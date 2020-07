Marin EU:n hahmottelemasta elpymisvälineestä: ”Siinä on varaa tulla alaspäin” – Tällainen se olisi, jos Suomi saisi yksin päättää

EU:n huippukokouksessa ei ole mahdollista pitää pitkiä etäisyyksiä – EU-johtajat neuvottelevat maskit kasvoillaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti tänään Brysselissä, että Suomella on omat tavoitteensa, joista se aikoo pitää loppuun asti kiinni.

Suomi haluaa hänen mukaansa kuitenkin ennen kaikkea löytää yhteisen ratkaisun EU-jäsenmaiden kanssa.

– On löydettävä kokonaisuus, jonka taakse kaikki maat voivat sitoutua, Marin sanoi.

EU-maiden johtajat ryhtyvät tänään perjantaina hakemaan Brysselissä ratkaisua EU:n tulevasta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä ja 750 miljardin euron elpymispaketista, jolla helpotettaisiin koronakriisin jälkeistä talouden jälleenrakentamista.

EU-johtajat tapaavat samalla tänään ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa kasvotusten koronakriisin jälkeen. Kokouspaikalla onkin tehty erikoisjärjestelyjä koronan vuoksi.

– Kokoussalissa ei ole mahdollista pitää pitkiä etäisyyksiä. Siellä pidetään maskeja kasvoilla, ja itsekin totta kai näin toimin, Marin kertoi tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

Marinin mukaan Suomi ei ole valmis hyväksymään nyt annettua ehdotusta sellaisenaan.

Suomi hakee hänen mukaansa kumppanuuksia kysymyksissä, jotka ovat sille tärkeitä. Elpymisvälineessä Suomella on Marinin mukaan yhtymäkohtia etenkin niin kutsutun niukan nelikon, eli Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan kanssa.

Ennen kaikkea elpymisvälineen kokonaistasoa pitäisi Marinin mukaan saada pienemmäksi.

– Suomelle on tärkeää myös tietää, mihin sitoudumme elpymispaketissa ja mitkä meidän vastuumme ovat, Marin sanoo.

– On epäilyjä siitä, onko tällaisella aikataululla maiden edes mahdollista käyttää tällaista pottia yhteisiin prioriteetteihin. Näkisin kyllä, että siinä on varaa tulla alaspäin.

Pääministeri Sanna Marin saapui EU-johtajien neuvotteluihin Brysseliin.

Nykyisessä ehdotuksessa 500 miljardia jaettaisi avustuksina ja 250 miljardia lainoina. Suomi haluaa myös muuttaa tätä suhdetta lainapainotteisemmaksi.

Suomi ei kuitenkaan ole asettanut euromääräistä tavoitetta.

– Mielestäni olisi hyvä tavoite se, että pääsisimme tasapainoisempaan ratkaisuun. Että noin puolet ja puolet, mieluummin vähemmän kuin puolet olisi avustuksia.

Jos Suomi saisi yksin päättää kokonaisuudesta, niin se ei tekisi pakettia, jossa olisi avustuksia, vaan elpymisväline rakennettaisiin lainojen varaan.

– Mutta on selvää, että Suomi ei tästä yksin päätä. Silloin kaikkien maiden pitää löytää yhteinen ratkaisu.

Marin muistutti, että myös Suomi on saamassa osansa elpymisvälineen kokonaisuudesta.

– On siinä mailla paljon työtä, että he löytävät sellaiset kohteet ja pystyvät tekemään uskottavat ohjelmat, jolla rahoitusta myös käytetään tarkoituksiin, joihin se on tarkoitettu.

Marinin mielestä jäsenmaiden ei myöskään tulisi saada rahaa ennen kuin tavoitteiden mukaisia uudistuksia on pantu toimeen.

Ilta-Sanomat seuraa neuvotteluja koko päivän ajan täällä.

Marin ei vielä perjantaina aamusta uskaltanut ennakoida, että Brysselissä saataisiin tänä viikonloppuna sopu aikaan.

– Mutta itselläni on hyvät istumalihakset ja valvomistakin tulee siedettyä.