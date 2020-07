HS-gallup: Sdp ja keskusta laskussa – vihreiden ja vasemmistoliiton kannatus piristynyt

Pääoppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset kulkevat kannatusmittauksissa rinta rinnan.

Helsingin Sanomain tuoreessa kannatusmittauksessa Sdp on yhä usean prosenttiyksikön voimin suurin puolue. Sen kannatus on kuitenkin laskenut 0,7 prosenttiyksikköä aikaisempaan gallupiin verrattuna ja on nyt 21,2 prosentissa.

Uusi mittaus ei muuttanut puolueiden järjestystä aikaisemmasta.

Myös hallituspuolue keskustan kannatus on laskenut entisestään. Keskustan 0,8 prosenttiyksikön lasku 11,6 prosenttiin oli tämän mittauksen suurin. Muista hallituspuolueista vasemmistoliitto ja vihreät nostivat kannatustaan. Vihreiden kannatus HS:n gallupissa on 11,3 prosenttia ja vasemmistoliiton 8,2 prosenttia.

Oppositiossa perussuomalaiset ja kokoomus kulkevat rinta rinnan. Molempien kannatukseen tuli 0,3 prosenttiyksikön nousua. Perussuomalaisten kannatusprosentti on 17,9 ja kokoomuksen 17,7.

Myös Ylen heinäkuun alun gallupissa sdp:n kannatus oli laskussa. Ylen Taloustutkimuksella kesäkuun aikana teettämässä kyselyssä keskustan kannatus kasvoi hieman.

HS:n tutkimuksen toteutti Kantar TNS 15.6.-10.7. Tutkimusta varten haastateltiin 2 168 henkilöä. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.