löytämään iloa juuri siitä, mikä nyt on koronasta huolimatta mahdollista.

– Pit��ä nauttia elämässä siitä, mikä tällä hetkellä on hyvin. Ystäviä ja läheisiä pääsee jälleen näkemään. Voi nauttia Suomen luonnosta ja läheisistä. Siinä se hyvän elämän salaisuus on.