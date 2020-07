Tällaisesta EU:n elpymispaketista Suomi tänään neuvottelee: vaakakupissa 13 miljardin euron vastuut – ja mahdollisesti 4 miljardin avustukset

EU:n elpymisvälineellä suunnataan lisävaroja myös oikeudenmukaiseen siirtymään. Suomen osalta on käyty keskustelua varojen kohdistamisesta turpeen käyttöön.

EU-maiden johtajat ryhtyvät tänään perjantaina hakemaan Brysselissä ratkaisua EU:n tulevasta seitsemän vuoden rahoituskehyksestä ja 750 miljardin euron elpymispaketista, jolla helpotettaisiin koronakriisin jälkeistä talouden jälleenrakentamista.

EU-johtajat tapaavat samalla tänään ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa kasvotusten koronakriisin jälkeen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kompromissiehdotuksessa jäsenmaille jaettaisiin kokonaissummasta avustuksina 500 miljardia ja lainoina 250 miljardia euroa.

Suomi on linjannut haluavansa pienentää elpymisvälineen kokoa ja lisätä sen lainapainotteisuutta. Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi ei ole valmis hyväksymään ehdotusta sellaisenaan.

– Se mitä tällä välineellä tehdään ja rahoitetaan, on hyvinkin Suomen tavoitteiden mukaista. Mutta se, onko koko oikea, on toinen kysymys. Suomi on kuitenkin nettomaksaja ja EU-budjetistakin me maksamme enemmän kuin saamme. Näin se tämänkin välineen osalta lopulta varmaan on, virkamieslähde arvioi Ilta-Sanomille.

Pakettiin voi IS:n saamien arvioiden mukaan kuitenkin tulla vielä paljon muutoksia. Kyse on kokonaisuudesta, jossa mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu.

Elpymisväline veisi EU:n yhteisen rahankäytön täysin uudelle tasolle, sillä se olisi tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan EU-komission markkinoilta ottamalla lainalla. Laina jaettaisiin jäsenvaltioille EU-budjetin kautta.

Suomen ensisijainen vastuu elpymispaketista olisi noin 13 miljardia euroa. Laskelma perustuu bkt:mme osuuteen koko unionin bkt:sta.

IS:lle arvioidaan virkamieslähteestä, että lopullinen maksuosuutemme olisi kuitenkin vain 8,5 miljardia euroa.

– Arvio perustuu siihen, että komission myöntämät tukilainat on tarkoitus myös maksaa takaisin. Tällöin Suomen ei tarvitse enää antaa unionille lisää rahaa, vaan unioni käyttää takaisin maksetut varat oman 250 miljardin euron velkansa pois maksamiseen, virkamies sanoo.

Laina olisi määrä maksaa takaisin EU:n yhteisillä veroilla tai EU-jäsenmaksujen korotuksilla.

Jos jokin jäsenvaltio ei jonakin vuonna maksaisi unionille velvoitteensa mukaan, voisi syntyä myös tilanne, jossa Suomi saattaisi joutua ottamaan tilapäisesti kantaakseen muidenkin jäsenvaltioiden osuuksia. Tämä kompensoitaisiin tulevina vuosina toki takaisin.

Vastaavan skenaarion mahdollisuus arvioidaan kuitenkin melko pieneksi.

Suomen saantoja on myös vaikea vielä arvioida, sillä neuvottelut ovat kesken. Avustusten osalta liikutaan kuitenkin alustavasti jossakin 3–4 miljardin euron välillä.

Komissio ehdottaa muun muassa 15 miljardia lisää maaseudun kehittämiseen. Jos kriteerit ovat samat kuin aikaisemmin, tulisi potista merkittävä osa myös Suomelle.

Suomi onkin perinteisesti kompensoinut nettomaksuosuuttaan suhteellisen korkeilla maataloussaannoilla.

– Varmaan komissiokin on ajatellut, että niille, joille elpymisväline on vaikea rasti, ehkä annetaan jotain hyvää rahoituskehyksen puolella, IS:lle arvioidaan virkamieslähteistä.

Elpymisvälineellä suunnataan lisävaroja myös oikeudenmukaiseen siirtymään, jolla tuettaisiin laaja-alaisesti teollisuuden siirtymää vähähiilisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin.

Suomen osalta on käyty keskustelua varojen kohdistamisesta turpeen käyttöön.

750 miljardin euron kokonaisuudesta ison osa olisi kuitenkin 560 miljardin elpymis- ja palautumistukiväline, josta Suomi voisi teoriassa saada vielä 11 miljardia euroa edullisina lainoina.

IS:lle arvioidaan kuitenkin, että Suomen tuskin kannattaa näitä lainoja hakea, sillä me saamme lainaa markkinoilta edullisesti joka tapauksessa.

Komission ehdotuksessa raha kohdennettaisiin tässä välineessä jäsenmaiden rakenteellisiin uudistuksiin ja kilpailukyvyn vahvistamiseen, digitalisaation edistämiseen ja vihreään talouteen.

EU:n sisämarkkinat pitäisi saada taas toimimaan ja yritykset pyörimään. Välineen tavoitteena onkin mahdollistaa jäsenvaltioiden kyky modernisoida, uudistaa ja kehittää omaa talouttaan ja yhteiskuntaansa.

Myös Suomen vienti suuntautuu jopa 60-prosenttisesti Eurooppaan, minkä vuoksi EU:n suurten talouksien ostokyky on myös meille tärkeää. Kun vienti vetää, niin työllisyys kohenee ja verotulot kasvavat.

Jokaiselle jäsenvaltiolle tehdään elpymisvälineen yhteyteen myös sitova elpymissuunnitelma, jossa päätetään, mihin raha käytetään.

Myös Suomi laatii yhdessä komission kanssa vastaavan suunnitelman, jota keskeisissä ministeriöissä jo mietitään, ja viimeistään kesälomien jälkeen työ lähtee kiireellä käyntiin.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä edes, millä kriteereillä rahaa jäsenmaille jaetaan.

Suomen kannalta on kuitenkin hyvä, että osa potista ehdotetaan jaettavaksi viimeaikaisen talouskehityksen pohjalta. Komission viimeisimmissä kasvuennusteissa Suomen kasvu oli EU:n hitainta.

Nähtäväksi jää päästäänkö paketin kanssa sopuun vielä tänä viikonloppuna. Tahtotila on vahva, sillä rahoituskehyksen kanssa ollaan jo pahasti myöhässä ja valmista pitäisi tulla vuoden vaihteeseen mennessä.

– En tiedä onko se nyt ensi viikonloppuna vai vähän myöhemmin, mutta ennen syksyä uskon, että tämä asia on paketissa, IS:lle arvioidaan virkamieslähteistä.