Kuka irtisanotaan yrityksestä viimeisenä? Siinäpä hallitukselle pähkinä purtavaksi, kun se miettii keinoja nostaa työllisyysastetta.

Hallituksella on syksyllä tiukat paikat.

Koronapandemian kampittama talous pitää saada kasvu-uralle. Tässä leikissä ehkä keskeisin asia on työllisten määrä. Ihmiset pitää saada töihin, työllisyysastetta ylös ja Suomeen lisää veronmaksajia. Tästä varmaan kaikki ovat yhtä mieltä.

Keinoista riittää sitten nahisteltavaa riippuen siitä, mistä ideologisesta kulmasta asioita katsoo.

Ikääntyneiden työntekijöiden pysyminen pitempään töissä nostaisi työllisyysastetta jo mukavasti. Suomalainen yhteiskunta rakentuu niin, että jo viisikymppinen työntekijä alkaa olla hylkiö työmarkkinoilla. Jos jää työttömäksi, työllistyminen on vaikeaa – ellei jopa mahdotonta. Kuusikymppinen joutaakin jo työttömyyseläkeputkeen, jossa ansiosidonnainen työttömyysturva jatkuu armahtavaan eläkeikään saakka. Puheet pitkistä työurista ovat hiljentyneet työmarkkinoiden karun realismin edessä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimalli sai kansan kaduille 2018. Miten käy mahdollisen työttömyyseläkeputken katkaisun kanssa?

Työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki

Työttömyyspäivärahaa voit saada 500 päivän enimmäisajan lisäksi lisäpäiviltä, jos olet täyttänyt ikärajan ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ennen lisäpäivien alkamista.

Vuonna 1955–1956 syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on ollut 60 vuotta.

Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.

Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana.

Lisäpäivärahaa voit saada enintään sen kuukauden loppuun, jona täyttää 65 vuotta. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin.

Tämä putki saatetaan katkaista osana hallituksen syksyllä päätettäviä työllistämistoimia.

Eläkeputken rajoja rukattiin jo viime vuonna työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen yhteistuumin: ikärajaa nostettiin vuodella. Nyt putkeen pääsymahdollisuus on 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 62 vuotta.

Eläkeputkesta luopuminen nostaa työllisyysastetta.

Ikääntyneet pysyisivät paremmin töissä, kun yrityksillä ei olisi takaporttia järjestellä työntekijä ulos ja eläkeputkeen. Huono puoli tässä on se, että ikääntyneeltä työntekijältä viedään tärkeä puskuri ennen eläköitymistä. Ansiosidonnainen ei jatkukaan vaan työtön putoaa peruspäivärahalle. Sen jälkeen vanhenevat työntekijät ja nuoret ovat työmarkkinoilla samassa asemassa, kun eläkeputkea ei ole.

Jos putki poistuu, jotain pitäisi keksiä tilalle jotta turvataan ikääntyneiden työntekijöiden asema.

Palkansaajien keskusjärjestö SAK on nostanut esille irtisanomisjärjestyksen. Kun yritys jakelee potkuja, vanhimmat työntekijät irtisanotaan viimeisenä. Malli on käytössä Ruotsissa joillakin aloilla. Yritysten tulisi siis mallin myötä aina irtisanoa ensimmäisenä uusimmat, eli käytännössä nuorimmat työntekijänsä. Mallin taustalla on huoli muun muassa siitä, että Suomessa ikääntyneet työntekijät irtisanotaan tällä hetkellä selvästi herkemmin kuin vaikkapa Ruotsissa. Hallituksessa ei vahvisteta, että malli olisi mietinnässä. Toisaalta SAK on lähellä Sdp:tä, jolloin voisi tietysti ajatella, että irtisanomisjärjestys on heitetty keskusteluun SAK:n kautta: katsotaan miten siihen suhtaudutaan.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kannattaa ikääntyneiden työntekijöiden parempaa asemaa irtisanomistilanteessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus pohtii syksyllä työllistämiskeinoja.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo irtisanomisjärjestykselle ei.

Irtisanomisjärjestystä ja eläkeputkea pohditaan työmarkkinajärjestöjen työllisyystyöryhmässä ja Sanna Marinin (sd) hallituksessa syksyllä. Jonkinlaista kompromissia varmasti haetaan eläkeputkea ja irtisanomissuojaa yhdistelemällä. Poliittisessa keskustelussa oppositio ärähti irtisanomissuojasta, mutta Sdp ja keskusta ovat yllättävän hiljaa.

Hankalahan malli on.

Sitä ei käy kieltäminen.

Ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät ja ylipäätään ikääntyneiden työllistyminen ovat Suomessa ongelma. Mutta kyllä yhtä suuri ellei jopa suurempi ongelma on nuorisotyöttömyys. Nuoret eivät pääse töihin kiinni, ei varsinkaan vakinaisiin työpaikkoihin. Tarjolla on pätkätöitä niillekin, jotka ovat osaavia ja kouluttautuneita. Eli työllisyysongelma esiintyy ikähaitarin kummassakin päässä. Vanhempia työntekijöitä suosiva irtisanomisjärjestys keikauttaisi ongelman nuorten syliin.

Siihen ei varmaan hallituksessakaan olla valmiita, ei ainakaan vihreissä ja vasemmistoliitossa

Eli irtisanomisjärjestyksen oheen pitäisi keksiä myös nuorten työllistymistä tukevia keinoja. Se taas tietää sitä, että järjestelmästä tulee kallis ja työllisyysasteen noususta saatu taloudellinen hyöty menetetään.