Valtakunnansyyttäjä STT:lle: On Räsäsen kannalta oikeuden­mukaista, että poliisi katsoo nauhat ja asia selvitetään kunnolla

Poliisi päätti aiemmin, että asiassa ei aloiteta esitutkintaa. Toiviaisen mukaan hän määräsi esitutkinnan kuitenkin aloitettavaksi kun kävi ilmi, että poliisi ei ollut katsonut nauhoja ennen päätöstään.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen haluaa lomaltaan oikoa väärinkäsityksiä, joita hänen mukaansa liittyy kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) tv-puheista tekeillä olevaan esitutkintaan. Toiviaisen mukaan hän määräsi esitutkinnan juuri siksi, että poliisi hankkii ja tutkii kyseiset nauhat, jotta hän syyttäjänä pystyy tekemään oikean ratkaisun. Toiviaisen mukaan poliisin on katsottava nauhat ja selvitettävä asia kunnolla.

– Se on Räsäsen kannalta oikeudenmukaista, että tässä toimitaan asianmukaisella tavalla, Toiviainen sanoi STT:lle keskiviikkona.

"Asianmukainen selvitys on tehtävä ennen kuin voin tehdä ratkaisun"

Toiviaisen mukaan kansalainen teki aikanaan rikosilmoituksen Räsäsen puheista Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa ja hän toimitti siitä tutkintamääräyksen poliisiviranomaiselle kuten säännönmukaisesti tulee tehdä. Poliisi päätti tuolloin, ettei asiassa aloiteta esitutkintaa, koska sen mielestä asiassa ei ollut syytä epäillä Räsästä, Veitolaa, MTV Oy:ta, Moskito Television Oy:ta tai ketään muutakaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai osallisuudesta kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

– Myöhemmin selvisi, että poliisi oli lopettanut tutkinnan, vaikka ei ollut nähnyt kyseisiä nauhoja, Toiviainen sanoo.

Toiviaisen mukaan hän ei voi tehdä omaa ratkaisuaan pelkkien kuulopuheiden varassa, joten hän määräsi esitutkinnan, jotta poliisi hankkii nauhat ja katsoo ne.

– Asianmukainen selvitys on tehtävä ennen kuin voin tehdä ratkaisun, että antaako asia aihetta vai ei, ja esitutkinnassa sitä nyt selvitetään.

Toiviaisen mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan on vakava rikosepäily ja siksi asia on täytynyt ohjata säännönmukaiseen menettelyyn ihan Räsäsen oman edun kannalta.

Räsänen on myös ihmetellyt, miksi valtakunnansyyttäjä teki hänen väitetyistä puheistaan tutkintamääräyksen poliisille tarkastamatta itse tv-ohjelmaa, josta rikosepäilyssä on kyse.

– Ei syyttäjä voi kuin poikkeuksellisissa tapauksissa lähteä tekemään esitutkintaa itse, Toiviainen vastaa.

Hänen mukaansa on kyse nauhoitetusta ohjelmasta, minkä vuoksi on tärkeää selvittää, mitä Räsänen on sanonut nimenomaan yleisölle näytetyssä ohjelmassa.